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العقبة تعلق آمالها على الخليج وروسيا والهند لتعويض الفاقد السياحي الأوروبي

8/31/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- تتجه هيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى أسواق بديلة عن الأسواق التقليدية لتعويض الفاقد من السياحة الأوروبية في الموسم السياحي الشتوي المقبل، الذي يبدأ في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي وينتهي في شباط (فبراير) من العام 2025.
ووضعت سلطة منطقة العقبة الخاصة وهيئة تنشيط السياحة خريطة للموسم المقبل، تستهدف الأسواق الخليجية، خاصة الأجانب والسياح وكذلك المقيمين فيها، بالإضافة إلى السوقين الروسي والهندي من خلال عروض سياحية مكتملة وترويجها وتسويقها في المعارض الدولية وفي الدول المستهدفة.
وتشمل هذه العروض الترويج لمنطقة المثلث الذهبي (العقبة، البتراء، ووادي رم) وتسويق المنتج السياحي الذي يشمل سياحة التأمل، النظر إلى النجوم، الغوص، السياحة البيئية، المغامرة، وغيرها من الأنشطة التي تتمتع بها منطقة المثلث الذهبي بالتعاون مع الفنادق ذات التصنيفات المختلفة لاستقطاب السياح، من خلال مطار الملك الحسين الدولي الذي يعد الأقل كلفة عالميا.
وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن، إن "هناك عددا من الخطوط العريضة التي تعمل عليها السلطة فيما يتعلق بالقطاع السياحي لتعويض الفاقد من السياحة الأوروبية نتيجة الأحداث الجيوسياسية ومساعدة الفنادق في العقبة من خلال التوجه إلى أسواق غير تقليدية جديدة، من أهمها السوقان الروسي والهندي والمقيمون من الأجانب في دول الخليج بعروض سياحية موحدة (بكج سياحي) وتسويقها في تلك الأسواق، إلى جانب التركيز على عرب الداخل في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذين يأتون إلى العقبة باستمرار وينشطون القطاع السياحي بكافة أشكاله".
وبين الحاج حسن، أن "السلطة الخاصة وهيئة تنشيط السياحة التقت بممثلي مختلف تصنيفات الفنادق العاملة في العقبة لتصميم عروض نوعية لتسويقها في دول الخليج وأسواق أخرى من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية لتعويض الفاقد من السياحة الأوروبية الشتوية"، مشيرا إلى أن "التراجع السياحي واضح، خصوصا في الموسم الشتوي الذي نعتمد فيه على السياحة الأوروبية. وهذا خارج عن إرادتنا بسبب توقف الطيران والأحداث والعدوان الغاشم على أهلنا في غزة، ووجب علينا بالشراكة مع القطاع الخاص الخروج بخطة مرتبطة بنوعية العروض المستهدفة للأسواق السياحية وإيصالها وتسويقها وترويجها بطريقة تضمن قدومهم إلى منطقة المثلث الذهبي".
وأشار إلى أن "من ضمن الخطط التي تعمل عليها السلطة مهرجان للتسوق لجذب السياحة المحلية وعرب الداخل في الأراضي المحتلة. وهناك برامج مختلفة بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة من ضمنها برنامج (أردننا جنة) الذي يعمل على تنشيط الحركة السياحية ليس فقط في منطقة المثلث الذهبي بل في كافة مناطق المملكة السياحية"، مؤكدا أن "العقبة تستعد لاحتضان رحلات مثيرة نحو السياحة المستدامة، في أعقاب وضع خريطة الطريق الإستراتيجية للنمو الأخضر في العقبة".
من جهته، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، إن "الهيئة ستقوم بالشراكة مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والقطاع السياحي والفندقي على تصميم برنامج سياحي للفنادق وترويجه في الأسواق المستهدفة وغير التقليدية والسعي لجذب خطوط طيران جديدة إلى العقبة لتعويض الفاقد السياحي الشتوي"، مؤكدا، أن "العقبة تعد من أهم المناطق السياحية في المملكة وهي بوابة المثلث الذهبي".
وأشار عربيات، إلى أن "الهيئة تعمل على خطة لتنويع مصادر الأسواق السياحية القادمة إلى المملكة، والتوجه إلى السوق السياحي الأفريقي واستقطابهم للسياحة الدينية والعلاجية، وكذلك التوجه وتكثيف التسويق في السوق السياحي الآسيوي كدول الصين وكوريا وماليزيا وإندونيسيا".
وبين، أن "القطاع السياحي والعاملين فيه تأثروا جراء الأحداث الإقليمية الجارية، وأن الحكومة وضعت خطة من خلال البنك المركزي ومؤسسة الضمان الاجتماعي للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع والمحافظة على ديمومته، كما اتخذت وزارة السياحة والآثار عدة إجراءات سريعة للمحافظة على استمرارية عمل القطاع والعاملين فيه".
ووفق عاملين في القطاع السياحي في العقبة، فإن "القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بسبب تداعيات الحرب على غزة والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة"، مؤكدين، "ضرورة تعويض الفاقد الأوروبي الذي تعتمد عليه المدينة الساحلية في الموسم الشتوي، لا سيما بتنشيط السياحة الداخلية من جهة وترويج المملكة سياحيا في دول العالم من جهة أخرى".
وتراجعت إيرادات القطاع السياحي خلال النصف الأول من 2024 بنسبة 4.9 % إلى 3.3 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، حسب نشرة البنك المركزي، فيما تراجع عدد السياح بنسبة 7.9 % في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023، نتيجة استمرار تأثير الحرب في قطاع غزة على أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة، خصوصا الأوروبية منها.

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