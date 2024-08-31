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ديوكوفيتش يودع فلاشينج ميدوز.. هل تغيرت طريقة التنس العالمية؟

8/31/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش عقب إقصائه أول من أمس من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة إنه قدم في هذه المسابقة واحدا من أسوأ مستويات التنس في حياته.
وقال اللاعب في مؤتمر صحفي عقب الخسارة "بأمانة، وفقا لشعوري وطريقة لعبي منذ بداية البطولة، فالوصول إلى الدور الثالث إنجاز. أقصد أنني قدمت واحدا من أسوأ مستوياتي في التنس في هذه البطولة. بالنسبة إلى الإرسال، فقد كان الأسوأ على الإطلاق".
وأضاف: "لو لعبت على أرض سريعة مثل هذا ومن دون إرسال ومن دون قدرة على الفوز بنقاط مجانية وبأخطاء مزدوجة كثيرة، لا يمكنني الفوز، خصوصا أمام لاعبين مثل أليكسي بوبيرين. إرساله كان جيدا جدا وضغط بشكل جيد على إرسالي. أجل، كانت مباراة رهيبة بالنسبة لي".
وهذه أول مرة منذ 2017 ينهي فيها ديوكوفيتش عاما من دون التتويج بلقب جراند سلام، وبدأ ديوكوفيتش خوض البطولة عقب التتويج بذهبية أوليمبياد باريس ومن دون المشاركة في أي بطولة تحضيرية.
وحول هذا قال: "استهلكت طاقة كبيرة في الفوز بالذهبية ووصلت إلى نيويورك وأنا لست منتعشا ذهنيا وبدنيا".
وتنذر مفاجآت البطولة، ببداية عهد جديد للعبة بعد خروج ديوكوفيتش، وقبله الإسباني كارلوس ألكاراز وصيف الأولمبياد والفائز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى هذا العام في رولان جاروس وويمبلدون.
سقط ألكاراز في فخ الخسارة أمام الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب المصنف 74 عالميا، لتنتهي سلسلة 15 انتصارا متتاليا للنجم الإسباني الشاب في البطولات الأربع الكبرى.
وأكد ألكاراز أنه "تراجع خطوة للخلف ذهنيا"، مشيرا إلى أنه "لا يفهم السبب".
وقال لاعب التنس الإسباني في مؤتمر صحفي: "في الحقيقة، أشعر أنني تراجعت عدة خطوات للوراء في الجانب الذهني، ولا أفهم السبب".
وصرح: "صيفي كان رائعا، في رولان جاروس وويمبلدون، وبهذه الطريقة كان يجب أن أتقدم إلى الأمام".
وأضاف "تعلمت أنه لتحقيق أشياء كبيرة، فيجب أن تكون قويا ذهنيا، لكن فجأة يدبو الأمر كأنني تراجعت، كأنني لست جيدا على الصعيد الذهني أو قويا".
وأردف: "يبدو الأمر كأنني لا أسيطر على نفسي أمام المشكلات أو لا أعرف إدارتها، وبالنسبة لي، هذه مشكلة".
أما ديوكوفيتش فلم يسبق له الخروج مبكرا من الدور الثالث في بطولة أميركا المفتوحة للتنس منذ 18 عاما، وذلك عندما ودع مبكرا في عام 2006.
وبقى فقط من الأبطال السابقين في منافسات أميركا المفتوحة للتنس، النجم الروسي دانييل ميدفيديف الفائز بالبطولة في العام 2021.
واللافت أيضا أنه للمرة الأولى منذ العام 2000 والمرة الثانية فقط في عصر البطولات المفتوحة، الذي يعود تاريخه إلى العام 1968، يودع اثنان من بين أول ثلاثة لاعبين في التصنيف العالمي بطولة أميركا المفتوحة خلال الأسبوع الأول من المنافسات.
وفسر ديوكوفيتش وقبله ألكاراز أحد أسباب الخروج المبكر من أميركا المفتوحة بسبب حالة الإرهاق الذهني والبدني نتيجة اختلاف نوعية الملاعب والتنقل من الملاعب الرملية في بطولة فرنسا المفتوحة إلى العشبية في ويمبلدون إلى الملاعب الرملية في أولمبياد باريس إلى الملاعب الصلبة في فلاشينج ميدوز.
