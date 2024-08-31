ديوكوفيتش يودع فلاشينج ميدوز.. هل تغيرت طريقة التنس العالمية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش عقب إقصائه أول من أمس من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة إنه قدم في هذه المسابقة واحدا من أسوأ مستويات التنس في حياته.
وقال اللاعب في مؤتمر صحفي عقب الخسارة "بأمانة، وفقا لشعوري وطريقة لعبي منذ بداية البطولة، فالوصول إلى الدور الثالث إنجاز. أقصد أنني قدمت واحدا من أسوأ مستوياتي في التنس في هذه البطولة. بالنسبة إلى الإرسال، فقد كان الأسوأ على الإطلاق".
وأضاف: "لو لعبت على أرض سريعة مثل هذا ومن دون إرسال ومن دون قدرة على الفوز بنقاط مجانية وبأخطاء مزدوجة كثيرة، لا يمكنني الفوز، خصوصا أمام لاعبين مثل أليكسي بوبيرين. إرساله كان جيدا جدا وضغط بشكل جيد على إرسالي. أجل، كانت مباراة رهيبة بالنسبة لي".
وهذه أول مرة منذ 2017 ينهي فيها ديوكوفيتش عاما من دون التتويج بلقب جراند سلام، وبدأ ديوكوفيتش خوض البطولة عقب التتويج بذهبية أوليمبياد باريس ومن دون المشاركة في أي بطولة تحضيرية.
وحول هذا قال: "استهلكت طاقة كبيرة في الفوز بالذهبية ووصلت إلى نيويورك وأنا لست منتعشا ذهنيا وبدنيا".
وتنذر مفاجآت البطولة، ببداية عهد جديد للعبة بعد خروج ديوكوفيتش، وقبله الإسباني كارلوس ألكاراز وصيف الأولمبياد والفائز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى هذا العام في رولان جاروس وويمبلدون.
سقط ألكاراز في فخ الخسارة أمام الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب المصنف 74 عالميا، لتنتهي سلسلة 15 انتصارا متتاليا للنجم الإسباني الشاب في البطولات الأربع الكبرى.
وأكد ألكاراز أنه "تراجع خطوة للخلف ذهنيا"، مشيرا إلى أنه "لا يفهم السبب".
وقال لاعب التنس الإسباني في مؤتمر صحفي: "في الحقيقة، أشعر أنني تراجعت عدة خطوات للوراء في الجانب الذهني، ولا أفهم السبب".
وصرح: "صيفي كان رائعا، في رولان جاروس وويمبلدون، وبهذه الطريقة كان يجب أن أتقدم إلى الأمام".
وأضاف "تعلمت أنه لتحقيق أشياء كبيرة، فيجب أن تكون قويا ذهنيا، لكن فجأة يدبو الأمر كأنني تراجعت، كأنني لست جيدا على الصعيد الذهني أو قويا".
وأردف: "يبدو الأمر كأنني لا أسيطر على نفسي أمام المشكلات أو لا أعرف إدارتها، وبالنسبة لي، هذه مشكلة".
أما ديوكوفيتش فلم يسبق له الخروج مبكرا من الدور الثالث في بطولة أميركا المفتوحة للتنس منذ 18 عاما، وذلك عندما ودع مبكرا في عام 2006.
وبقى فقط من الأبطال السابقين في منافسات أميركا المفتوحة للتنس، النجم الروسي دانييل ميدفيديف الفائز بالبطولة في العام 2021.
واللافت أيضا أنه للمرة الأولى منذ العام 2000 والمرة الثانية فقط في عصر البطولات المفتوحة، الذي يعود تاريخه إلى العام 1968، يودع اثنان من بين أول ثلاثة لاعبين في التصنيف العالمي بطولة أميركا المفتوحة خلال الأسبوع الأول من المنافسات.
وفسر ديوكوفيتش وقبله ألكاراز أحد أسباب الخروج المبكر من أميركا المفتوحة بسبب حالة الإرهاق الذهني والبدني نتيجة اختلاف نوعية الملاعب والتنقل من الملاعب الرملية في بطولة فرنسا المفتوحة إلى العشبية في ويمبلدون إلى الملاعب الرملية في أولمبياد باريس إلى الملاعب الصلبة في فلاشينج ميدوز.
