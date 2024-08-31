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نتائج أردنية مميزة في الجولة الثانية من بطولة السعودية لصعود الهضبة

8/31/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حقق المتسابقون الأردنيون نتائج مميزة اليوم في الجولة الثانية من بطولة السعودية لصعود الهضبة والتي اقيمت منافسات في مدينة الطائف السعودية، على مسار بلغ طوله 4.2 كم متضمنا 30 منعطفا بين البداية والنهاية من ارتفاع 1900 متر وصولا إلى خط النهاية على 2150 متر عن سطح البحر، بمشاركة نحو 66 متسابقا من الأردن والسعودية، وبتنظيم واشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية
وحقق المتسابق أمير هشام النجار المركز الثالث في الترتيب العام للسباق، وفي فئة 2A، على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو بزمن 1.47.472 دقيقة، وجاء المتسابق هشام أمير النجار في المركز الأول بالفئة 1 ، وفي المركز الخامس في الترتيب العام للسباق على متن سيارة ميتسوبيشي كولت بروتو تايب بزمن 1.50.779 دقيقة، وجاء المتسابق وائل مصطفى في المركز الثاني في فئة 2B، وفي المركز السابع بالترتيب العام للسباق على متن سيارة فولكسفجن كول، بزمن 1.53.001 دقيقة، وجاء المتسابق إيهاب الشرفاء بالمركز الرابع في فئة 2B، على متن سيارة ميتسوبيشي لايفو 10، بزمن 2.00.979 دقيقتين، واحتل المتسابق أحمد جانخوت المركز الأول في فئة 5A، على متن سيارة تويوتا تيرسل بزمن 2.24.020 دقيقتين.

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