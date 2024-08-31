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تقدم للاعبي منتخبات الكراتيه للشباب في التصنيف العالمي

8/31/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- تقدم لاعبو منتخب الكراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة.
وجاء هذا التقدم بعد النتائج اللافتة التي حققها اللاعبون في البطولة الآسيوية التي أقيمت مؤخرا، في الفلبين وحل فيها الأردن في المركز الرابع آسيويا والأول عربيا، بعد أن حصد 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.
وعلى ضوء نتائج فئة الشباب في آسيا، يحتل محمد الجعفري في فئة 21 عاما، في وزن تحت 84 كغم، المركز الثالث في التصنيف الجديد، في حين يحتل المركز الثاني في الترتيب العام لوزن تحت 84 كغم، ويحتل يوسف نوفل المركز التاسع في فئة الشباب تحت 21 عاما، في وزن فوق 84 كغم، ويحتل عبد الرحمن حيمور المركز الـ12 في الترتيب العام لفئة الشباب ويحتل أوس سيف المركز الرابع في الترتيب العام في وزن تحت 68 كغم، ويحتل وليد قطامش المركز الرابع في وزن تحت 76 كغم.
وفي فئة الناشئين يحتل حاتم الحراسيس المركز الثالث في وزن تحت 57 كغم، وفي الفئة ذاتها يحتل أحمد السعود المركز الخامس في وزن تحت 63 كغم.
وفي الترتيب العام للكبار، يحتل عبد الرحمن المصاطفة المركز الثاني في وزن تحت 67 كغم، ويحتل عبد الله حماد المركز السادس في وزن تحت 60 كغم، ويحتل حسن المصاروة المركز الحادي عشر في وزن تحت 75 كغم.
وأعلن الاتحاد الدولي للكراتيه في وقت سابق عن تسجيل 375 لاعبا ولاعبة من 26 دولة، للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين وتحت 21 عاما الثالثة عشرة، التي ستقام في مدينة البندقية الإيطالية بالفترة من 9 إلى 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، من ضمنهم 11 لاعبا أردنيا، وهم: أحمد أبو هزيم (وزن تحت 67 كغم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، وسيف الدين بني فارس (وزن تحت 75 كغم)، وسيم سلامة (وزن تحت 60 كغم)، يوسف نوفل (وزن فوق 84 كغم)، في فئة تحت 21 عاما، حاتم الحراسيس (وزن تحت 57 كغم)، وأحمد السعود (وزن تحت 63 كغم) في فئة الناشئين، وليد قطامش (وزن تحت 76 كغم)، هاني رشيد (وزن تحت 55 كغم)، أوس سيف (وزن تحت 68 كغم)، وعبد الرحمن حيمور (وزن تحت 61 كغم). في فئة الشباب، وسيقوم اتحاد اللعبة باختيار اللاعبين المشاركين في البطولة حسب ما يراه مناسبا.

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