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مانشستر يونايتد يضم النجم الأوروغواياني مانويل أوغارتي

8/31/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خطف مانشستر يونايتد توقيع لاعب الوسط الأوروغوياني مانويل أوغارتي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.
وانضم ابن الـ23 عاما الذي قضى موسما واحدا في صفوف بطل فرنسا إلى "الشياطين الحمر" مقابل 55 مليون دولار أميركي، إضافة إلى 11 مليونا كمكافآت مرتبطة بأدائه.

وقال أوغارتي في بيان صادر عن النادي "إنه شعور لا يصدق أن أنضم إلى ناد بهذا الحجم، ناد يحظى بالاعجاب في جميع أنحاء العالم".

وأردف "أنا شخص عازم على النجاح، سأضحي وأعطي كل شيء لزملائي في الفريق"، مضيفا "سنقاتل معا للفوز بالألقاب والوصول إلى المستوى الذي يحتاجه هذا النادي".

وبات أوغارتي خامس صفقة يبرمها يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية بعد المدافعين الفرنسي ليني يورو والهولندي ماتياس دي ليخت والمغربي نصير مزراوي والمهاجم الهولندي جوشوا زيركزي.

خاض أوغارتي 22 مباراة دولية مع منتخب بلاده واختير ضمن أفضل تشكيلة لمسابقة كوبا أميركا الشهر الماضي بعد أن أسهم بحلول أوروغواي في المركز الثالث.

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