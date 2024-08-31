الكويت تطلب حضور هايل.. الجزيرة يستعد لضم كالديرون وتحرير الصيفي

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

هايل مطلوب لقناة الكويت

تلقى المدرب الوطني والنجم السابق في الكرة الأردنية أحمد هايل، دعوة من تلفزيون الكويت، للمشاركة في تحليل الأردن والكويت التي تجري يوم الخميس المقبل في عمان، في أولى المنتخبين الشقيقين بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وخاطب تلفزيون الكويت المدرب المعروف هايل، لطلب حضوره إلى الكويت، للتواجد في الاستوديو في برنامج "السنتر" صاحب الشعبية الكبيرة، بانتظار موافقة هايل وترتيب الإجراءات في حال لم يطرأ ما يعكر الترتيبات.

وجاءت رغبة الكويت في استقطاب هايل، نظرا لشعبيته في الكويت، بعد أن لعب أكثر من موسم في صفوف فريق العربي الكويتي، حظي خلالها بدعم وحب كبيرين من الجماهير، وبات معروفا للشارع الرياضي الكويتي.

كما جاءت رغبة الكويت في استقطاب هايل للحديث عن المباراة، نظرا للفكر التدريبي الراقي الذي يمتلكه هايل، والذي يواكب الفكر التدريبي الحديث، وهو ما تجلى في قيادته للمنتخب الوطني تحت سن 23 للفوز بلقب بطولة غرب آسيا.

العزايزة يضرب درسا في المعنويات

كشف الجمهور عن إعجابه وتقديره للاعب فريق الرمثا علي العزايزة، بعد أن ضرب مثالا في المعنويات العالية التي أظهرها في مباراة الرمثا والفيصلي ببطولة الدرع أول من أمس، رغم حضوره إلى الملعب بعد ساعات قليلة من تلقيه خبر إبعاده عن صفوف المنتخب الوطني.

وتواجد علي العزايزة في تشكيلة المنتخب الأخيرة، التي لعبت أمام كوريا الشمالية وديا، قبل أن يتم استبعاده أول من أمس الجمعة، وهو يوم مباراة فريقه الرمثا أمام الفيصلي ببطولة الدرع، والتي انتهت بفوز الرمثا 2-0.

العزايزة الذي تفاجأ بخبر استبعاده من المنتخب، شارك بديلا في مباراة الرمثا في نفس يوم الاستبعاد، ولكنه على عكس المتوقع، لم يظهر متأثرا من قرار الاستبعاد، بل أراد أن يثبت أنه لاعب متميز ويستحق اللعب في المنتخب، ليكشف خلال الدقائق القليلة التي شارك بها أمام الفيصلي، أنه بطل المباراة، عندما صنع الهدف الأول، وسجل الثاني بأناقة واحترافية وجمال وذكاء، في هدف عالمي.

المتابعون قالوا إن اللاعب الذي يستبعد من المنتخب، عادة ما يحتاج لأيام للتعافي من قرار الاستبعاد، ولكن العزايزة أظهر روح التحدي وقاد الرمثا للفوز، في رسالة إلى المنتخب أنه جاهز للاستدعاء في أي لحظة لخدمة المنتخب الوطني.

الجزيرة يستعد لضم كالديرون

اجتاز المحترف الكولومبي كالديرون، الفحص الطبي، تمهيدا للاحتراف في فريق الجزيرة لكرة القدم.

وخضع اللاعب وبناء على طلب المدير الفني عثمان الحسنات، لفحصين طبي وفني، تمكن من اجتيازهما، بانتظار الاتفاق النهائي على التفاصيل المالية، تمهيدا للتوقيع الرسمي.

وسبق لكالديرون وأن لعب في فريق سحاب والحسين إربد.

إلى ذلك يتجه الجزيرة للموافقة على انتقال حارس المرمى قيس العباسي، الذي طلب الرحيل، علما أن قيس ربما يتجه لفريق مغير السرحان.

معلومات تفيد أن الجهاز الفني لفريق الجزيرة، سيمنح اليوم 3 لاعبين، فرصة أخيرة من خلال إشراكهم في مباراة الدرع اليوم أمام فريق شباب العقبة، للحكم بشكل نهائي على مستواهم الفني، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرارهم.

