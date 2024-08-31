الكويت تطلب حضور هايل.. الجزيرة يستعد لضم كالديرون وتحرير الصيفي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
هايل مطلوب لقناة الكويت
تلقى المدرب الوطني والنجم السابق في الكرة الأردنية أحمد هايل، دعوة من تلفزيون الكويت، للمشاركة في تحليل مباراة الأردن والكويت التي تجري يوم الخميس المقبل في عمان، في أولى مباريات المنتخبين الشقيقين بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
وخاطب تلفزيون الكويت المدرب المعروف هايل، لطلب حضوره إلى الكويت، للتواجد في الاستوديو في برنامج "السنتر" صاحب الشعبية الكبيرة، بانتظار موافقة هايل وترتيب الإجراءات في حال لم يطرأ ما يعكر الترتيبات.
وجاءت رغبة الكويت في استقطاب هايل، نظرا لشعبيته في الكويت، بعد أن لعب أكثر من موسم في صفوف فريق العربي الكويتي، حظي خلالها بدعم وحب كبيرين من الجماهير، وبات معروفا للشارع الرياضي الكويتي.
كما جاءت رغبة الكويت في استقطاب هايل للحديث عن المباراة، نظرا للفكر التدريبي الراقي الذي يمتلكه هايل، والذي يواكب الفكر التدريبي الحديث، وهو ما تجلى في قيادته للمنتخب الوطني تحت سن 23 للفوز بلقب بطولة غرب آسيا.
العزايزة يضرب درسا في المعنويات
كشف الجمهور عن إعجابه وتقديره للاعب فريق الرمثا علي العزايزة، بعد أن ضرب مثالا في المعنويات العالية التي أظهرها في مباراة الرمثا والفيصلي ببطولة الدرع أول من أمس، رغم حضوره إلى الملعب بعد ساعات قليلة من تلقيه خبر إبعاده عن صفوف المنتخب الوطني.
وتواجد علي العزايزة في تشكيلة المنتخب الأخيرة، التي لعبت أمام كوريا الشمالية وديا، قبل أن يتم استبعاده أول من أمس الجمعة، وهو يوم مباراة فريقه الرمثا أمام الفيصلي ببطولة الدرع، والتي انتهت بفوز الرمثا 2-0.
العزايزة الذي تفاجأ بخبر استبعاده من المنتخب، شارك بديلا في مباراة الرمثا في نفس يوم الاستبعاد، ولكنه على عكس المتوقع، لم يظهر متأثرا من قرار الاستبعاد، بل أراد أن يثبت أنه لاعب متميز ويستحق اللعب في المنتخب، ليكشف خلال الدقائق القليلة التي شارك بها أمام الفيصلي، أنه بطل المباراة، عندما صنع الهدف الأول، وسجل الثاني بأناقة واحترافية وجمال وذكاء، في هدف عالمي.
المتابعون قالوا إن اللاعب الذي يستبعد من المنتخب، عادة ما يحتاج لأيام للتعافي من قرار الاستبعاد، ولكن العزايزة أظهر روح التحدي وقاد الرمثا للفوز، في رسالة إلى المنتخب أنه جاهز للاستدعاء في أي لحظة لخدمة المنتخب الوطني.
الجزيرة يستعد لضم كالديرون
اجتاز المحترف الكولومبي كالديرون، الفحص الطبي، تمهيدا للاحتراف في فريق الجزيرة لكرة القدم.
وخضع اللاعب وبناء على طلب المدير الفني عثمان الحسنات، لفحصين طبي وفني، تمكن من اجتيازهما، بانتظار الاتفاق النهائي على التفاصيل المالية، تمهيدا للتوقيع الرسمي.
وسبق لكالديرون وأن لعب في فريق سحاب والحسين إربد.
إلى ذلك يتجه الجزيرة للموافقة على انتقال حارس المرمى قيس العباسي، الذي طلب الرحيل، علما أن قيس ربما يتجه لفريق مغير السرحان.
معلومات تفيد أن الجهاز الفني لفريق الجزيرة، سيمنح اليوم 3 لاعبين، فرصة أخيرة من خلال إشراكهم في مباراة الدرع اليوم أمام فريق شباب العقبة، للحكم بشكل نهائي على مستواهم الفني، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرارهم.
