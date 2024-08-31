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كيف يمكن استثمار القطاع الثقافي اقتصاديا؟

8/31/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان - لا تتردد الدول عادة في طرق مختلف القطاعات أملا في الحصول على المزيد من الموارد الاقتصادية والتنموية، سواء كانت هذه القطاعات عالية الإنتاج أو ضعيفة، إلا أن مجالات عدة محليا لم تطرق أبوابها الاقتصادية بعد وما تزال خارج معادلة الاقتصاد الوطني، ومنها المجال الثقافي الذي لم يجد الاهتمام الكافي في هذا الاتجاه.
خبراء أكدوا لـ"الغد" أن القطاع الثقافي بمختلف مكوناته تنامى الاهتمام الاقتصادي به خلال السنوات الأخيرة في مختلف دول العالم، وبات ينظر إليه كقطاع إنتاجي واقتصادي، لكنه محليا ما يزال خارج خانة الاهتمام والتطوير رغم ما يزخر به من فرص اقتصادية ممكنة.
واعتبر الخبراء أن الأنشطة الثقافية والإبداعية ليست مجرد تعبير فني أو مشاعري عابر، بل هي محرك أساسي للعملية الاقتصادية برمتها ولها دور في تحقيق عائد مالي كبير للدخل الوطني.
وأجمع الخبراء على أن القطاع الثقافي المحلي يتوفر على مقومات كبيرة ذات عائد اقتصادي وتشغيلي لا يستهان به في حال ما تم حسن استغلالها، وتتمثل هذه المقومات في الفن التشكيلي الذي يعد من أبرز المنتجات الثقافية والفنية التي لها عائد اقتصادي، إضافة إلى مقوم السياحة الثقافية وإمكانية الاستفادة من المسارح المنتشرة في عدة مواقع أثرية في المملكة وتنظيم المهرجانات الفنية والموسيقية التي تستهدف المزيد من السياح.
ويضاف إلى ذلك مقوم قطاع النشر وهامش الحرية الممنوح وقدرته على جلب العملة الصعبة من خلال بيع الكتب وتصديرها، إضافة إلى مقوم صناعة الأفلام والدراما.
وبقصد تسخير المنظومة الثقافية لخدمة الاقتصاد الوطني والاستفادة منها في دعم العملية الاقتصادية، طالب هؤلاء الخبراء الحكومة بضرورة الالتفات إلى تطوير القطاع، إضافة إلى التوسع في برامج الدعم والحوافز لمختلف الأنشطة الثقافية، إلى جانب أهمية إطلاق مشروعات رأسمالية خاصة بالقطاع وحمل القطاع الخاص على تدشين مشاريع داخله، عطفا عن أهمية إدماجه في البرامج والسياسات الاقتصادية للحكومة.
وتعرف مجلة هارفارد بزنس ريفيو، الاقتصاد الثقافي أنه هو أحد الفروع الحديثة لعلم الاقتصاد التي ظهرت في التسعينيات من القرن الماضي، كأحد مكونات الاستدامة الاقتصادية القائمة على إبداعات البشر في المجالات الاجتماعية والبيئية والثقافية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الصناعات الثقافية والإبداعية العالمي خلال السنوات المقبلة إلى أكثر من تريلوني دولار، مما يوفر29.5 مليون وظيفة عالميا. وفي منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يبلغ حجم سوق الصناعات الثقافية والإبداعية نحو 58 مليار دولار، مما يوفر نحو 2.4 مليون وظيفة جديدة وهو ما يعادل 1.1 % من الناتج المحلي لهذه المنطقة، وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن "إيرنست آند يونغ" للأبحاث.
