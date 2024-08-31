نتائج أردنية مميزة في الجولة الثانية من بطولة السعودية لصعود الهضبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - حقق المتسابقون الأردنيون نتائج مميزة اليوم في الجولة الثانية من بطولة السعودية لصعود الهضبة والتي اقيمت منافسات في مدينة الطائف السعودية، على مسار بلغ طوله 4.2 كم متضمنا 30 منعطفا بين البداية والنهاية من ارتفاع 1900 متر وصولا إلى خط النهاية على 2150 متر عن سطح البحر، بمشاركة نحو 66 متسابقا من الأردن والسعودية، وبتنظيم واشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية
وحقق المتسابق أمير هشام النجار المركز الثالث في الترتيب العام للسباق، وفي فئة 2A، على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو بزمن 1.47.472 دقيقة، وجاء المتسابق هشام أمير النجار في المركز الأول بالفئة 1 ، وفي المركز الخامس في الترتيب العام للسباق على متن سيارة ميتسوبيشي كولت بروتو تايب بزمن 1.50.779 دقيقة، وجاء المتسابق وائل مصطفى في المركز الثاني في فئة 2B، وفي المركز السابع بالترتيب العام للسباق على متن سيارة فولكسفجن كول، بزمن 1.53.001 دقيقة، وجاء المتسابق إيهاب الشرفاء بالمركز الرابع في فئة 2B، على متن سيارة ميتسوبيشي لايفو 10، بزمن 2.00.979 دقيقتين، واحتل المتسابق أحمد جانخوت المركز الأول في فئة 5A، على متن سيارة تويوتا تيرسل بزمن 2.24.020 دقيقتين.
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