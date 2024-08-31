نجوم كبار.. 10 صفقات تمت في اللحظات الأخيرة من الميركاتو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتبرت شبكة ESPN الرياضية أن دوري روشن السعودي للمحترفين كان من بين أكبر الفائزين بصفقات الانتقالات الصيفية التي أغلقت نافذتها في معظم دول العالم، أمس الجمعة.
وبحسب الشبكة فقد استفاد الدوري السعودي بشكل كبير مما وصفه صفقات اللحظة الأخيرة لسوق الانتقالات، كما كان الحال في صفقة انتقال النجم الإنجليزي إيفان توني من برينتفورد مقابل 47.5 مليون يورو.
وتابعت الشبكة بالتأكيد على أن إستراتيجيات نافذة الانتقالات السعودية تغيرت وأصبحت أكثر هدوءاً وذكاءً وقوة في هذه الأيام، من خلال التركيز على ضم لاعبين صغار في السن وبمقابل مادي معقول جدا، مدللة على ذلك بالصفقات الرائعة التي أبرمتها الأندية السعودية، مثل انتقال المدافع جواو كانسيلو من مانشستر سيتي إلى الهلال مقابل 25 مليون يورو، بينما في وقت مبكر من النافذة، دفع الاتحاد 55 مليون يورو للحصول على لاعب بارز في قمة عطائه، وهو الجناح موسى ديابي من أستون فيلا، البالغ من العمر 25 عامًا.
وأشارت الشبكة إلى أن أتلتيكو مدريد كان من أكبر الفائزين في سوق الانتقالات، إذ أنفق أكثر من 180 مليون يورو لتوقيع أربعة لاعبين بارزين هم: خوليان ألفاريز (75 مليون يورو)، وكونور غالاغر (42 مليون يورو)، وروبن لو نورماند (34.5 مليون يورو) وألكسندر سورلوث (32 مليون يورو).
كذلك تخلص أتلتيكو من بعض اللاعبين في صفقات ناجحة مثل انتقال جواو فيليكس بشكل دائم إلى تشيلسي مقابل 52 مليون يورو، ورحيل سامو أوموروديون (15 مليون يورو) وألفارو موراتا (13 مليون يورو) إلى بورتو وميلان على التوالي، وأُعير لاعب الوسط ساؤول نيغيز مرة أخرى.
كما شهد سوق الميركاتو الأوروبي، الذي أغلق أبوابه، مساء الجمعة، صفقات مثيرة في اللحظات الأخيرة، جاءت كالآتي:
1-رحيم ستيرلينغ من تشيلسي إلى آرسنال (إعارة لمدة موسم).
2-غادون سانشو من مانشستر يونايتد إلى تشيلسي (إعارة لمدة موسم).
3-إيفان توني من برينتفورد إلى الأهلي السعودي (انتقال نهائي).
4-أرماندو بروخا من تشيلسي إلى إيفرتون (إعارة لمدة موسم).
5-نبيل فقير من ريال بيتيس الإسباني، إلى الجزيرة الإماراتي (انتقال نهائي).
6-مانويل أوغارتي من باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد (إعارة لمدة موسم).
7-سكوت مكتومناي من مانشستر يونايتد إلى نابولي (انتقال نهائي).
8-أرون رامسدال من آرسنال إلى ساوثهامبتون (انتقال نهائي).
9-إيدي نيكيتياه من آرسنال إلى كريستال بالاس (انتقال نهائي).
10-نايف أكرد من وست هام إلى ريال سوسيداد (إعارة لمدة موسم).
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