وقال الباحث في الاقتصاد الإبداعي والثقافي عبدالله التميمي "إن الثقافة والإبداع ليست مجرد تعبير فني أو مشاعري بل إنها باتت صناعة قائمة بحد ذاتها"، حيث إن الصناعة الإبداعية تعتبر محركا أساسيا للعملية الاقتصادية برمتها، ودافعة للتحديث والتطوير في مدارك الإنسان، حيث وظفت تقنيات العالم الافتراضي ووسائط الاتصال والتواصل في معظم مجالات الحياة بما في ذلك الفنون التشكيلية، من خلال تعاضد العلم والفن في إطار تعزيز صناعة الكفاءة الإبداعية التي تعكس هوية المجتمع، وبالتالي يصبح مصطلح صناعة الإبداع ناتجا عن مفهوم توسع مدارك الإنسان تجاه الاستثمار النشط في مجال الوسائطية الرقمية والتي تعتبر بيئة خصبة للتسويق والترويج للمنتج الإبداعي وعلى هذا الأساس يكون الفنان التشكيلي صانعا للفكرة ويتبع مبادئ الصناعة والإنتاج لجني الأرباح.
وأكد التميمي أن كثيرا من الدول تركز إلى الانتقال من الاقتصاد الريعي الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإبداعي القائم على الاستثمار في القيمة الجمالية يحقق ترجمة حقيقية لرعاية المواهب والمهارات الفنية في مجال الفن التشكيلي حيث إن أثر ذلك يكمن في تعظيم الناتج المحلي على شكل قيمة تجارية اقتصادية مضافة، تساهم في المحصلة إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والتنمية البشرية وفي ذات الوقت تحقق نموا في العائد العام للدخل القومي فكلما كان العالم أكثر تعقيدا وجب علينا أن نكون أكثر إنتاجية وأكثر إبداعا لمواجهة تحديات القرن الماضي.
وأشار التميمي إلى أن الاهتمام والدعم الحكومي للقطاع الثقافي ما يزال متدنيا ولا يتناسب وأهمية هذا القطاع وما يزخر به من فرص اقتصادية ممكنة، داعيا إلى أهمية تغيير النظرة إلى هذا القطاع وإستراتيجيته.
واعتبر التميمي أن الفن التشكيلي من أبرز المنتجات الثقافية والفنية ذات العائد الاقتصادي إذ يمكن يساهم الفن التشكيلي في تعزيز نتائج الاقتصاد الإبداعي على المستوى الوطني، من خلال الاستثمار به ودفع الفنان لتحويل العمل الفني التصويري إلى سلعة رابحة، واستغلال الإبداع لتوليد الثروة؛ وبذلك يكون الفن التشكيلي جزءا لا يتجزأ من الصناعات الإبداعية التي يقوم عليها الاقتصاد الإبداعي الإنتاجي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة "إن القطاع الثقافي لم يعد قطاعا هامشيا أو فئويا بل أصبح اليوم قطاعا إنتاجيا أسوة بغيره من القطاعات الاقتصادية، حيث تدرجه أغلب الدول في خططها وسياساتها الاقتصادية"، مشيرا إلى أن هذا القطاع لم يحظ بالدعم الحكومي المأمول.
ويرى المخامرة أن تسخير المنظومة الثقافية في الأردن لخدمة الاقتصاد الوطني، تتطلب من الحكومة التوسع في برامج الدعم والحوافز لمختلف الأنشطة الثقافية، إضافة إلى أهمية إطلاق مشروعات رأسمالية خاصة بالقطاع، إلى جانب أهمية دفع القطاع الخاص إلى تنفيذ مشاريع في القطاع الثقافي، وتسهيل حصول ممارسين الأنشطة الثقافية على التمويلات البنكية، عدا عن أهمية إدراجه على خريطة الاستثمار المحلي.
