كيف يمكن استثمار القطاع الثقافي اقتصاديا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان - لا تتردد الدول عادة في طرق مختلف القطاعات أملا في الحصول على المزيد من الموارد الاقتصادية والتنموية، سواء كانت هذه القطاعات عالية الإنتاج أو ضعيفة، إلا أن مجالات عدة محليا لم تطرق أبوابها الاقتصادية بعد وما تزال خارج معادلة الاقتصاد الوطني، ومنها المجال الثقافي الذي لم يجد الاهتمام الكافي في هذا الاتجاه.
خبراء أكدوا لـ"الغد" أن القطاع الثقافي بمختلف مكوناته تنامى الاهتمام الاقتصادي به خلال السنوات الأخيرة في مختلف دول العالم، وبات ينظر إليه كقطاع إنتاجي واقتصادي، لكنه محليا ما يزال خارج خانة الاهتمام والتطوير رغم ما يزخر به من فرص اقتصادية ممكنة.
واعتبر الخبراء أن الأنشطة الثقافية والإبداعية ليست مجرد تعبير فني أو مشاعري عابر، بل هي محرك أساسي للعملية الاقتصادية برمتها ولها دور في تحقيق عائد مالي كبير للدخل الوطني.
وأجمع الخبراء على أن القطاع الثقافي المحلي يتوفر على مقومات كبيرة ذات عائد اقتصادي وتشغيلي لا يستهان به في حال ما تم حسن استغلالها، وتتمثل هذه المقومات في الفن التشكيلي الذي يعد من أبرز المنتجات الثقافية والفنية التي لها عائد اقتصادي، إضافة إلى مقوم السياحة الثقافية وإمكانية الاستفادة من المسارح المنتشرة في عدة مواقع أثرية في المملكة وتنظيم المهرجانات الفنية والموسيقية التي تستهدف المزيد من السياح.
ويضاف إلى ذلك مقوم قطاع النشر وهامش الحرية الممنوح وقدرته على جلب العملة الصعبة من خلال بيع الكتب وتصديرها، إضافة إلى مقوم صناعة الأفلام والدراما.
وبقصد تسخير المنظومة الثقافية لخدمة الاقتصاد الوطني والاستفادة منها في دعم العملية الاقتصادية، طالب هؤلاء الخبراء الحكومة بضرورة الالتفات إلى تطوير القطاع، إضافة إلى التوسع في برامج الدعم والحوافز لمختلف الأنشطة الثقافية، إلى جانب أهمية إطلاق مشروعات رأسمالية خاصة بالقطاع وحمل القطاع الخاص على تدشين مشاريع داخله، عطفا عن أهمية إدماجه في البرامج والسياسات الاقتصادية للحكومة.
وتعرف مجلة هارفارد بزنس ريفيو، الاقتصاد الثقافي أنه هو أحد الفروع الحديثة لعلم الاقتصاد التي ظهرت في التسعينيات من القرن الماضي، كأحد مكونات الاستدامة الاقتصادية القائمة على إبداعات البشر في المجالات الاجتماعية والبيئية والثقافية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الصناعات الثقافية والإبداعية العالمي خلال السنوات المقبلة إلى أكثر من تريلوني دولار، مما يوفر29.5 مليون وظيفة عالميا. وفي منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يبلغ حجم سوق الصناعات الثقافية والإبداعية نحو 58 مليار دولار، مما يوفر نحو 2.4 مليون وظيفة جديدة وهو ما يعادل 1.1 % من الناتج المحلي لهذه المنطقة، وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن "إيرنست آند يونغ" للأبحاث.
وقال الباحث في الاقتصاد الإبداعي والثقافي عبدالله التميمي "إن الثقافة والإبداع ليست مجرد تعبير فني أو مشاعري بل إنها باتت صناعة قائمة بحد ذاتها"، حيث إن الصناعة الإبداعية تعتبر محركا أساسيا للعملية الاقتصادية برمتها، ودافعة للتحديث والتطوير في مدارك الإنسان، حيث وظفت تقنيات العالم الافتراضي ووسائط الاتصال والتواصل في معظم مجالات الحياة بما في ذلك الفنون التشكيلية، من خلال تعاضد العلم والفن في إطار تعزيز صناعة الكفاءة الإبداعية التي تعكس هوية المجتمع، وبالتالي يصبح مصطلح صناعة الإبداع ناتجا عن مفهوم توسع مدارك الإنسان تجاه الاستثمار النشط في مجال الوسائطية الرقمية والتي تعتبر بيئة خصبة للتسويق والترويج للمنتج الإبداعي وعلى هذا الأساس يكون الفنان التشكيلي صانعا للفكرة ويتبع مبادئ الصناعة والإنتاج لجني الأرباح.
وأكد التميمي أن كثيرا من الدول تركز إلى الانتقال من الاقتصاد الريعي الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإبداعي القائم على الاستثمار في القيمة الجمالية يحقق ترجمة حقيقية لرعاية المواهب والمهارات الفنية في مجال الفن التشكيلي حيث إن أثر ذلك يكمن في تعظيم الناتج المحلي على شكل قيمة تجارية اقتصادية مضافة، تساهم في المحصلة إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والتنمية البشرية وفي ذات الوقت تحقق نموا في العائد العام للدخل القومي فكلما كان العالم أكثر تعقيدا وجب علينا أن نكون أكثر إنتاجية وأكثر إبداعا لمواجهة تحديات القرن الماضي.
وأشار التميمي إلى أن الاهتمام والدعم الحكومي للقطاع الثقافي ما يزال متدنيا ولا يتناسب وأهمية هذا القطاع وما يزخر به من فرص اقتصادية ممكنة، داعيا إلى أهمية تغيير النظرة إلى هذا القطاع وإستراتيجيته.
