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وداع مفاجئ لشلباية من بطولة نادال للتنس

8/31/2024 3:05:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- ودع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية بطولة النجم الإسباني رافاييل نادال بصورة مفاجئة من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أول من أمس على يد الأوزبكي خومويون سلطانوف (المصنف 264 عالميا) بمجموعتين لواحدة.
وعلى الرغم من تقدم شلباية في المجموعة الأولى بفارق جيد بنتيجة 6-2، إلا أنه فقد التركيز في المجموعة الثانية وخسرها لصالح منافسه بواقع 5-7، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ في المجموعة الثالثة والحاسمة وخسرها بنتيجة 2-6.
وكان شلباية، فاز في دور الـ32 على الياباني ناويا هوندا بمجموعتين لواحدة بواقع 7-6، 4-6 و6-3، قبل أن يتخطى الإسباني إيناكي مونتيس ديلاتوري في ثمن النهائي بمجموعتين نظيفتين بواقع 7-6 و6-4.
وتقام بطولة "نادال" سنويا على الملاعب الصلبة منذ العام 2018 في ماناكور بجزيرة مايوركا الإسبانية، وهي حاليا جزء من جولة التحدي لرابطة محترفي التنس، وشارك فيها شلباية البالغ من العمر 20 عاما، للمرة الأولى في النسخة الحالية.
ويتطلع شلباية (215 عالميا)، من خلال مشاركاته المستمرة في كبرى بطولات كرة المضرب، إلى التقدم أكثر عبر التصنيف العالمي، ومحاولة التواجد في المراكز المائة الأولى بحسب تصريحات سابقة له، علما أنه يتدرب في أكاديمية النجم الإسباني رفاييل نادال منذ العام 2018.
وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي فينابورت زوج المفتوحة، تصفيات هامبورج للماسترز، كونكورد أياسي الرومانية، كارلسروه الألمانية، تصفيات مايوركا، تشالنجر تايلر، ليتل روك المفتوحة، تصفيات جنيف، تصفيات مدريد للأساتذة، تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية ومراكش المغربية.
وكانت آخر مشاركات شلباية قبل بطولة نادال، في تصفيات أميركا المفتوحة، حيث ودع من الدور الثاني للتصفيات، بعد خسارته على يد الأميركي ميتشيل كروجر (المصنف 171 عالميا)، بمجموعتين لواحدة بواقع 6-3، 5-7 و1-6.
وحصل شلباية على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون.

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