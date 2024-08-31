نجوم كبار.. 10 صفقات تمت في اللحظات الأخيرة من الميركاتو



وبحسب الشبكة فقد استفاد السعودي بشكل كبير مما وصفه اللحظة الأخيرة لسوق الانتقالات، كما كان الحال في انتقال النجم الإنجليزي إيفان توني من برينتفورد مقابل 47.5 مليون يورو.

وتابعت الشبكة بالتأكيد على أن إستراتيجيات نافذة الانتقالات السعودية تغيرت وأصبحت أكثر هدوءاً وذكاءً وقوة في هذه الأيام، من خلال التركيز على ضم لاعبين صغار في السن وبمقابل مادي معقول جدا، مدللة على ذلك بالصفقات الرائعة التي أبرمتها الأندية السعودية، مثل انتقال المدافع جواو كانسيلو من مانشستر سيتي إلى الهلال مقابل 25 مليون يورو، بينما في وقت مبكر من النافذة، دفع الاتحاد 55 مليون يورو للحصول على لاعب بارز في قمة عطائه، وهو الجناح موسى ديابي من أستون فيلا، البالغ من العمر 25 عامًا.

وأشارت الشبكة إلى أن أتلتيكو مدريد كان من أكبر الفائزين في سوق الانتقالات، إذ أنفق أكثر من 180 مليون يورو لتوقيع أربعة لاعبين بارزين هم: خوليان ألفاريز (75 مليون يورو)، وكونور غالاغر (42 مليون يورو)، وروبن لو نورماند (34.5 مليون يورو) وألكسندر سورلوث (32 مليون يورو).



كذلك تخلص أتلتيكو من بعض اللاعبين في صفقات ناجحة مثل انتقال جواو فيليكس بشكل دائم إلى تشيلسي مقابل 52 مليون يورو، ورحيل سامو أوموروديون (15 مليون يورو) وألفارو موراتا (13 مليون يورو) إلى بورتو وميلان على التوالي، وأُعير لاعب الوسط ساؤول نيغيز مرة أخرى.



كما شهد سوق الميركاتو الأوروبي، الذي أغلق أبوابه، مساء الجمعة، صفقات مثيرة في اللحظات الأخيرة، جاءت كالآتي:

1-رحيم ستيرلينغ من تشيلسي إلى آرسنال (إعارة لمدة موسم).

2-غادون سانشو من مانشستر يونايتد إلى تشيلسي (إعارة لمدة موسم).

3-إيفان توني من برينتفورد إلى الأهلي السعودي (انتقال نهائي).

4-أرماندو بروخا من تشيلسي إلى إيفرتون (إعارة لمدة موسم).

5-نبيل فقير من ريال بيتيس الإسباني، إلى الجزيرة الإماراتي (انتقال نهائي).

6-مانويل أوغارتي من باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد (إعارة لمدة موسم).

7-سكوت مكتومناي من مانشستر يونايتد إلى نابولي (انتقال نهائي).

8-أرون رامسدال من آرسنال إلى ساوثهامبتون (انتقال نهائي).

9-إيدي نيكيتياه من آرسنال إلى كريستال بالاس (انتقال نهائي).

10-نايف أكرد من وست هام إلى ريال سوسيداد (إعارة لمدة موسم).