واعتبر التميمي أن الفن التشكيلي من أبرز المنتجات الثقافية والفنية ذات العائد الاقتصادي إذ يمكن يساهم الفن التشكيلي في تعزيز نتائج الاقتصاد الإبداعي على المستوى الوطني، من خلال الاستثمار به ودفع الفنان لتحويل العمل الفني التصويري إلى سلعة رابحة، واستغلال الإبداع لتوليد الثروة؛ وبذلك يكون الفن التشكيلي جزءا لا يتجزأ من الصناعات الإبداعية التي يقوم عليها الاقتصاد الإبداعي الإنتاجي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة "إن القطاع الثقافي لم يعد قطاعا هامشيا أو فئويا بل أصبح اليوم قطاعا إنتاجيا أسوة بغيره من القطاعات الاقتصادية، حيث تدرجه أغلب الدول في خططها وسياساتها الاقتصادية"، مشيرا إلى أن هذا القطاع لم يحظ بالدعم الحكومي المأمول.
ويرى المخامرة أن تسخير المنظومة الثقافية في الأردن لخدمة الاقتصاد الوطني، تتطلب من الحكومة التوسع في برامج الدعم والحوافز لمختلف الأنشطة الثقافية، إضافة إلى أهمية إطلاق مشروعات رأسمالية خاصة بالقطاع، إلى جانب أهمية دفع القطاع الخاص إلى تنفيذ مشاريع في القطاع الثقافي، وتسهيل حصول ممارسين الأنشطة الثقافية على التمويلات البنكية، عدا عن أهمية إدراجه على خريطة الاستثمار المحلي.
وتابع "أن القطاع الثقافي برمته في الأردن يتوفر على مقومات كبيرة ذات عائد اقتصادي وتشغيلي لا يستهان به في حال ما تم تبني هذه المقومات"، لا سيما مقوم السياحة الثقافية حيث يزخر الأردن بعدد من المسارح المنتشرة في عدة مواقع أثرية في المملكة، والتي يمكن أن تشكل قاعدة للسياحة الترفيهية والثقافية من خلال استثمارها في تنظيم حفلات وأمسيات غنائية وفنيية مختلفة وبالتالي استقطاب المزيد من السياح مما يساهم في زيادة الدخل السياحي.
وأضاف، "أن صناعة الحرف اليدوية والتقليدية والفسيفسائية تشكل مقوما آخر للقطاع الثقافي محليا، يمكن الاستفادة منها اقتصاديا من خلال تصدير هذه المنتجات وتنظيم المعارض الدولية للترويج لها وبيعها".
وأكد المخامرة أن دور النشر الأردنية وما تتوفر عليه من هامش حرية فكرية مقارنة بكثير من دول المنطقة، يمكن أن تمثل أيضا مقوما اقتصاديا مهما في صناعة الثقافة، وذلك من خلال استقطاب المزيد من المؤلفين والناشرين من دول المنطقة عدا عن تنظيم معارض للكتاب وعدم حصرها في العاصمة فقط.
ولفت إلى أن صناعة الأفلام والدراما تعد أيضا من المقومات المهمة التي يمكن البناء عليها محليا وتسخيرها كقطاع منتج خاصة في ظل التنوع الطبيعي ولا سيما الصحراوي والتي تعد من البيئات المفضلة لمنتجي الأفلام في العالم، حيث يمكن الاستفادة من ذلك من خلال تشجيع شركات الإنتاج العالمية على إنتاج أعمالها الفنية في الأردن وتوفير البيئة اللازمة لنجاحها، مشيدا بدور الهيئة الملكية للأفلام في هذا الإطار.
إلى ذلك، اعتبر رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس أن قطاع النشر في الأردن كان وما يزال مساهما فاعلا في النشاط الثقافي والاقتصادي محليا من خلال رفد المكتبات المحلية بما ينتجه من منشورات في مختلف علوم المعرفة وكذلك من خلال النشاط المميز في معرض عمان الدولي للكتاب الذي يُقام سنوياً في العاصمة، إذ إن في ذلك دلالة مبهجة على الصورة الثقافية التي تتمتع فيها الحركة الثقافية الأردنية كما أنه يساهم في تحريك النشاط الاقتصادي المحلي من خلال بيع الكتب في هذه المكتبات والمعارض والأنشطة المرتبطة به، عدا عن رفد القطاع الخزينة العامة بالعملة الصعبة نظير مبيعاتها وتصديرها للكتب.
ونوه أبو فارس إلى أن حركة النشر تمر حالياً في أزمة حقيقية مردها التراجع الحاد في القوة الشرائية سواء أكان ذلك على صعيد القارئ الذي تبدلت اهتماماته وانشغاله في قضايا بعيدة نوعا ما عن القراءة، أو على صعيد المؤسسات الأكاديمية والثقافية، سواء أكانت حكومية أو خاصة في دعم الكتاب من خلال اقتنائه له ولم يعد على جدول اهتماماتها، وهذا كان له تأثير سلبي على النشر لدى دور النشر وكذلك على الاقتصاد الوطني وتراجع حركة التصدير المرتبطة بالنشر.
وأردف أن الناشر يعيش حالياً مرحلة صعبة، وحركة النشر نستطيع أن نقول عنها إنها في غرفة الإنعاش، ولا بد من تدخل الجهات الثقافية الحكومية لإعادة الحياة لهذا النشاط من خلال دعمها بشكل فاعل، وإلا تكون النتائج وخيمة على هذا القطاع والمؤشرات أصبحت جلية بعد أن أغلقت العديد من دور النشر أبوابها، لعدم قدرتها على الاستمرار بسبب ضائقتها المالية وتعرضها للخسائر ما يلحق الضرر بالمستثمرين في هذا القطاع والعاملين به.
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