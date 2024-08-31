نجاح لافت لبطولة التايكواندو دعما لمرضى السرطان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-
نظم اتحاد التايكواندو بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان أول من أمس بطولة المملكة التنشيطية للأطفال في مركز الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس في مدينة الحسين للشباب، دعما لمرضى السرطان.
وفي نهاية البطولة، سلمت المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، درعا تقديرية لاتحاد التايكواندو، وشارك في البطولة عدد كبير من المراكز والأندية المنتسبة للاتحاد.
كما حضر البطولة الشركات الداعمة لمؤسسة الحسين للسرطان وهي البنك العربي الإسلامي، وشركة نبيل للصناعات الغذائية، وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي:
فئة الأطفال – الذكور
- وزن تحت 20 كغم: ليث نمورة، راغب نادي، عمران الحنيطي.
- وزن تحت 23 كغم: موسى حمودة، جلال بدر، عبد الرحيم الدباس.
- تحت 26 كغم: خالد الشيخ، يوسف عواد، فيصل أشرف.
- وزن تحت 30 كغم: كنان السوركي، محمد الأطرش، عمرو الربابعة.
- وزن تحت 34 كغم: علي شرقاوي، كريم دميري، يامن الخطاطبة.
- وزن تحت 38 كغم: عمران تمالي، عمر العبد، إيهم عدوي.
- وزن تحت 43 كغم: بشير الروسان، محمد الحميدات، محمد الظهراوي.
- وزن تحت 48 كغم: عاصم هنداوي، أدم أبو خضرة،
- وزن تحت 53 كغم: يزيد الجرس، راشد الواكين.
- وزن فوق 53 كغم: ريان الرحامنة، قيس الحياري، عيسى الزعبي.
فئة الأطفال – الإناث
- وزن تحت 23 كغم: بيان السعيد، لورين مسلم.
- وزن تحت 26 كغم: الين سعيفان، جود عثمان، لما الدباغ.
- وزن تحت 30 كغم: دارينا باكير، نورسين الكايد، لورين راشد.
- وزن تحت 34 كغم: سارة الزعتري، روان المساعيد، بيسان محمد.
- وزن تحت 38 كغم: الما العميري، مريم الحلولي، تيا البو، سما صوالحة.
- وزن تحت 43 كغم: يقين وشاح ، لينا العكش.
- وزن تحت 48 كغم: سلينا الخشمان، رين حداد.
- وزن تحت 53 كغم: دينا الرحامنة.
- وزن فوق 53 كغم: ملك عواد، ميرا عيسى.
التريب العام للمراكز والأندية
الأول : أبو لبدة، الثاني: الاساتذة ، الثالث: المحترفون.
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