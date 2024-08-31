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أعيدوه إلى دوري أبطال أوروبا.. حملة ضخمة لإجبار عملاق أوروبي على ضم رونالدو

8/31/2024 3:05:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دشن عشاق كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، حملة على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعادة النجم البرتغالي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد.


كان كريستيانو رونالدو، قد قال خلال استلامه جائزة خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على هامش فعاليات سحب قرعة دوري الأبطال، إنه قد يلعب في دوري الأبطال مرة أخرى.

وأثار هذا التصريح حماسة جماهيره بشكل كبير، وبدأ المشجعون بمطالبة سبورتنغ لشبونة بجعل هذا الأمر واقعًا، حتى ولو لموسم واحد.


ووقعت قرعة سبورتينغ لشبونة في مجموعة جيدة من الفرق في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024-25، حيث سيلعب على أرضه ضد مانشستر سيتي، وآرسنال، وليل، وبولونيا، في المقابل، سيسافر لشبونة للعب ضد لايبزيغ، وكلوب بروج، وبي إس في آيندهوفن، وشتورم غراتس.


ونشأ المهاجم البرتغالي في الفئات العمرية لنادي سبورتينغ لشبونة في العام 1997، ثمّ تمّ تصعيده للفريق الأول في موسم 2003/2002، قبل أن يصبح أحد أفضل اللاعبين على مر تاريخ لعبة كرة القدم.


سجلات كريستيانو رونالدو العديدة في دوري أبطال أوروبا تبرر لقبه بـ"سيد دوري الأبطال"، حيث ظهر مهاجم النصر في 6 نهائيات لدوري الأبطال، وفاز بالمسابقة 5 مرات، وهو الهداف التاريخي للبطولة، حيث سجل 140 هدفًا في 183 مباراة.


كما فاز رونالدو بجائزة الهداف في 7 نسخ من البطولة، وهي أكبر عدد من الجوائز التي فاز بها أي لاعب في التاريخ، كما سجل النجم البرتغالي 10 أهداف أو أكثر في 7 مواسم متتالية بين 2011-12 و2017-18، وسجل 17 هدفًا في موسم 2013-14، محطمًا بذلك الرقم القياسي.

كريستيانو رونالدو هو أيضًا الهداف الأعلى في مراحل الإقصاء لدوري أبطال أوروبا برصيد 67 هدفًا، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في 3 نهائيات لدوري أبطال أوروبا.


من حيث التمريرات الحاسمة، يتصدر البرتغالي القائمة برصيد 48 تمريرة في 183 مباراة - وهو الرقم الأعلى في التاريخ، هذه الإحصائيات تعني أن مهاجم النصر يساهم بهدف واحد كل 88.1 دقيقة في المسابقة.


كما فاز رونالدو بأكبر عدد من جوائز أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (4 جوائز)، وهو واحد من لاعبين فقط سجلا في جميع المباريات الست في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


وظهر رونالدو مع فريق سبورتنغ لشبونة في 31 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 5 أهداف، وقدّم 6 تمريرات حاسمة.


ورحل كريستيانو رونالدو عن لشبونة في أغسطس 2003، ليرتدي قميص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.


كما لعب رونالدو لناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، وحقق معهما عددًا من الإنجازات على الصعيد الفردي والجماعي، قبل أن يقرر تمثيل نادي النصر السعودي في يناير 2023.

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