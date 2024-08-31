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البنك الدولي: القطاع المصرفي في الأردن مستقر وبعيد عن المخاطر

8/31/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان - أكد البنك الدولي أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يتمتع بالاستقرار والمتانة ويبدو بعيدا عن المخاطر المالية، رغم المخاطر العالية التي تواجه القطاع في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصنف تقرير البنك، في تقرير التمويل والازدهار، الأردن ضمن البلدان التي تواجه مخاطر منخفضة إلى معتدلة في القطاع المالي في الأشهر الـ12 المقبلة، حيث جاء في قائمة الدول الـ35 الأقل عرضة للمخاطر، من إجمالي 50 اقتصادا ناشئا وناميا تم تحليل بياناتها المالية.
ويتناول تقرير التمويل والازدهار، الذي يصدره البنك الدولي سنويا، تطورات القطاع المالي، ونقاط الضعف في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأوضح التقرير أن معظم بنوك الأسواق الناشئة والنامية لديها احتياطيات كافية لتحمل صدمات الائتمان والمخاطر السيادية الضخمة. ومع ذلك، فإن بعض البنوك في الأسواق الناشئة والنامية ذات الدخل المنخفض ستعاني من نقص رأس المال إذا واجهت زيادة كبيرة، ولكن معقولة في نسبة القروض المتعثرة.
وأوضح تقرير "التمويل والازدهار" أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تواجه فجوات تمويلية كبيرة في الاستثمارات منخفضة الكربون والقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وقدم التقرير عددا من التوصيات للبلدان التي شملها التحليل، ومنها أهمية تعزيز احتياطياتها المصرفية قبل وقت كاف من حدوث الأزمة، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات الإجهاد، إضافة إلى وضع مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية. وتشمل هذه الأدوات آليات قوية لإدارة الأزمات بين الوكالات، ومساعدات السيولة الطارئة العاملة بكامل طاقتها، وأطر قوية لحل مشاكل البنوك، إلى جانب أنظمة تأمين الودائع الممولة بشكل كاف للحد من احتمالات حدوث ضغوط مالية وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.

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