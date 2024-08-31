أنشيلوتي: قلق ريال مدريد مفيد.. ولا مشكلة في تأقلم مبابي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدريد - أوضح المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، إن "القلق ليس شعورا سيئا"، بسبب النتائج غير المتوقعة للفريق منذ بداية الموسم وتعادل الفريق في مباراتين في الدوري.
وصرح المدرب في مؤتمر صحفي: "القلق ليس إحساسا سيئا، لأنه يعني أنك مهتم بالمشكلة التي تواجهك، واجهنا مشكلة في المباريات الأخيرة. لم نتمكن من الحفاظ على التماسك طوال المباراة وعانينا في استعادة الكرة وهذا يجب تحسينه عبر العمل الجماعي".
وأضاف المدرب "لقد اتفقنا جميعا. تحدثت مع اللاعبين ويتشاركون نفس الرأي. حين تكون المشكلة واضحة، يسهل حلها".
وقال إنه يجب على الفريق أن "يدافع جيدا انطلاقا من التزام جماعي"، مشيرا إلى أن المشكلة ليست ناجمة عن "سلوك فردي".
وصرح: "ليست المشكلة أننا نتلقى أهدافا كثيرة. إنهما هدفان فقط، بل في إحساس المشقة في استعادة الكرة وقدرة الخصم على اللعب بين الخطوط، وهذا شيء سنحله".
ودافع عن كيليان مبابي وقال: "هو آخر من يجب أن نفكر فيه. يلعب جيد. لم يسجل في الدوري، لكنه كان خطيرا. تحرك جيدا في الهجوم ولا مشكلة في تأقلمه".
وبخصوص مواجهة ريال بيتيس اليوم الأحد قال "الجمهور سيساعدنا. نريد أن نقدم أفضل مستوياتنا بعد مباراة معقدة أمام لاس بالماس. الفريق متحمس لتقديم مباراة جيدة".
من ناحية ثانية، أكد أنشيلوتي، أنه لن يعطي أوامر بشأن تنيفذ ركلات الجزاء لأنه لا يريد "التأثير على أحد منهما" إذا قام هو بالاختيار، وأكد أنه سيتعين على البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي أن يقررا بأنفسهما من سيتولى هذه المسألة في كل مباراة.
وسئل أنشيلوتي من الذي يتخذ قرار تنفيذ ركلات الجزاء في ريال مدريد، ورد المدرب "عليهما أن يقررا ذلك.. أعتقد أنه من الصحيح إعطاء المسؤولية لكليهما لأنهما يتمتعان بنفس الجودة في تنفيذ ركلات الجزاء ولا أريد التأثير على لأحدهما إذا قمت بالاختيار".
وأضاف: "تحدث أشياء كثيرة في المباريات، ربما يكون أحدهما قد سجل بالفعل والآخر يحتاج إلى التسجيل هو الآخر. لدي ثقة كبيرة بهما لاختيار منفذ كل ركلة، ولا أعتقد أنه ستكون هناك أي مشكلة".
كما دافع أنشيلوتي عن التواصل في المباريات بين فينيسيوس ومبابي، على الرغم من أنهما لم يساهما معا بأهداف في لعبة مشتركة حتى الآن في أي مباراة من الأربع التي خاضها الفريق هذا الموسم بين كأس السوبر الأوروبي والليجا، وأكد أنه سيستمر في الاستعانة بالبرازيلي في مركز الجناح الأيسر والفرنسي في قلب الهجوم.
وقال مدرب ريال: "بالنسبة لي، أرى أنهما يتعاونان بشكل جيد، مشكلة التسجيل ما هي إلا تفصيلة صغيرة، نعم هي مهمة للمهاجم، لكن العمل الهجومي جيد. بالطبع يمكن اللعب بشكل أفضل وأسرع، والقيام بمزيد من الحركة، لكن العمل الهجومي لم يمثل مشكلة، لأننا سجلنا في كل مباراة وأعتقد أن هذا سيتحسن".
واختتم: "لا توجد مشكلة، على الرغم من أنه بمرور الوقت سيتواصل فينيسيوس بشكل أفضل مع مبابي ومبابي مع وسائل الإعلام. في الهجوم لن نواجه أي مشكلة، لم نواجهها من قبل، خاصة هذا العام ونحن نمتلك في الفريق الأفضل في العالم". -(وكالات)
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