مشكلة الرمثا ورحموني ما تزال عالقة
أكد وكيل أعمال المدرب الجزائري مراد رحموني، أن مشكلة المدرب مع الرمثا ما تزال عالقة حتى اللحظة، بسبب عدم مبادرة النادي لتسديد ما تبقى من مستحقات للمدرب والبالغة 10 آلاف يورو.
وقال الوكيل في تصريح لـ"الغد": إدارة الرمثا ترفض تسديد كامل المبلغ، وتقول إنها لا تملك مبالغ مالية حاليا، فيما يتم التعاقد مع لاعبين محليين وأجانب.
وأضاف: هناك شخصية رياضية في الرمثا نرتبط معها بعلاقة جيدة، وتحاول إدارة الرمثا زجّ هذه الشخصية للضغط علينا لتخفيض المبلغ إلى 5 آلاف يورو، علما أن القضية مستمرة منذ عام 2018.
"الغد" تحاول دائما الحصول على رد من إدارة النادي بشأن قضية رحموني، ولكنها تصطدم بصعوبة التواصل مع رئيس النادي أو عضو في الإدارة، بسبب عدم الرد على الاتصالات، وهو ما لا يليق بناد جماهيري وتاريخي بحجم نادي الرمثا الذي يفترض أن يملك دائرة إعلامية قوية، وناطقا إعلاميا يتكلم، بعيدا عن صفحات التواصل الاجتماعي، من أجل توضيح بعض الأمور العالقة، خاصة وأن الرمثا يعتبر ناديا جماهيريا يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة، كما أنه من الأندية المعروفة عربيا وآسيويا.
إدارة تحبط مخطط مدرب الفريق
أحبطت إدارة أحد أندية المحترفين، مخطط المدير الفني لفريق الكرة، الذي كان ينوي التحايل على أي نتائج سلبية للفريق ببطولة الدرع، من خلال إشراك اللاعبين الشباب.
القصة تتلخص في أن المدرب الذي كان يخشى على نفسه من الإقالة خلال بطولة الدرع، كان يخطط لإشراك لاعبين شباب في البطولة، بحجة إعطائهم الفرصة، وبالتالي عدم محاسبته على النتائج، لتأتي إدارة النادي وتحبط مخططه، مطالبة إياه باللعب بالتشكيلة الأساسية التي يلعب فيها بالدوري، وبالتالي إمكانية تقييمه على ضوء النتائج في بطولة الدرع.
المدرب يتجه رغما عنه، للموافقة على طلب الإدارة، واللعب بالتشكيلة الأساسية.
الحاج يكسب تعاطف الجمهور
كسب لاعب فريق الحسين إربد عارف الحاج، تعاطف الجمهور من مختلف الأندية، بعد قرار استبعاده من تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم التي ستلتقي منتخبي الكويت وفلسطين يومي 5 و10 الشهر الشهر الحالي، في تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026، قبل أن يتم استدعاؤه مجددا، لتعويض غياب زميله محمد أبو زريق "شرارة" للإصابة.
وأجمع الجمهور على أن الحاج، يستحق التواجد في المنتخب، في ظل ما يمتلكه من حلول فردية قادرة على إثراء المنتخب في المباريات المغلقة.
ورغم أن البعض عزا استبعاد عارف، لوجود لاعبين متميزين في مركزه مثل موسى التعمري ويزن النعيمات وعلي علوان، إلا أنهم اعتبروا أن وجود اللاعب ضروري في حال واجهت المنتخب ظروفا هجومية صعبة مع منتخبات تجيد إغلاق الدفاعات.
ويرى لاعبو المنتخب أن سبب استبعاد عارف، هو عدم توفيقه في المباراة الودية الأولى أمام كوريا الشمالية، بيد أن إصابة شرارة، منحته فرصة جديدة لإثبات نفسه أمام الجهاز الفني.
السلط يفسخ عقد المحترف الفلسطيني
فسخ نادي السلط، عقد المحترف الفلسطيني قيس الحطاب، بعد مرور حوالي شهر على التعاقد معه.
