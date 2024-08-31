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نجاح لافت لبطولة التايكواندو دعما لمرضى السرطان

8/31/2024 3:05:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- نظم اتحاد التايكواندو بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان أول من أمس بطولة المملكة التنشيطية للأطفال في مركز الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس في مدينة الحسين للشباب، دعما لمرضى السرطان.
وفي نهاية البطولة، سلمت المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، درعا تقديرية لاتحاد التايكواندو، وشارك في البطولة عدد كبير من المراكز والأندية المنتسبة للاتحاد.
كما حضر البطولة الشركات الداعمة لمؤسسة الحسين للسرطان وهي البنك العربي الإسلامي، وشركة نبيل للصناعات الغذائية، وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي:
فئة الأطفال – الذكور
- وزن تحت 20 كغم: ليث نمورة، راغب نادي، عمران الحنيطي.
- وزن تحت 23 كغم: موسى حمودة، جلال بدر، عبد الرحيم الدباس.
- تحت 26 كغم: خالد الشيخ، يوسف عواد، فيصل أشرف.
- وزن تحت 30 كغم: كنان السوركي، محمد الأطرش، عمرو الربابعة.
- وزن تحت 34 كغم: علي شرقاوي، كريم دميري، يامن الخطاطبة.
- وزن تحت 38 كغم: عمران تمالي، عمر العبد، إيهم عدوي.
- وزن تحت 43 كغم: بشير الروسان، محمد الحميدات، محمد الظهراوي.
- وزن تحت 48 كغم: عاصم هنداوي، أدم أبو خضرة،
- وزن تحت 53 كغم: يزيد الجرس، راشد الواكين.
- وزن فوق 53 كغم: ريان الرحامنة، قيس الحياري، عيسى الزعبي.
فئة الأطفال – الإناث
- وزن تحت 23 كغم: بيان السعيد، لورين مسلم.
- وزن تحت 26 كغم: الين سعيفان، جود عثمان، لما الدباغ.
- وزن تحت 30 كغم: دارينا باكير، نورسين الكايد، لورين راشد.
- وزن تحت 34 كغم: سارة الزعتري، روان المساعيد، بيسان محمد.
- وزن تحت 38 كغم: الما العميري، مريم الحلولي، تيا البو، سما صوالحة.
- وزن تحت 43 كغم: يقين وشاح ، لينا العكش.
- وزن تحت 48 كغم: سلينا الخشمان، رين حداد.
- وزن تحت 53 كغم: دينا الرحامنة.
- وزن فوق 53 كغم: ملك عواد، ميرا عيسى.
التريب العام للمراكز والأندية
الأول : أبو لبدة، الثاني: الاساتذة ، الثالث: المحترفون.

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