صفقة وشيكة لبيع 27 % من أسهم مدفوعاتكم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين
عمان – أكد مصدر مسؤول في شركة "مدفوعاتكم"، الشركة الأردنية المتخصصة بالدفع الإلكتروني أمس، أن "صفقة وشيكة" سيجري اتمامها خلال الأيام القليلة المقبلة للاستحواذ على نسبة تصل الى 27 % من أسهم الشركة، التي تشرف على نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا "اي فواتيركم" في الأردن، مع العمل على تطبيق النظام في عدد من الأسواق العربية.
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه بموجب هذه الصفقة فإن جهتين هما، البنك الأردني الكويتي، وشركة "بساطة" القابضة المصرية ستستحوذان على نسبة إجمالية تصل إلى 27 % (مجموع الطرفين).
وقال المصدر لـ"الغد" إنه بموجب الصفقة ستشتري شركة "بساطة" القابضة نسبة 22 % وسيشتري البنك الأردني الكويتي 5 % من أسهم الشركة الموزعة على عدة جهات ومستثمرين أفرادا ومؤسسات.
وأكد المصدر نفسه أن الصفقة حازت على كل الموافقات من الجهات الرسمية المعنية والبنك المركزي الأردني، وانه سيجري تسجيلها خلال أيام في دائرة مراقبة الشركات الأردنية.
وأوضح، انه بعد استحواذ شركة "بساطة" القابضة المصرية على حصة تصل إلى 22 % من اسهم شركة "مدفوعاتكم" ستكون هي صاحبة اكبر حصة في الشركة، حيث تتوزع أسهم الشركة اليوم (قبل الصفقة) بين عدة جهات منها ثلاثة بنوك تستحوذ كل منها على حوالي 8.5 %، وحصة لمؤسس الشركة ناصر صالح والبالغة 20 %، وحصة لشركة سعودية بحوالي 11 %، والباقي لمستثمرين أفراد بنسب متفاوتة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هناك تطلعات وتوجهات من قبل شركة "بساطة" لزيادة حصتها مستقبلا في "مدفوعاتكم" لتصل إلى 49 %.
وشركة "بساطة" هي واحدة من أكبر شركات مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، تقدم مجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية بصورة سهلة للمستخدمين من خلال قنوات الدفع المختلفة وشبكة نقاط البيع الموزعة على كافة أنحاء محافظات مصر والتي تتضمن دفع الفواتير بالإضافة إلى خدمات تحويل الأموال والتحصيل والمدفوعات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية، فضلا عن توفير الحلول الخاصة بسلسلة التوريد للتجار والعملاء.
وتأسست شركة بساطة في عام 2017 كشراكة بين شركة "بي بي إي القابضة للاستثمارات المالية الدولية ش.م.م" ، وشركة "إم إم جروب للصناعة والتجارة" المدرجتان بالبورصة المصرية.
والبنك الأردني الكويتي هو أحد أكبر وأهم المصارف العاملة في الاردن وقد تم تأسيسه كشركة مساهمة عامة عام 1976، ويقوم بتقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد والشركات. ويمتلك البنك شبكة فروع تضم أكثر من 60 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق المملكة.
إلى ذلك أكد المصدر أهمية هذه الصفقة في تعزيز التعاون بين السوقين الأردنية والمصرية، وفي توسيع نطاق أعمال شركة "مدفوعاتكم" الأردنية وخصوصا في الأسواق التي تعمل بها والأسواق التي تتطلع لبدء التشغيل فيها مع انسجامها مع توجهات المساهمين الجدد الذين يمتلكون رؤية ونظرة تركز على أهمية رقمنة المدفوعات والدفع الإلكتروني بشكل عام وهي المفاهيم التي ينتظرها الكثير من النمو والانتشار مستقبلا في كل الأسواق العربية.
وتشغل شركة "مدفوعاتكم" نظامها "اي فواتيركم" في السوق الأردنية تحت مظلة البنك المركز الأردني، كما بدأت العمل في السوق العمانية، وحازت موافقات وتراخيص للعمل في أسواق السعودية وفلسطين والمغرب مع حديث مع الجهات المعنية للعمل في العراق.
وتواصل شركة "مدفوعاتكم"، التي تأسست في العام 2011، العمل تقنيا على نظام "اي فواتيركم" لصالح البنك المركزي الأردني؛ حيث أطلق النظام صيف العام 2014 ليربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة في نظام واحد آمن، وليمكن المواطن من استعراض فواتيره الشهرية لدى هذه الجهات المفوترة ومعرفة قيمتها وسدادها إلكترونيا عبر عدة قنوات منها أجهزة الصراف الآلي والإنترنت المصرفي، أو الدفع بالهاتف الخلوي من خلال نظام الدفع بالهاتف الخلوي.
وكانت آخر البيانات الرسمية أظهرت ان عدد مستخدمي نظام "اي فواتيركم" في الأردن بلغ نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي 3.9 مليون مستخدم، وان القيمة الإجمالية للحركات المنفذة عبر النظام قد سجلت مستوى قياسيا بحوالي 7.5 مليار دينار خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي، وبزيادة نسبتها 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما جرى تنفيذ حركات بقيمة 6.8 مليار دينار من خلال النظام.
وأظهرت الأرقام أنه جرى خلال أول سبعة شهور من العام الحالي تنفيذ قرابة 37 مليون حركة من خلال " اي فواتيركم" بزيادة 54 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي شهدت حركات بلغ عددها 24 مليون حركة.
MENAFN31082024000072011014ID1108622630