مشكلة الرمثا ورحموني ما تزال عالقة

أكد وكيل أعمال المدرب الجزائري مراد رحموني، أن مشكلة المدرب مع الرمثا ما تزال عالقة حتى اللحظة، بسبب عدم مبادرة النادي لتسديد ما تبقى من مستحقات للمدرب والبالغة 10 آلاف يورو.

وقال الوكيل في تصريح لـ"الغد": إدارة الرمثا ترفض تسديد كامل المبلغ، وتقول إنها لا تملك مبالغ مالية حاليا، فيما يتم التعاقد مع لاعبين محليين وأجانب.

وأضاف: هناك شخصية رياضية في الرمثا نرتبط معها بعلاقة جيدة، وتحاول إدارة الرمثا زجّ هذه الشخصية للضغط علينا لتخفيض المبلغ إلى 5 آلاف يورو، علما أن القضية مستمرة منذ عام 2018.

"الغد" تحاول دائما الحصول على رد من إدارة النادي بشأن قضية رحموني، ولكنها تصطدم بصعوبة التواصل مع رئيس النادي أو عضو في الإدارة، بسبب عدم الرد على الاتصالات، وهو ما لا يليق بناد جماهيري وتاريخي بحجم نادي الرمثا الذي يفترض أن يملك دائرة إعلامية قوية، وناطقا إعلاميا يتكلم، بعيدا عن صفحات التواصل الاجتماعي، من أجل توضيح بعض الأمور العالقة، خاصة وأن الرمثا يعتبر ناديا جماهيريا يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة، كما أنه من الأندية المعروفة عربيا وآسيويا.

إدارة تحبط مخطط مدرب الفريق

أحبطت إدارة أحد أندية المحترفين، مخطط المدير الفني لفريق الكرة، الذي كان ينوي التحايل على أي نتائج سلبية للفريق ببطولة الدرع، من خلال إشراك اللاعبين الشباب.

القصة تتلخص في أن المدرب الذي كان يخشى على نفسه من الإقالة خلال بطولة الدرع، كان يخطط لإشراك لاعبين شباب في البطولة، بحجة إعطائهم الفرصة، وبالتالي عدم محاسبته على النتائج، لتأتي إدارة النادي وتحبط مخططه، مطالبة إياه باللعب بالتشكيلة الأساسية التي يلعب فيها بالدوري، وبالتالي إمكانية تقييمه على ضوء النتائج في بطولة الدرع.

المدرب يتجه رغما عنه، للموافقة على طلب الإدارة، واللعب بالتشكيلة الأساسية.

الحاج يكسب تعاطف الجمهور

كسب لاعب فريق الحسين إربد عارف الحاج، تعاطف الجمهور من مختلف الأندية، بعد قرار استبعاده من تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم التي ستلتقي منتخبي الكويت وفلسطين يومي 5 و10 الشهر الشهر الحالي، في تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026، قبل أن يتم استدعاؤه مجددا، لتعويض غياب زميله محمد أبو زريق "شرارة" للإصابة.

وأجمع الجمهور على أن الحاج، يستحق التواجد في المنتخب، في ظل ما يمتلكه من حلول فردية قادرة على إثراء المنتخب في المباريات المغلقة.

ورغم أن البعض عزا استبعاد عارف، لوجود لاعبين متميزين في مركزه مثل موسى التعمري ويزن النعيمات وعلي علوان، إلا أنهم اعتبروا أن وجود اللاعب ضروري في حال واجهت المنتخب ظروفا هجومية صعبة مع منتخبات تجيد إغلاق الدفاعات.

ويرى لاعبو المنتخب أن سبب استبعاد عارف، هو عدم توفيقه في المباراة الودية الأولى أمام كوريا الشمالية، بيد أن إصابة شرارة، منحته فرصة جديدة لإثبات نفسه أمام الجهاز الفني.

السلط يفسخ عقد المحترف الفلسطيني

فسخ نادي السلط، عقد المحترف الفلسطيني قيس الحطاب، بعد مرور حوالي شهر على التعاقد معه.

