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أنشيلوتي: قلق ريال مدريد مفيد.. ولا مشكلة في تأقلم مبابي

8/31/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدريد - أوضح المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، إن "القلق ليس شعورا سيئا"، بسبب النتائج غير المتوقعة للفريق منذ بداية الموسم وتعادل الفريق في مباراتين في الدوري.
وصرح المدرب في مؤتمر صحفي: "القلق ليس إحساسا سيئا، لأنه يعني أنك مهتم بالمشكلة التي تواجهك، واجهنا مشكلة في المباريات الأخيرة. لم نتمكن من الحفاظ على التماسك طوال المباراة وعانينا في استعادة الكرة وهذا يجب تحسينه عبر العمل الجماعي".
وأضاف المدرب "لقد اتفقنا جميعا. تحدثت مع اللاعبين ويتشاركون نفس الرأي. حين تكون المشكلة واضحة، يسهل حلها".
وقال إنه يجب على الفريق أن "يدافع جيدا انطلاقا من التزام جماعي"، مشيرا إلى أن المشكلة ليست ناجمة عن "سلوك فردي".
وصرح: "ليست المشكلة أننا نتلقى أهدافا كثيرة. إنهما هدفان فقط، بل في إحساس المشقة في استعادة الكرة وقدرة الخصم على اللعب بين الخطوط، وهذا شيء سنحله".
ودافع عن كيليان مبابي وقال: "هو آخر من يجب أن نفكر فيه. يلعب جيد. لم يسجل في الدوري، لكنه كان خطيرا. تحرك جيدا في الهجوم ولا مشكلة في تأقلمه".
وبخصوص مواجهة ريال بيتيس اليوم الأحد قال "الجمهور سيساعدنا. نريد أن نقدم أفضل مستوياتنا بعد مباراة معقدة أمام لاس بالماس. الفريق متحمس لتقديم مباراة جيدة".
من ناحية ثانية، أكد أنشيلوتي، أنه لن يعطي أوامر بشأن تنيفذ ركلات الجزاء لأنه لا يريد "التأثير على أحد منهما" إذا قام هو بالاختيار، وأكد أنه سيتعين على البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي أن يقررا بأنفسهما من سيتولى هذه المسألة في كل مباراة.
وسئل أنشيلوتي من الذي يتخذ قرار تنفيذ ركلات الجزاء في ريال مدريد، ورد المدرب "عليهما أن يقررا ذلك.. أعتقد أنه من الصحيح إعطاء المسؤولية لكليهما لأنهما يتمتعان بنفس الجودة في تنفيذ ركلات الجزاء ولا أريد التأثير على لأحدهما إذا قمت بالاختيار".
وأضاف: "تحدث أشياء كثيرة في المباريات، ربما يكون أحدهما قد سجل بالفعل والآخر يحتاج إلى التسجيل هو الآخر. لدي ثقة كبيرة بهما لاختيار منفذ كل ركلة، ولا أعتقد أنه ستكون هناك أي مشكلة".
كما دافع أنشيلوتي عن التواصل في المباريات بين فينيسيوس ومبابي، على الرغم من أنهما لم يساهما معا بأهداف في لعبة مشتركة حتى الآن في أي مباراة من الأربع التي خاضها الفريق هذا الموسم بين كأس السوبر الأوروبي والليجا، وأكد أنه سيستمر في الاستعانة بالبرازيلي في مركز الجناح الأيسر والفرنسي في قلب الهجوم.
وقال مدرب ريال: "بالنسبة لي، أرى أنهما يتعاونان بشكل جيد، مشكلة التسجيل ما هي إلا تفصيلة صغيرة، نعم هي مهمة للمهاجم، لكن العمل الهجومي جيد. بالطبع يمكن اللعب بشكل أفضل وأسرع، والقيام بمزيد من الحركة، لكن العمل الهجومي لم يمثل مشكلة، لأننا سجلنا في كل مباراة وأعتقد أن هذا سيتحسن".
واختتم: "لا توجد مشكلة، على الرغم من أنه بمرور الوقت سيتواصل فينيسيوس بشكل أفضل مع مبابي ومبابي مع وسائل الإعلام. في الهجوم لن نواجه أي مشكلة، لم نواجهها من قبل، خاصة هذا العام ونحن نمتلك في الفريق الأفضل في العالم". -(وكالات)

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