وتطرح مفاجآت بطولة أميركا المفتوحة أيضا علامات الاستفهام بشأن حقيقة انتهاء عصر الثلاثة الكبار في العالم التنس، وهم ديوكوفيتش ورفاييل نادال وروجيه فيدرر، خصوصا أن العام 2024 سيسجل أنه الأول من نوعه الذي يمر بدون صعود أي من هذا الثلاثي على منصة التتويج بأحد ألقاب البطولات الكبرى لأول مرة منذ العام 2002.
وبدأ فيدرر السلسلة الذهبية بفوزه ببطولة ويمبلدون العام 2003 لتبدأ قصة 66 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لهذا الثلاثي، حيث حقق النجم السويسري المعتزل 20 لقبا في بطولات جراند سلام ليتجاوز رقم الأميركي بيت سامبراس.
وجاء نادال ليتجاوز الثنائي بتحقيق 22 لقبا، قبل أن يحقق ديوكوفيتش 24 لقبا، ولكن مع اعتزال فيدرر البالغ من العمر 43 عاما وابتعاد نادال (38 عاما) عن الأضواء بسبب كثرة الإصابات والعمليات الجراحية.
كما أن تقدم ديوكوفيتش في السن ببلوغه 37 عاما وكثرة إصاباته التي كانت سببا في خسارته في قبل نهائي بطولة أستراليا والانسحاب قبل دور الثمانية في رولان جاروس وخسارته نهائي ويمبلدون أمام ألكاراز، ينذر أن خريطة التنس في طريقها لتغيير شامل.
من جهته، سيواجه بوبيرين في الدور الرابع نظيره الأميركي فرانسيس تيافو الفائز على مواطنه بن شيلتون 4-6، 7-5، 6-7 (7/5)، 6-4 و6-3.
ومن ناحية أخرى، تأهل الألماني ألكسندر زفيريف (4) الى الدور المقبل بفوزه على الأرجنتيني توماس إتشيفيري 5-7 و7-5 و6-1 و6-3، والروسي اندريه روبليف (6) بفوزه على التشيكي ييري ليهيكا 6-3 و7-5 و6-4، والبلغاري جريجور ديميتروف (9) على الهولندي تالون خريكسبور 6-3 و6-3 و6-1.
كما بلغ ثمن النهائي النرويجي كاسبر رود (8) بتغلبه على الصيني تشانغ جانشينغ 6-7 (1/7)، 3-6، 6-0، 6-3 و6-1 والأميركي تايلور فريتس (12) متخطيا الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا 6-3 و6-4 و6-2.
وواصلت الأميركية كوكو جوف حاملة اللقب والمصنّفة ثالثة عالميا تقدمها وبلغت الدور ثمن النهائي بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3-6 و6-3 و6-3.
وجاءت المباراة بين اللاعبتين على ملعب آرثر آش بدنية بامتياز، حيث حققت سفيتولينا البداية الأفضل وتمكنت من كسر إرسال منافستها في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 في المجموعة الأولى، ثمّ حسمتها في الشوط التالي على إرسالها.
وكسرت جوف إرسال منافستها للمرة الأولى في المجموعة الثانية في طريقها لتتقدم 4-2، ثمّ أنهتها 6-3 فارضة التعادل.
وجدّدت جوف تفوّقها في المجموعة الحاسمة لتمضي بطريقها إلى الدور الرابع.
وقالت جوف "كنت أعلم أن مباراة اليوم ستكون صعبة، فهي مقاتلة".
كما حذت حذو جوف، البيلاروسية أرينا سابالينكا (2) بفوزها على الروسية إيكاتيرينا ألكساندروفا (29) 2-6 و6-1 و6-2.
وتفوّقت الصينية كينوين جينج المصنّفة سابعة والفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس على الألمانية جول نيماير 6-2 و6-1.
وصرّحت اللاعبة الصينية "وأخيرا، هذه هي المباراة الأولى التي أفوز بها بمجموعتين".
وقلبت الإسبانية باولا بادوسا تأخرها لتفوز على الرومانية إيلينا-جابرييلا روزه 4-6 و6-1 و7-6 (10-8).
وكانت بادوسا أقصت بطلة ويمبلدون التشيكية باربورا كرايتشيكوفا من الدور الثاني.-(وكالات)

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