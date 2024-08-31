آرسنال ينجو من فخ برايتون بتعادل ثمين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - انتهت قمة آرسنال وضيفه برايتون، بتعادل الفريقين 1-1 أمس على ملعب "الإمارات"، بافتتاح الجولة الثالثة من الدوري
الإنجليزي الممتاز.
وافتتح آرسنال التسجيل بالدقيقة 38 عبر كاي هافيرتز، قبل أن يعادل جواو بيدرو النتيجة لبرايتون في الدقيقة 58، علما بأن آرسنال لعب منقوصا منذ الدقيقة 49، بعد خروج ديكلان رايس مطرودا.
ورغم التعادل، انتقل آرسنال وبرايتون إلى قمة الترتيب مؤقتا، بعدما جمع كل منهما 7 نقاط في أول 3 جولات، بانتظار ما ستسفر عنه بقية المباريات.
وبدأ آرسنال المباراة مهاجما، واقتحم بوكايو ساكا الجهة اليمنى متجاوز هينشيلوود لاعب
برايتون، قبل أن يتصدى الحارس فيربروجن لتسديدته في الدقيقة الثانية.
ومرة أخرى هدد ساكا مرمى برايتون في الدقيقة الثامنة، عندما تلقى تمريرة من مارتن أوديجارد، لكن فيربروجن كان له بالمرصاد مجددا.
وطالب لاعبو آرسنال بركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع برايتون لويس دانك، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب في الدقيقة 12.
وكان برايتون يفتتح التسجيل في الدقيقة 14، عندما رفع جواو بيدرو كرة عرضية، قابلها مينتيه برأسية، تصدى لها حارس آرسنال دافيد رايا.
وأرغمت الإصابة مخضرم برايتون جيمس ميلنر على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه ياسين عياري، ومرة أخرى تسبب ساكا في صداع لدفاع برايتون من الجناح الأيمن، بيد أن فيروبرجن تدخل مجددا في الدقيقة 22.
وحاول دفاع آرسنال قطع كرة عالية في منطقة جزائه، لتصل إلى الجناح الياباني ميتوما الذي سددها مباشرة لتمر بجانب القائم البعيد في الدقيقة 31.
وافتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 38، عندما مرر ساكا كرة ذكية إلى هافيرتز الذي ضرب مصيدة التسلل ليسقط الكرة من فوق الحارس وتستقر في الشباك.
وختم آرسنال مسلسل فرص الشوط الاول، عندما شق لياندرو تروسارد طريقه في الناحية اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة أرضية أبعد الحارس خطرها في الوقت بدل الضائع.
وبعد مرور 4 دقائق من عمر الشوط الثاني، خرج لاعب وسط آرسنال ديكلان رايس من الملعب مطرودا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثاني، إثر لعبة مشتركة مع جويل فيلتمان.
وتمكن برايتون من استثمار نقص صفوف مضيفه في الدقيقة 58، عندما تصدى الحارس رايا لمحاولة مينتيه، قبل أن تصل الكرة إلى بيدو الذي تابعها بقوة في المرمى.
ودخل ريكاردو كالافيوري إلى تشكيلة آرسنال عوضا عن تروسارد، وحرم مدافع آرسنال جابرييل ماجالهاييس، كرة مهاجم برايتون داني ويلبيك من متابعة طريقها إلى المرمى في الدقيقة 64.
وزج مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا بجناحه البرازيلي جابرييل مارتينيلي عوضا عن أوديجارد، وتصدى فيربروجن لمحاولة من هافيرتز في الدقيقة 75.
وأهدر عياري فرصة ثمينة لبرايتون في الدقيقة 76، عندما سدد من موقف مريح في مكان وقوف الحارس رايا، ورد آرسنال يعدها بدقيقة واحدة عبر هجمة مرتدة انطلق خلالها هافيرتز من الجهة اليسمنى، قبل أن يمرر أمام المرمى إلى ساكا الذي سيطر فيربروجن على محاولته القريبة.
وقبل دقيقتين على انتهاء الزمن الأصلي، أطلق باليبا لاعب برايتون تسديدة قوية اصطدمت بماجالهاييس، قبل أن تعود إليه، ليسدد هذه المرة فوق المرمى.
فان دايك سعيد بدوره
من ناحية ثانية، يستمتع الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، بالأجواء تحت قيادة مواطنه المدير الفني أرني سلوت، ويستمتع بدوره كحلقة وصل بين المدير الفني وبقية أعضاء الفريق.
ولعب المدافع الهولندي الدولي، دورا رئيسيا في صيف مضطرب في أنفيلد، بعد رحيل المدرب يورجن كلوب وكل أعضاء جهازه الفني.
ولكن سلوت طرح مع وصوله أفكارا جديدة وبدأ الموسم بشكل جيد بتحقيق انتصارين.
ولم تكن التوقعات بأن ليفربول سيعاني هذا الموسم بدون كلوب صحيحة، ولكن بعد أول انتصارين أمام إبسويتش، الصاعد حديثا، وبرينتفورد يأتي الاختبار الحقيقي للفريق اليوم الأحد عندما يواجه ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد.
ولكن، هناك تفاؤلا في معسكر ليفربول، وبذل فان دايك أقصى ما عنده للمساعدة في جعل التغيير سلسا قدر الإمكان، وقال فان دايك: "استمتعت بالأمر بالفعل حتى الآن، من الواضح أنه مع التغييرات الكبيرة التي حدثت هذا الصيف كان من المثير للاهتمام معرفة كيف ستسير الأمور، ولكن الشعور حتى الآن كان جيدا للغاية، ويمكنني بكل تأكيد التحدث نيابة عن الفريق ككل".
وأردف: "أبلغت المدير الفني في أول حديث بيننا أن أي شيء يحتاجه أو أي شيء يفكر به، سأكون موجودا لأجله. كلنا نريد تحقيق أقصى ما يمكن للنادي المنافسة عليه، ويجب أن يكون كلنا نفكر بنفس الطريقة وهذا ما أبلغته به".
وأكمل: "هو يعرف أنني أسانده، هذا ما يجب على القائد فعله، على أي حال، أكدت له أنني متواجد من أجله". -(وكالات)
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