وجاء فسخ عقد اللاعب بناء على تقرير فني من المدير الفني ديان صالح، علما أن اللاعب الفلسطيني حصل على راتب شهر.
فريق بدوري المحترفين يبعد لاعبه للدرجة الأولى
أجبر ناد بدوري المحترفين لكرة القدم، لاعبه على التوجه للعب في أحد أندية الدرجة الأولى، رافضا لعبه في ناد محترف.
اللاعب الذي طلب فسخ عقده مع النادي، تلقى موافقة ناديه على الطلب، ولكن بشرط أن لا ينتقل إلى ناد بدوري المحترفين، وهو ما استجاب له اللاعب الذي ذهب للتوقيع على عقد بدوري الدرجة الأولى.
كواليس النجوم
. الكثير من مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم، يتساءلون عن سبب غياب القطاع الخاص عن دعم المنتخب المرشح لتحقيق حلم الوصول إلى مونديال 2026.. أحد المشجعين قال: ماذا لو بادر رئيس مجلس إدارة شركة أرباحها بمئات الملايين، بتقديم دعم بأقل من مليون لدعم مسيرة المنتخب في المرحلة الحالية والمهمة.
مشجع آخر قال: "جرة قلم من رئيس شركة أرباحها بالملايين، كفيلة بإسعاد 10 ملايين أردني يترقبون مشاركة منتخبهم في المونديال.
. تراجعت فرصة انتقال المحترف الأردني في فريق مونبلييه الفرنسي موسى التعمري لفريق آخر، في ظل إغلاق باب الانتقال في فرنسا.. مونبلييه من الصعب أن يستغني عن التعمري بسبب عدم القدرة على إحضار البديل.
. فريق الصريح الذي تعاقد حديثا مع حارس المرمى عبدالله الزعبي، يتوقع أن لا يشرك الحارس في مباراة اليوم بالدرع بسبب عدم الجاهزية، على أن يتم الزج به في المباراة الثانية ببطولة الدرع.
. عدد من قدامى لاعبي الكرة الأردنية، تمت إحالتهم على التقاعد في أمانة عمان الكبرى وهم: رائد عصفور، حمودة عابورة، ماهر الشنب، صلاح العجرمي، طارق الحلو، حمدي سعيد، عصام الريماوي، حسام البس، وبدر بدوان.
. إدارة أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، طالبت مدرب الفريق بحسم وجهته، في ظل إشراف هذا المدرب على تدريب فريقين بنفس الوقت.. الإدارة أمهلت المدرب أياما لتحديد مصيره واختيار الفريق الذي سيستمر معه.
. لاعب فريق مغير السرحان لكرة القدم معتز عبيدات، يحتفل يوم الخميس المقبل، بزفافه.. موعد حفل الزفاف يتزامن مع مباراة الأردن والكويت، ما يعني صعوبة حضور عدد كبير من الرياضيين الراغبين بمتابعة المباراة.
. أكثر من شخصية رياضية، وجهوا اللوم لرئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد، بسبب مناكفته للوحدات من خلال أغنية "يا بو ثلاثة"، بعد فوز الحسين على الوحدات بنتيجة 3-1 في مباراة الدرع التي جرت الخميس الماضي.. الغالبية العظمى من التعليقات اعتبروا أن مثل هذه المناكفة لا يجب أن تصدر من رئيس نادي بحجم أبو عبيد، فيما تعتبر مقبولة من أي إداري أو مشجع آخر.. عدد من المعلقين اعتبروا أن الأمر يعتبر عاديا، وهي مناكفة عادية ومداعبة لجمهور الفريق الخصم، وإشادة بأداء الفريق.
. لاعبو فريق بدوري المحترفين، رفعوا من وتيرة التذمر، بسبب عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية.. اللاعبون قالوا إنهم حصلوا على نصف راتب من أصل 3 أشهر.
. فريق الصريح يفكر باستقطاب لاعب من مالي.. اللاعب الأفريقي المتوقع حضوره يأتي بتنسيب من المحترف الفلسطيني سامح مراعبة الذي يلعب حاليا في فريق الصريح.
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