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مدرب روما: سعود يملك محركاً لـألفي ميل في الساعة

8/31/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد دانييلي دي روسي مدرب نادي روما الإيطالي أنه يسعى جاهدا للاستفادة من لاعبه الجديد سعود عبد الحميد والذي وصفه بأنه يملك محركا يقوده ألفي ميل في الساعة.

وكشف دي روسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء روما ويوفنتوس يوم السبت: شاهدت عود عبدالحميد في حصتين تدريبيتين، ويوم الجمعة شارك مع المجموعة لعشر دقائق لأننا لم نرغب بأن نزيد الحمل عليه. هو لاعب لا أعرف الكثير عنه لكنه يملك الخصائص التي أبحث عنها. ولقد تحدثت كثيرا مع روبرتو مانشيني ومساعديه سيموني كونتران وأنتونيو غالياردي، وكان روبرتو أول من أوصاني بالتعاقد معه.

وأضاف: هم يرون فيه بطلا مستقبليا، ويجب علينا أن نعمل معه على الجانب التكتيكي كثيرا وأجزاء من الجانب التقني لأنه يملك شيئا نحتاجه، المحرك الذي يساعده على العمل ألفا ميل في الساعة، لم نرى ذلك بعد لأنه تدرب قليلا مع الفريق.

واختتم: هو فتى مبتسم وإيجابي وسيساهم معنا ولكن علينا أن نساعده في التأقلم معنا في الوقت المناسب ضمن فريق قوي في الأصل.

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