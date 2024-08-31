لاعبون دمرتهم المخدرات وأجبرت بعضهم على الاعتزال

وأُحيل فتوح إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير مخدّر (الحشيش)، وهي الحادثة التي تسبّب فيها اللاعب بقتل رجل شرطة اسمه السيد أحمد السيد، وأصبحت حديث الشارع المصري والعربي على حد سواء.



قضية أحمد فتوح لاعب الزمالك









وأجّل القضاء المصري الجلسة الأولى من محاكمة فتوح إلى يوم 16 سبتمبر/ أيلول القادم، في وقت تجري فيه مساعٍ لحل الأزمة بين اللاعب وعائلة المتوفى.



وفي وقت سابق أصدرت النيابة المصرية بياناً أكدت فيه "أن التحقيقات أثبتت أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة تجاوزت السرعة القانونية تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم (فتّوح) على المادة المخدرة المشار إليها".



وبالنظر إلى هذه الأزمة فإن مستقبل فتّوح الكروي يبدو ضبابياً للغاية، ولم يتحدد بعد إذا ما كان بإمكانه العودة لممارسة كرة القدم، علماً بأن الزمالك وعبر مدير الكرة فيه عبد الواحد السيد أكد أنه يقدّم كامل الدعم للاعب قانونياً ومعنوياً، كما تتابع القلعة البيضاء موقف اللاعب باستمرار من خلال خبراء قانونيين إلى جانب محاميه الخاص، وفق موقع المصري اليوم.



ولا تُعد أزمة فتّوح الأولى في تاريخ كرة القدم، إذ سبقه العديد من نجوم اللعبة إلى تعاطي المخدرات، منهم من تسببت فيها إنهاء مسيرتهم الكروية، وآخرون هبط مستواهم بشكل كبير للغاية.



لاعبون دمرتهم المخدرات

وفي السطور التالية نُلقي نظرة على أبرز اللاعبين الذين سقطوا في وحل المخدرات، أبرزهم على الإطلاق الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا.



10- رينيه هيغيتا









صُنّف هيغيتا على أنه واحد من أشهر حراس المرمى في التاريخ بعد حركة "العقرب" الشهيرة، الحارس الكولومبي الشهير وقع ضحية المخدرات بعد ثبوت إيجابية عينته عام 2004 أثناء وجوده مع فريق أوكاس في الإكوادور.



وسبق لهيغيتا وأن سُجن بسبب تورطّه في عملية اختطاف، بعدما توسّط في عملية اختطاف بين كبار عصابات المخدرات وهما بابلو إسكوبار وكارلوس مولينا، حيث تصدّر المشهد لإطلاق سراح ابنة الثاني.



هيغيتا تقاضى بعد العملية 64 ألف دولار في مخالفة واضحة للقانون الكولومبي الذي يجرّم الربح من الاختطاف أو التوسط فيه، كان ذلك في عام 1993 ما أدى إلى استبعاده من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 1994.



9- خوليو ألبرتو ميرينو









لعب خوليو إلى جوار مارادونا في برشلونة وحقق العديد من النجاحات مع النادي "الكتالوني"، وكذلك مع أتلتيكو مدريد، لكن حياته تغيرت 180 درجة بعد الاعتزال.



قرر خوليو وضع حد لمسيرته الكروية في عام 1991، ثم دخل في نوبة اكتئاب وبدأ في تعاطي المخدرات خاصة الكوكايين، ففقد على إثرها أصدقاءه كما تركته زوجته وأصبح بلا مأوى ليعيش في الشارع، الأمر الذي دفعه في إحدى المرات إلى محاولة الانتحار.



خوليو تمكن من التعافي لاحقاً وأبدى ندمه على ما تسبب به لنفسه وعائلته من أذى، ومنذ عام 2003 بدأ يلقي محاضرات للشباب للتوعية بخطورة الإدمان.



8- جورج بيست









كان من الممكن أن يصبح بيست واحداً من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ لو لم يتعاط المخدرات والكحول وفق ما ترى صحيفة AS الإسبانية.



بسبب ذلك تُوفي بيست مفلساً ومريضاً، وقد نقلت الصحيفة تصريحه الشهير: "لقد أنفقت الكثير من الأموال على النساء والكحول والسيارات وأهدرت الباقي".



7- بول ميرسون









بدأ ميرسون مسيرته الاحترافية مع أرسنال في عمر 17 عاماً، وفي عام 1994 اعترف اللاعب علناً بتعاطيه الكوكايين، ليخضع لبرنامج تأهيلي استمر 3 أشهر لكن مستواه تراجع تدريجياً حتى غادر "الغانرز" في عام 1997.



