الصريح ومغير السرحان يلتقيان بمعنويات عالية.. وشباب العقبة والجزيرة بظروف متشابهة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم
بإقامة مباراتين، تجمع الأولى مغير السرحان مع الصريح عند الساعة السادسة مساء لحساب المجموعة الثانية، فيما يلتقي في الثانية شباب العقبة مع الجزيرة عند الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن المجموعة الأولى.
وتقام جميع مباريات
البطولة على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء، بمشاركة فرق دوري المحترفين، والتي تتنافس على اللقب وتجهز فرقها لاستئناف الدوري
خلال فترة التوقف الدولية بغياب لاعبي المنتخب الوطني، حيث ستقام خلال الفترة الحالية جولتان، فيما تقام جولتان بفترة التوقف الدولية المقبلة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويختلف نظام بطولة الدرع عن الموسم الماضي، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، ويخوض كل فريق 5 مباريات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتضم المجموعة الأولى فرق، الحسين إربد، الوحدات، الجزيرة، شباب الأردن، معان وشباب العقبة، فيما تضم المجموعة الثانية، فرق الفيصلي، الرمثا، الصريح، السلط، الأهلي ومغير السرحان.
مغير السرحان - الصريح
يدخل كلا الفريقين مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة نظرا للنتيجتين الإيجابيتين اللتين حققاهما في الأسبوع الثالث من دوري المحترفين وقبل فترة التوقف، فالصريح أوقف انتصارات نظيره الحسين إربد وخطف نقطة ثمينة، وعاد مغير السرحان من ثغر الأردن الباسم بفوز مهم على مضيفه شباب العقبة، وهذا يعطي المدربين ماهر العجلوني (الصريح) وخالد الدبوبي (مغير السرحان)، دفعة قوية لاستمرار تقديم العروض القوية والبحث عن نقاط المباراة.
وفي ظل الأوراق الفنية المكشوفة عند الفريقين ومعرفة نقاط القوة والضعف، سيسعى كلاهما إلى تهديد مرمى المنافس مبكرا، والبحث عن السيطرة على منطقة المناورة وتنوع خيارات اللعب مع تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي.
ومن المتوقع أن يشرك الصريح التشكيلة التي خاضت مباراة الحسين وأظهرت انسجاما واضحا، حيث أشرك المدير الفني للصريح ماهر العجلوني كلا من: قصي المرايحة، عدي ارقيبات، أحمد عبيدات، ياسر الرواشدة، علي زكريا، سامح مراعبة، أحمد عزام، يوسف الرواشدة، هذال السرحان ومحمد العكش، مع وجود العديد من الأوراق على الدكة، ولقادرة على تطبيق فكر المدرب.
في المقابل، ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها فريق مغير السرحان والتغييرات على قائمة اللاعبين، فإن ما قدمه لاعبو الفريق خلال مواجهتي الوحدات وشباب العقبة، يشير إلى الإصرار على تحقيق الانسجام الفني المطلوب واللعب بأسلوب جماعي ممتع.
والتشكيلة الأقرب لخوض مباراة اليوم تضم كلا من: محمد الحايك، حمزة الشمالي، غيث عثامنة، احمد أبو صعيليك، محمد أبو الذهب، أحمد السليم، قصي طنوس، أحمد العشران، مجاهد الزاهرة، محمود فريتخ، وأحمد الحراحشة.
شباب العقبة - الجزيرة
يبحث كلا الفريقين عن الفوز الأول لهما في الموسم الحالي، خصوصا في ظل البداية الفنية الضعيفة والخسارة في أول ثلاث جولات من الدوري، الأمر الذي يفرض على المدربين عثمان الحسنات (الجزيرة) ورائد الداود (شباب العقبة)، تصويب المسار والبحث عن الحلول الهجومية من أجل صناعة الفرص وترجمتها إلى أهداف، من دون إغفال الجانب الدفاعي وتصويب الأخطاء التي ظهرت خلال منافسات الدوري، وإظهار الانسجام بين اللاعبين، خصوصا في ظل عدم رضا إدارتي وجماهير الفريقين.
الفريقان يلعبان بأورق فنية معروفة لدى كل مدرب، وهذا سيمنح المباراة انفتاحا وإثارة متوقعة، ومن المنتظر أن يدفع شباب العقبة بتشكيلة تضم كلا من: حماد الأسمر، محمد الحسنات، محمد عاصي، محمد رائد، محمد علي، خالد العسولي، فرج المزينة، صدام بني دومي، أمادو سانيه، عبد الرحمن الخضور، ومحمد أبو طه.
من جانبه، يملك الجزيرة أوراقا فنية متنوعة، تمزج بين الخبرة والشباب واللاعبين الأجانب، ومن المتوقع أن يجري الحسنات تعديلا على التشكيلة التي لعبت مباراة الرمثا الأخيرة، ويبرز من الفريق كل من: الحارس قتيبة دعسان، أحمد أبو شعيرة، عامر جاموس، أحمد الصغير، الفلسطيني محمد صندوقة، زيد أبو عابد، عدي القرا، غيث المدادحة، وأنس بدوي.
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