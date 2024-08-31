استدعاء الحاج بدلا من شرارة لمعسكر النشامى
التاريخ
8/31/2024 3:05:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- قام الجهاز الفني للمنتخب الوطني باستدعاء اللاعب عارف الحاج لقائمة "النشامى"، تحضيرا لمباراتي الكويت وفلسطين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وجاء استدعاء الحاج بدلا من اللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، والذي وصل إلى تجمع المنتخب مصابا بتمزق بالعضلة الخلفية من الدرجة الثانية.
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