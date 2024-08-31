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آرسنال ينجو من فخ برايتون بتعادل ثمين

8/31/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - انتهت قمة آرسنال وضيفه برايتون، بتعادل الفريقين 1-1 أمس على ملعب "الإمارات"، بافتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح آرسنال التسجيل بالدقيقة 38 عبر كاي هافيرتز، قبل أن يعادل جواو بيدرو النتيجة لبرايتون في الدقيقة 58، علما بأن آرسنال لعب منقوصا منذ الدقيقة 49، بعد خروج ديكلان رايس مطرودا.
ورغم التعادل، انتقل آرسنال وبرايتون إلى قمة الترتيب مؤقتا، بعدما جمع كل منهما 7 نقاط في أول 3 جولات، بانتظار ما ستسفر عنه بقية المباريات.
وبدأ آرسنال المباراة مهاجما، واقتحم بوكايو ساكا الجهة اليمنى متجاوز هينشيلوود لاعب برايتون، قبل أن يتصدى الحارس فيربروجن لتسديدته في الدقيقة الثانية.
ومرة أخرى هدد ساكا مرمى برايتون في الدقيقة الثامنة، عندما تلقى تمريرة من مارتن أوديجارد، لكن فيربروجن كان له بالمرصاد مجددا.
وطالب لاعبو آرسنال بركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع برايتون لويس دانك، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب في الدقيقة 12.
وكان برايتون يفتتح التسجيل في الدقيقة 14، عندما رفع جواو بيدرو كرة عرضية، قابلها مينتيه برأسية، تصدى لها حارس آرسنال دافيد رايا.
وأرغمت الإصابة مخضرم برايتون جيمس ميلنر على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه ياسين عياري، ومرة أخرى تسبب ساكا في صداع لدفاع برايتون من الجناح الأيمن، بيد أن فيروبرجن تدخل مجددا في الدقيقة 22.
وحاول دفاع آرسنال قطع كرة عالية في منطقة جزائه، لتصل إلى الجناح الياباني ميتوما الذي سددها مباشرة لتمر بجانب القائم البعيد في الدقيقة 31.
وافتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 38، عندما مرر ساكا كرة ذكية إلى هافيرتز الذي ضرب مصيدة التسلل ليسقط الكرة من فوق الحارس وتستقر في الشباك.
وختم آرسنال مسلسل فرص الشوط الاول، عندما شق لياندرو تروسارد طريقه في الناحية اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة أرضية أبعد الحارس خطرها في الوقت بدل الضائع.
وبعد مرور 4 دقائق من عمر الشوط الثاني، خرج لاعب وسط آرسنال ديكلان رايس من الملعب مطرودا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثاني، إثر لعبة مشتركة مع جويل فيلتمان.
وتمكن برايتون من استثمار نقص صفوف مضيفه في الدقيقة 58، عندما تصدى الحارس رايا لمحاولة مينتيه، قبل أن تصل الكرة إلى بيدو الذي تابعها بقوة في المرمى.
ودخل ريكاردو كالافيوري إلى تشكيلة آرسنال عوضا عن تروسارد، وحرم مدافع آرسنال جابرييل ماجالهاييس، كرة مهاجم برايتون داني ويلبيك من متابعة طريقها إلى المرمى في الدقيقة 64.
وزج مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا بجناحه البرازيلي جابرييل مارتينيلي عوضا عن أوديجارد، وتصدى فيربروجن لمحاولة من هافيرتز في الدقيقة 75.
وأهدر عياري فرصة ثمينة لبرايتون في الدقيقة 76، عندما سدد من موقف مريح في مكان وقوف الحارس رايا، ورد آرسنال يعدها بدقيقة واحدة عبر هجمة مرتدة انطلق خلالها هافيرتز من الجهة اليسمنى، قبل أن يمرر أمام المرمى إلى ساكا الذي سيطر فيربروجن على محاولته القريبة.
وقبل دقيقتين على انتهاء الزمن الأصلي، أطلق باليبا لاعب برايتون تسديدة قوية اصطدمت بماجالهاييس، قبل أن تعود إليه، ليسدد هذه المرة فوق المرمى.
فان دايك سعيد بدوره
من ناحية ثانية، يستمتع الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، بالأجواء تحت قيادة مواطنه المدير الفني أرني سلوت، ويستمتع بدوره كحلقة وصل بين المدير الفني وبقية أعضاء الفريق.
ولعب المدافع الهولندي الدولي، دورا رئيسيا في صيف مضطرب في أنفيلد، بعد رحيل المدرب يورجن كلوب وكل أعضاء جهازه الفني.
ولكن سلوت طرح مع وصوله أفكارا جديدة وبدأ الموسم بشكل جيد بتحقيق انتصارين.
ولم تكن التوقعات بأن ليفربول سيعاني هذا الموسم بدون كلوب صحيحة، ولكن بعد أول انتصارين أمام إبسويتش، الصاعد حديثا، وبرينتفورد يأتي الاختبار الحقيقي للفريق اليوم الأحد عندما يواجه ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد.
ولكن، هناك تفاؤلا في معسكر ليفربول، وبذل فان دايك أقصى ما عنده للمساعدة في جعل التغيير سلسا قدر الإمكان، وقال فان دايك: "استمتعت بالأمر بالفعل حتى الآن، من الواضح أنه مع التغييرات الكبيرة التي حدثت هذا الصيف كان من المثير للاهتمام معرفة كيف ستسير الأمور، ولكن الشعور حتى الآن كان جيدا للغاية، ويمكنني بكل تأكيد التحدث نيابة عن الفريق ككل".
وأردف: "أبلغت المدير الفني في أول حديث بيننا أن أي شيء يحتاجه أو أي شيء يفكر به، سأكون موجودا لأجله. كلنا نريد تحقيق أقصى ما يمكن للنادي المنافسة عليه، ويجب أن يكون كلنا نفكر بنفس الطريقة وهذا ما أبلغته به".
وأكمل: "هو يعرف أنني أسانده، هذا ما يجب على القائد فعله، على أي حال، أكدت له أنني متواجد من أجله". -(وكالات)

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