وتطرح مفاجآت بطولة أميركا المفتوحة أيضا علامات الاستفهام بشأن حقيقة انتهاء عصر الثلاثة الكبار في العالم التنس، وهم ديوكوفيتش ورفاييل نادال وروجيه فيدرر، خصوصا أن العام 2024 سيسجل أنه الأول من نوعه الذي يمر بدون صعود أي من هذا الثلاثي على منصة التتويج بأحد ألقاب البطولات الكبرى لأول مرة منذ العام 2002.
وبدأ فيدرر السلسلة الذهبية بفوزه ببطولة ويمبلدون العام 2003 لتبدأ قصة 66 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لهذا الثلاثي، حيث حقق النجم السويسري المعتزل 20 لقبا في بطولات جراند سلام ليتجاوز رقم الأميركي بيت سامبراس.
وجاء نادال ليتجاوز الثنائي بتحقيق 22 لقبا، قبل أن يحقق ديوكوفيتش 24 لقبا، ولكن مع اعتزال فيدرر البالغ من العمر 43 عاما وابتعاد نادال (38 عاما) عن الأضواء بسبب كثرة الإصابات والعمليات الجراحية.
كما أن تقدم ديوكوفيتش في السن ببلوغه 37 عاما وكثرة إصاباته التي كانت سببا في خسارته في قبل نهائي بطولة أستراليا والانسحاب قبل دور الثمانية في رولان جاروس وخسارته نهائي ويمبلدون أمام ألكاراز، ينذر أن خريطة التنس في طريقها لتغيير شامل.
من جهته، سيواجه بوبيرين في الدور الرابع نظيره الأميركي فرانسيس تيافو الفائز على مواطنه بن شيلتون 4-6، 7-5، 6-7 (7/5)، 6-4 و6-3.
ومن ناحية أخرى، تأهل الألماني ألكسندر زفيريف (4) الى الدور المقبل بفوزه على الأرجنتيني توماس إتشيفيري 5-7 و7-5 و6-1 و6-3، والروسي اندريه روبليف (6) بفوزه على التشيكي ييري ليهيكا 6-3 و7-5 و6-4، والبلغاري جريجور ديميتروف (9) على الهولندي تالون خريكسبور 6-3 و6-3 و6-1.
كما بلغ ثمن النهائي النرويجي كاسبر رود (8) بتغلبه على الصيني تشانغ جانشينغ 6-7 (1/7)، 3-6، 6-0، 6-3 و6-1 والأميركي تايلور فريتس (12) متخطيا الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا 6-3 و6-4 و6-2.
وواصلت الأميركية كوكو جوف حاملة اللقب والمصنّفة ثالثة عالميا تقدمها وبلغت الدور ثمن النهائي بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3-6 و6-3 و6-3.
وجاءت المباراة بين اللاعبتين على ملعب آرثر آش بدنية بامتياز، حيث حققت سفيتولينا البداية الأفضل وتمكنت من كسر إرسال منافستها في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 في المجموعة الأولى، ثمّ حسمتها في الشوط التالي على إرسالها.
وكسرت جوف إرسال منافستها للمرة الأولى في المجموعة الثانية في طريقها لتتقدم 4-2، ثمّ أنهتها 6-3 فارضة التعادل.
وجدّدت جوف تفوّقها في المجموعة الحاسمة لتمضي بطريقها إلى الدور الرابع.
وقالت جوف "كنت أعلم أن مباراة اليوم ستكون صعبة، فهي مقاتلة".
كما حذت حذو جوف، البيلاروسية أرينا سابالينكا (2) بفوزها على الروسية إيكاتيرينا ألكساندروفا (29) 2-6 و6-1 و6-2.
وتفوّقت الصينية كينوين جينج المصنّفة سابعة والفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس على الألمانية جول نيماير 6-2 و6-1.
وصرّحت اللاعبة الصينية "وأخيرا، هذه هي المباراة الأولى التي أفوز بها بمجموعتين".
وقلبت الإسبانية باولا بادوسا تأخرها لتفوز على الرومانية إيلينا-جابرييلا روزه 4-6 و6-1 و7-6 (10-8).
وكانت بادوسا أقصت بطلة ويمبلدون التشيكية باربورا كرايتشيكوفا من الدور الثاني.-(وكالات)
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