وجاء فسخ عقد اللاعب بناء على تقرير فني من المدير الفني ديان صالح، علما أن اللاعب الفلسطيني حصل على راتب شهر.

فريق بدوري المحترفين يبعد لاعبه للدرجة الأولى

أجبر ناد بدوري المحترفين لكرة القدم، لاعبه على التوجه للعب في أحد أندية الدرجة الأولى، رافضا لعبه في ناد محترف.

اللاعب الذي طلب فسخ عقده مع النادي، تلقى موافقة ناديه على الطلب، ولكن بشرط أن لا ينتقل إلى ناد بدوري المحترفين، وهو ما استجاب له اللاعب الذي ذهب للتوقيع على عقد بدوري الدرجة الأولى.

كواليس النجوم

. الكثير من مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم، يتساءلون عن سبب غياب القطاع الخاص عن دعم المنتخب المرشح لتحقيق حلم الوصول إلى مونديال 2026.. أحد المشجعين قال: ماذا لو بادر رئيس مجلس إدارة شركة أرباحها بمئات الملايين، بتقديم دعم بأقل من مليون لدعم مسيرة المنتخب في المرحلة الحالية والمهمة.

مشجع آخر قال: "جرة قلم من رئيس شركة أرباحها بالملايين، كفيلة بإسعاد 10 ملايين أردني يترقبون مشاركة منتخبهم في المونديال.

. تراجعت فرصة انتقال المحترف الأردني في فريق مونبلييه الفرنسي موسى التعمري لفريق آخر، في ظل إغلاق باب الانتقال في فرنسا.. مونبلييه من الصعب أن يستغني عن التعمري بسبب عدم القدرة على إحضار البديل.

. فريق الصريح الذي تعاقد حديثا مع حارس المرمى عبدالله الزعبي، يتوقع أن لا يشرك الحارس في مباراة اليوم بالدرع بسبب عدم الجاهزية، على أن يتم الزج به في المباراة الثانية ببطولة الدرع.

. عدد من قدامى لاعبي الكرة الأردنية، تمت إحالتهم على التقاعد في أمانة عمان الكبرى وهم: رائد عصفور، حمودة عابورة، ماهر الشنب، صلاح العجرمي، طارق الحلو، حمدي سعيد، عصام الريماوي، حسام البس، وبدر بدوان.

. إدارة أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، طالبت مدرب الفريق بحسم وجهته، في ظل إشراف هذا المدرب على تدريب فريقين بنفس الوقت.. الإدارة أمهلت المدرب أياما لتحديد مصيره واختيار الفريق الذي سيستمر معه.

. لاعب فريق مغير السرحان لكرة القدم معتز عبيدات، يحتفل يوم الخميس المقبل، بزفافه.. موعد حفل الزفاف يتزامن مع مباراة الأردن والكويت، ما يعني صعوبة حضور عدد كبير من الرياضيين الراغبين بمتابعة المباراة.

. أكثر من شخصية رياضية، وجهوا اللوم لرئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد، بسبب مناكفته للوحدات من خلال أغنية "يا بو ثلاثة"، بعد فوز الحسين على الوحدات بنتيجة 3-1 في مباراة الدرع التي جرت الخميس الماضي.. الغالبية العظمى من التعليقات اعتبروا أن مثل هذه المناكفة لا يجب أن تصدر من رئيس نادي بحجم أبو عبيد، فيما تعتبر مقبولة من أي إداري أو مشجع آخر.. عدد من المعلقين اعتبروا أن الأمر يعتبر عاديا، وهي مناكفة عادية ومداعبة لجمهور الفريق الخصم، وإشادة بأداء الفريق.

. لاعبو فريق بدوري المحترفين، رفعوا من وتيرة التذمر، بسبب عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية.. اللاعبون قالوا إنهم حصلوا على نصف راتب من أصل 3 أشهر.

. فريق الصريح يفكر باستقطاب لاعب من مالي.. اللاعب الأفريقي المتوقع حضوره يأتي بتنسيب من المحترف الفلسطيني سامح مراعبة الذي يلعب حاليا في فريق الصريح.













