أعيدوه إلى دوري أبطال أوروبا.. حملة ضخمة لإجبار عملاق أوروبي على ضم رونالدو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دشن عشاق كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، حملة على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعادة النجم البرتغالي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد.
كان كريستيانو رونالدو، قد قال خلال استلامه جائزة خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على هامش فعاليات سحب قرعة دوري الأبطال، إنه قد يلعب في دوري الأبطال مرة أخرى.
وأثار هذا التصريح حماسة جماهيره بشكل كبير، وبدأ المشجعون بمطالبة سبورتنغ لشبونة بجعل هذا الأمر واقعًا، حتى ولو لموسم واحد.
ووقعت قرعة سبورتينغ لشبونة في مجموعة جيدة من الفرق في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024-25، حيث سيلعب على أرضه ضد مانشستر سيتي، وآرسنال، وليل، وبولونيا، في المقابل، سيسافر لشبونة للعب ضد لايبزيغ، وكلوب بروج، وبي إس في آيندهوفن، وشتورم غراتس.
ونشأ المهاجم البرتغالي في الفئات العمرية لنادي سبورتينغ لشبونة في العام 1997، ثمّ تمّ تصعيده للفريق الأول في موسم 2003/2002، قبل أن يصبح أحد أفضل اللاعبين على مر تاريخ لعبة كرة القدم.
سجلات كريستيانو رونالدو العديدة في دوري أبطال أوروبا تبرر لقبه بـ"سيد دوري الأبطال"، حيث ظهر مهاجم النصر في 6 نهائيات لدوري الأبطال، وفاز بالمسابقة 5 مرات، وهو الهداف التاريخي للبطولة، حيث سجل 140 هدفًا في 183 مباراة.
كما فاز رونالدو بجائزة الهداف في 7 نسخ من البطولة، وهي أكبر عدد من الجوائز التي فاز بها أي لاعب في التاريخ، كما سجل النجم البرتغالي 10 أهداف أو أكثر في 7 مواسم متتالية بين 2011-12 و2017-18، وسجل 17 هدفًا في موسم 2013-14، محطمًا بذلك الرقم القياسي.
كريستيانو رونالدو هو أيضًا الهداف الأعلى في مراحل الإقصاء لدوري أبطال أوروبا برصيد 67 هدفًا، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في 3 نهائيات لدوري أبطال أوروبا.
من حيث التمريرات الحاسمة، يتصدر البرتغالي القائمة برصيد 48 تمريرة في 183 مباراة - وهو الرقم الأعلى في التاريخ، هذه الإحصائيات تعني أن مهاجم النصر يساهم بهدف واحد كل 88.1 دقيقة في المسابقة.
كما فاز رونالدو بأكبر عدد من جوائز أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (4 جوائز)، وهو واحد من لاعبين فقط سجلا في جميع المباريات الست في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وظهر رونالدو مع فريق سبورتنغ لشبونة في 31 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 5 أهداف، وقدّم 6 تمريرات حاسمة.
ورحل كريستيانو رونالدو عن لشبونة في أغسطس 2003، ليرتدي قميص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
كما لعب رونالدو لناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، وحقق معهما عددًا من الإنجازات على الصعيد الفردي والجماعي، قبل أن يقرر تمثيل نادي النصر السعودي في يناير 2023.
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