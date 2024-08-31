تقدم للاعبي منتخبات الكراتيه للشباب في التصنيف العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- تقدم لاعبو منتخب
الكراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة.
وجاء هذا التقدم بعد النتائج اللافتة التي حققها اللاعبون في البطولة الآسيوية التي أقيمت مؤخرا، في الفلبين وحل فيها الأردن في المركز الرابع آسيويا والأول عربيا، بعد أن حصد 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.
وعلى ضوء نتائج فئة الشباب في آسيا، يحتل محمد الجعفري في فئة 21 عاما، في وزن تحت 84 كغم، المركز الثالث في التصنيف الجديد، في حين يحتل المركز الثاني في الترتيب العام لوزن تحت 84 كغم، ويحتل يوسف نوفل المركز التاسع في فئة الشباب تحت 21 عاما، في وزن فوق 84 كغم، ويحتل عبد الرحمن حيمور المركز الـ12 في الترتيب العام لفئة الشباب ويحتل أوس سيف المركز الرابع في الترتيب العام في وزن تحت 68 كغم، ويحتل وليد قطامش المركز الرابع في وزن تحت 76 كغم.
وفي فئة الناشئين يحتل حاتم الحراسيس المركز الثالث في وزن تحت 57 كغم، وفي الفئة ذاتها يحتل أحمد السعود المركز الخامس في وزن تحت 63 كغم.
وفي الترتيب العام للكبار، يحتل عبد الرحمن المصاطفة المركز الثاني في وزن تحت 67 كغم، ويحتل عبد الله حماد المركز السادس في وزن تحت 60 كغم، ويحتل حسن المصاروة المركز الحادي عشر في وزن تحت 75 كغم.
وأعلن الاتحاد الدولي للكراتيه في وقت سابق عن تسجيل 375 لاعبا ولاعبة من 26 دولة، للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين وتحت 21 عاما الثالثة عشرة، التي ستقام في مدينة البندقية الإيطالية بالفترة من 9 إلى 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، من ضمنهم 11 لاعبا أردنيا، وهم: أحمد أبو هزيم (وزن تحت 67 كغم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، وسيف الدين بني فارس (وزن تحت 75 كغم)، وسيم سلامة (وزن تحت 60 كغم)، يوسف نوفل (وزن فوق 84 كغم)، في فئة تحت 21 عاما، حاتم الحراسيس (وزن تحت 57 كغم)، وأحمد السعود (وزن تحت 63 كغم) في فئة الناشئين، وليد قطامش (وزن تحت 76 كغم)، هاني رشيد (وزن تحت 55 كغم)، أوس سيف (وزن تحت 68 كغم)، وعبد الرحمن حيمور (وزن تحت 61 كغم). في فئة الشباب، وسيقوم اتحاد اللعبة باختيار اللاعبين المشاركين في البطولة حسب ما يراه مناسبا.
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