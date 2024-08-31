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الصريح ومغير السرحان يلتقيان بمعنويات عالية.. وشباب العقبة والجزيرة بظروف متشابهة

8/31/2024 3:05:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم بإقامة مباراتين، تجمع الأولى مغير السرحان مع الصريح عند الساعة السادسة مساء لحساب المجموعة الثانية، فيما يلتقي في الثانية شباب العقبة مع الجزيرة عند الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن المجموعة الأولى.
وتقام جميع مباريات البطولة على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء، بمشاركة فرق دوري المحترفين، والتي تتنافس على اللقب وتجهز فرقها لاستئناف الدوري خلال فترة التوقف الدولية بغياب لاعبي المنتخب الوطني، حيث ستقام خلال الفترة الحالية جولتان، فيما تقام جولتان بفترة التوقف الدولية المقبلة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويختلف نظام بطولة الدرع عن الموسم الماضي، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، ويخوض كل فريق 5 مباريات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتضم المجموعة الأولى فرق، الحسين إربد، الوحدات، الجزيرة، شباب الأردن، معان وشباب العقبة، فيما تضم المجموعة الثانية، فرق الفيصلي، الرمثا، الصريح، السلط، الأهلي ومغير السرحان.
مغير السرحان - الصريح
يدخل كلا الفريقين مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة نظرا للنتيجتين الإيجابيتين اللتين حققاهما في الأسبوع الثالث من دوري المحترفين وقبل فترة التوقف، فالصريح أوقف انتصارات نظيره الحسين إربد وخطف نقطة ثمينة، وعاد مغير السرحان من ثغر الأردن الباسم بفوز مهم على مضيفه شباب العقبة، وهذا يعطي المدربين ماهر العجلوني (الصريح) وخالد الدبوبي (مغير السرحان)، دفعة قوية لاستمرار تقديم العروض القوية والبحث عن نقاط المباراة.
وفي ظل الأوراق الفنية المكشوفة عند الفريقين ومعرفة نقاط القوة والضعف، سيسعى كلاهما إلى تهديد مرمى المنافس مبكرا، والبحث عن السيطرة على منطقة المناورة وتنوع خيارات اللعب مع تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي.
ومن المتوقع أن يشرك الصريح التشكيلة التي خاضت مباراة الحسين وأظهرت انسجاما واضحا، حيث أشرك المدير الفني للصريح ماهر العجلوني كلا من: قصي المرايحة، عدي ارقيبات، أحمد عبيدات، ياسر الرواشدة، علي زكريا، سامح مراعبة، أحمد عزام، يوسف الرواشدة، هذال السرحان ومحمد العكش، مع وجود العديد من الأوراق على الدكة، ولقادرة على تطبيق فكر المدرب.
في المقابل، ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها فريق مغير السرحان والتغييرات على قائمة اللاعبين، فإن ما قدمه لاعبو الفريق خلال مواجهتي الوحدات وشباب العقبة، يشير إلى الإصرار على تحقيق الانسجام الفني المطلوب واللعب بأسلوب جماعي ممتع.
والتشكيلة الأقرب لخوض مباراة اليوم تضم كلا من: محمد الحايك، حمزة الشمالي، غيث عثامنة، احمد أبو صعيليك، محمد أبو الذهب، أحمد السليم، قصي طنوس، أحمد العشران، مجاهد الزاهرة، محمود فريتخ، وأحمد الحراحشة.
شباب العقبة - الجزيرة
يبحث كلا الفريقين عن الفوز الأول لهما في الموسم الحالي، خصوصا في ظل البداية الفنية الضعيفة والخسارة في أول ثلاث جولات من الدوري، الأمر الذي يفرض على المدربين عثمان الحسنات (الجزيرة) ورائد الداود (شباب العقبة)، تصويب المسار والبحث عن الحلول الهجومية من أجل صناعة الفرص وترجمتها إلى أهداف، من دون إغفال الجانب الدفاعي وتصويب الأخطاء التي ظهرت خلال منافسات الدوري، وإظهار الانسجام بين اللاعبين، خصوصا في ظل عدم رضا إدارتي وجماهير الفريقين.
الفريقان يلعبان بأورق فنية معروفة لدى كل مدرب، وهذا سيمنح المباراة انفتاحا وإثارة متوقعة، ومن المنتظر أن يدفع شباب العقبة بتشكيلة تضم كلا من: حماد الأسمر، محمد الحسنات، محمد عاصي، محمد رائد، محمد علي، خالد العسولي، فرج المزينة، صدام بني دومي، أمادو سانيه، عبد الرحمن الخضور، ومحمد أبو طه.
من جانبه، يملك الجزيرة أوراقا فنية متنوعة، تمزج بين الخبرة والشباب واللاعبين الأجانب، ومن المتوقع أن يجري الحسنات تعديلا على التشكيلة التي لعبت مباراة الرمثا الأخيرة، ويبرز من الفريق كل من: الحارس قتيبة دعسان، أحمد أبو شعيرة، عامر جاموس، أحمد الصغير، الفلسطيني محمد صندوقة، زيد أبو عابد، عدي القرا، غيث المدادحة، وأنس بدوي.

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