وتابع "أن القطاع الثقافي برمته في الأردن يتوفر على مقومات كبيرة ذات عائد اقتصادي وتشغيلي لا يستهان به في حال ما تم تبني هذه المقومات"، لا سيما مقوم السياحة الثقافية حيث يزخر الأردن بعدد من المسارح المنتشرة في عدة مواقع أثرية في المملكة، والتي يمكن أن تشكل قاعدة للسياحة الترفيهية والثقافية من خلال استثمارها في تنظيم حفلات وأمسيات غنائية وفنيية مختلفة وبالتالي استقطاب المزيد من السياح مما يساهم في زيادة الدخل السياحي.
وأضاف، "أن صناعة الحرف اليدوية والتقليدية والفسيفسائية تشكل مقوما آخر للقطاع الثقافي محليا، يمكن الاستفادة منها اقتصاديا من خلال تصدير هذه المنتجات وتنظيم المعارض الدولية للترويج لها وبيعها".
وأكد المخامرة أن دور النشر الأردنية وما تتوفر عليه من هامش حرية فكرية مقارنة بكثير من دول المنطقة، يمكن أن تمثل أيضا مقوما اقتصاديا مهما في صناعة الثقافة، وذلك من خلال استقطاب المزيد من المؤلفين والناشرين من دول المنطقة عدا عن تنظيم معارض للكتاب وعدم حصرها في العاصمة فقط.
ولفت إلى أن صناعة الأفلام والدراما تعد أيضا من المقومات المهمة التي يمكن البناء عليها محليا وتسخيرها كقطاع منتج خاصة في ظل التنوع الطبيعي ولا سيما الصحراوي والتي تعد من البيئات المفضلة لمنتجي الأفلام في العالم، حيث يمكن الاستفادة من ذلك من خلال تشجيع شركات الإنتاج العالمية على إنتاج أعمالها الفنية في الأردن وتوفير البيئة اللازمة لنجاحها، مشيدا بدور الهيئة الملكية للأفلام في هذا الإطار.
إلى ذلك، اعتبر رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس أن قطاع النشر في الأردن كان وما يزال مساهما فاعلا في النشاط الثقافي والاقتصادي محليا من خلال رفد المكتبات المحلية بما ينتجه من منشورات في مختلف علوم المعرفة وكذلك من خلال النشاط المميز في معرض عمان الدولي للكتاب الذي يُقام سنوياً في العاصمة، إذ إن في ذلك دلالة مبهجة على الصورة الثقافية التي تتمتع فيها الحركة الثقافية الأردنية كما أنه يساهم في تحريك النشاط الاقتصادي المحلي من خلال بيع الكتب في هذه المكتبات والمعارض والأنشطة المرتبطة به، عدا عن رفد القطاع الخزينة العامة بالعملة الصعبة نظير مبيعاتها وتصديرها للكتب.
ونوه أبو فارس إلى أن حركة النشر تمر حالياً في أزمة حقيقية مردها التراجع الحاد في القوة الشرائية سواء أكان ذلك على صعيد القارئ الذي تبدلت اهتماماته وانشغاله في قضايا بعيدة نوعا ما عن القراءة، أو على صعيد المؤسسات الأكاديمية والثقافية، سواء أكانت حكومية أو خاصة في دعم الكتاب من خلال اقتنائه له ولم يعد على جدول اهتماماتها، وهذا كان له تأثير سلبي على النشر لدى دور النشر وكذلك على الاقتصاد الوطني وتراجع حركة التصدير المرتبطة بالنشر.
وأردف أن الناشر يعيش حالياً مرحلة صعبة، وحركة النشر نستطيع أن نقول عنها إنها في غرفة الإنعاش، ولا بد من تدخل الجهات الثقافية الحكومية لإعادة الحياة لهذا النشاط من خلال دعمها بشكل فاعل، وإلا تكون النتائج وخيمة على هذا القطاع والمؤشرات أصبحت جلية بعد أن أغلقت العديد من دور النشر أبوابها، لعدم قدرتها على الاستمرار بسبب ضائقتها المالية وتعرضها للخسائر ما يلحق الضرر بالمستثمرين في هذا القطاع والعاملين به.

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