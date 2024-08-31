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استدعاء الحاج بدلا من شرارة لمعسكر النشامى

8/31/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- قام الجهاز الفني للمنتخب الوطني باستدعاء اللاعب عارف الحاج لقائمة "النشامى"، تحضيرا لمباراتي الكويت وفلسطين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وجاء استدعاء الحاج بدلا من اللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، والذي وصل إلى تجمع المنتخب مصابا بتمزق بالعضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

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