وبسبب إدمانه على الكحول والمخدرات، وضع ميرسون حياته الشخصية رهينة لسلسلة لا تنتهي من المشاكل كان أبرزها فشل زواجه الأول.



6- ساسا كورسيتش









من النادر أن نسمع عن لاعب اعتزل كرة القدم في سن التاسعة والعشرين من عمره فقط، لكن هذا ما حدث فعلاً مع اليوغسلافي كورسيتش.



تؤكد AS أن كورسيتش كان واحداً من أهم المواهب الشابة في القارة الأوروبية خلال تسعينيات القرن الماضي، لكن إدمانه على المخدرات عجّل إنهاء مسيرته الكروية في هذا السن المبكرة.



خضع كورسيتش للعلاج، وبعد شفائه حاول تحسين صورته عبر مشاركاته العديدة في الأعمال الخيرية.



5- أدريان موتو









كان النجم الروماني واحداً من اللاعبين الذين بدأ تشيلسي الاعتماد عليهم في بناء فريق جديد في عهد مالكه السابق رومان أبراموفيتش، لكن موتو سقط في اختبار فحص المخدرات وثبت تناوله مخدّر الكوكايين في عام 2004، الأمر الذي أجبر ناديه على فسخ عقده كما أُوقف سبعة أشهر.



لم تكن هذه الأزمة هي الوحيدة في مسيرة موتو، ففي عام 2010 قررت المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا إيقافه عن اللعب تسعة أشهر بعد ثبوت تناوله مادة "سيبوترامين" المنشطة، وكان حينها لاعباً في فيورنتينا.



4- مارك بوسنيتش









تشيلسي عاش أزمة أخرى مع المخدرات ولكن قبل وصول أبراموفيتش بعام واحد، وكان بطل تلك القصة حارس المرمى الأسترالي بوسنيتش.



في عام 2002 خضع بوسنيتش لفحص اختبار المخدرات وجاءت النتيجة إيجابية، فتم فسخ عقده مع "البلوز" وإيقافه لمدة تسعة أشهر.



بعد فترة الإيقاف وخضوعه للعلاج، عاد بوسنيتش للعب مجدداً ولكن في دوري بلاده، غير أن مسيرته الكروية لم تكن بذلك النجاح ليقرر الاعتزال بعد عام واحد فقط.



3- بول غاسكوين









كان غاسكوين واحداً من أبرز نجوم كرة القدم الإنجليز في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي رغم عصبيته المفرطة ومواقفه المحرجة داخل وخارج الملعب، لكن من حسن حظه لم يُكتشف أمر تعاطيه المخدرات إلا بعد اعتزاله.



بول غاسكوين عانى لسنوات طويلة بسبب تعاطي المخدرات وجراء إفراطه في تعاطي المخدرات وشرب الكحول، نُقل غاسكوين إلى المستشفى في عام 2014، وقبلها بست سنوات وُضع تحت مراقبة الصحة العقلية بعد مشادة مع أحد الأشخاص بفندق في نيوكاسل، كما حاول الانتحار في أيلول/ سبتمبر 2006 وهو تحت تأثير المخدرات.



2- كلاوديو كانيغيا









حاول الأرجنتيني كانيجيا مراراً وتكراراً إبعاد تهمة تعاطي الكوكايين عن نفسه، لكنه فشل في ذلك بعد فحص خضع له عام 1993، في ذلك الوقت كان اللاعب في أوج تألقه مع روما الإيطالي.



ومع ثبوت تعاطيه مخدّر الكوكايين تم إيقافه عن اللعب لمدة 13 شهراً، لكنه عاد إلى الملاعب بقوة ورافق مواطنه مارادونا مع منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 1994، وبعد المونديال وقع عقد انتقاله إلى بنفيكا البرتغالي.



1- دييغو أرماندو مارادونا









ظهر مارادونا في بطولة كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في مونديال أمريكا 1994، حيث لعب أول مباراتين مع منتخب الأرجنتين ضد اليونان ونيجيريا، الثانية كانت الأخيرة له في المونديال.



بعد تلك المباراة سقط مارادونا في اختبار المنشطات ما أدى إلى حرمانه من إكمال المونديال بعد إيقافه 15 شهراً، لكنه عاد للعب مرة أخرى في عام 1997 مع بوكا جونيورز وجاءت نتيجة عينته إيجابية بالمخدرات، وهي الحادثة التي تسببت فيما بعد بإنهاء مسيرته الكروية.



كما أُوقف 15 شهراً في عام 1991 عندما فشل في اختبار فحص مخدر الكوكايين، وذلك فترة وجوده مع نابولي الإيطالي. (عربي بوست)

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