مدرب روما: سعود يملك محركاً لـألفي ميل في الساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد دانييلي دي روسي مدرب نادي روما الإيطالي أنه يسعى جاهدا للاستفادة من لاعبه الجديد سعود عبد الحميد والذي وصفه بأنه يملك محركا يقوده ألفي ميل في الساعة.
وكشف دي روسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء روما ويوفنتوس يوم السبت: شاهدت عود عبدالحميد في حصتين تدريبيتين، ويوم الجمعة شارك مع المجموعة لعشر دقائق لأننا لم نرغب بأن نزيد الحمل عليه. هو لاعب
لا أعرف الكثير عنه لكنه يملك الخصائص التي أبحث عنها. ولقد تحدثت كثيرا مع روبرتو مانشيني ومساعديه سيموني كونتران وأنتونيو غالياردي، وكان روبرتو أول من أوصاني بالتعاقد معه.
وأضاف: هم يرون فيه بطلا مستقبليا، ويجب علينا أن نعمل معه على الجانب التكتيكي كثيرا وأجزاء من الجانب التقني لأنه يملك شيئا نحتاجه، المحرك الذي يساعده على العمل ألفا ميل في الساعة، لم نرى ذلك بعد لأنه تدرب قليلا مع الفريق.
واختتم: هو فتى مبتسم وإيجابي وسيساهم معنا ولكن علينا أن نساعده في التأقلم معنا في الوقت المناسب ضمن فريق قوي في الأصل.
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