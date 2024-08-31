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صفقة وشيكة لبيع 27 % من أسهم مدفوعاتكم

8/31/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين عمان – أكد مصدر مسؤول في شركة "مدفوعاتكم"، الشركة الأردنية المتخصصة بالدفع الإلكتروني أمس، أن "صفقة وشيكة" سيجري اتمامها خلال الأيام القليلة المقبلة للاستحواذ على نسبة تصل الى 27 % من أسهم الشركة، التي تشرف على نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا "اي فواتيركم" في الأردن، مع العمل على تطبيق النظام في عدد من الأسواق العربية.
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه بموجب هذه الصفقة فإن جهتين هما، البنك الأردني الكويتي، وشركة "بساطة" القابضة المصرية ستستحوذان على نسبة إجمالية تصل إلى 27 % (مجموع الطرفين).
وقال المصدر لـ"الغد" إنه بموجب الصفقة ستشتري شركة "بساطة" القابضة نسبة 22 % وسيشتري البنك الأردني الكويتي 5 % من أسهم الشركة الموزعة على عدة جهات ومستثمرين أفرادا ومؤسسات.
وأكد المصدر نفسه أن الصفقة حازت على كل الموافقات من الجهات الرسمية المعنية والبنك المركزي الأردني، وانه سيجري تسجيلها خلال أيام في دائرة مراقبة الشركات الأردنية.
وأوضح، انه بعد استحواذ شركة "بساطة" القابضة المصرية على حصة تصل إلى 22 % من اسهم شركة "مدفوعاتكم" ستكون هي صاحبة اكبر حصة في الشركة، حيث تتوزع أسهم الشركة اليوم (قبل الصفقة) بين عدة جهات منها ثلاثة بنوك تستحوذ كل منها على حوالي 8.5 %، وحصة لمؤسس الشركة ناصر صالح والبالغة 20 %، وحصة لشركة سعودية بحوالي 11 %، والباقي لمستثمرين أفراد بنسب متفاوتة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هناك تطلعات وتوجهات من قبل شركة "بساطة" لزيادة حصتها مستقبلا في "مدفوعاتكم" لتصل إلى 49 %.
وشركة "بساطة" هي واحدة من أكبر شركات مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، تقدم مجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية بصورة سهلة للمستخدمين من خلال قنوات الدفع المختلفة وشبكة نقاط البيع الموزعة على كافة أنحاء محافظات مصر والتي تتضمن دفع الفواتير بالإضافة إلى خدمات تحويل الأموال والتحصيل والمدفوعات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية، فضلا عن توفير الحلول الخاصة بسلسلة التوريد للتجار والعملاء.
وتأسست شركة بساطة في عام 2017 كشراكة بين شركة "بي بي إي القابضة للاستثمارات المالية الدولية ش.م.م" ، وشركة "إم إم جروب للصناعة والتجارة" المدرجتان بالبورصة المصرية.
والبنك الأردني الكويتي هو أحد أكبر وأهم المصارف العاملة في الاردن وقد تم تأسيسه كشركة مساهمة عامة عام 1976، ويقوم بتقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد والشركات. ويمتلك البنك شبكة فروع تضم أكثر من 60 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق المملكة.
إلى ذلك أكد المصدر أهمية هذه الصفقة في تعزيز التعاون بين السوقين الأردنية والمصرية، وفي توسيع نطاق أعمال شركة "مدفوعاتكم" الأردنية وخصوصا في الأسواق التي تعمل بها والأسواق التي تتطلع لبدء التشغيل فيها مع انسجامها مع توجهات المساهمين الجدد الذين يمتلكون رؤية ونظرة تركز على أهمية رقمنة المدفوعات والدفع الإلكتروني بشكل عام وهي المفاهيم التي ينتظرها الكثير من النمو والانتشار مستقبلا في كل الأسواق العربية.
وتشغل شركة "مدفوعاتكم" نظامها "اي فواتيركم" في السوق الأردنية تحت مظلة البنك المركز الأردني، كما بدأت العمل في السوق العمانية، وحازت موافقات وتراخيص للعمل في أسواق السعودية وفلسطين والمغرب مع حديث مع الجهات المعنية للعمل في العراق.
وتواصل شركة "مدفوعاتكم"، التي تأسست في العام 2011، العمل تقنيا على نظام "اي فواتيركم" لصالح البنك المركزي الأردني؛ حيث أطلق النظام صيف العام 2014 ليربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة في نظام واحد آمن، وليمكن المواطن من استعراض فواتيره الشهرية لدى هذه الجهات المفوترة ومعرفة قيمتها وسدادها إلكترونيا عبر عدة قنوات منها أجهزة الصراف الآلي والإنترنت المصرفي، أو الدفع بالهاتف الخلوي من خلال نظام الدفع بالهاتف الخلوي.
وكانت آخر البيانات الرسمية أظهرت ان عدد مستخدمي نظام "اي فواتيركم" في الأردن بلغ نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي 3.9 مليون مستخدم، وان القيمة الإجمالية للحركات المنفذة عبر النظام قد سجلت مستوى قياسيا بحوالي 7.5 مليار دينار خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي، وبزيادة نسبتها 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما جرى تنفيذ حركات بقيمة 6.8 مليار دينار من خلال النظام.
وأظهرت الأرقام أنه جرى خلال أول سبعة شهور من العام الحالي تنفيذ قرابة 37 مليون حركة من خلال " اي فواتيركم" بزيادة 54 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي شهدت حركات بلغ عددها 24 مليون حركة.

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