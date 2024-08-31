وداع مفاجئ لشلباية من بطولة نادال للتنس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- ودع لاعب
التنس الأرضي عبد الله شلباية بطولة النجم الإسباني رافاييل نادال بصورة مفاجئة من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أول من أمس على يد الأوزبكي خومويون سلطانوف (المصنف 264 عالميا) بمجموعتين لواحدة.
وعلى الرغم من تقدم شلباية في المجموعة الأولى بفارق جيد بنتيجة 6-2، إلا أنه فقد التركيز في المجموعة الثانية وخسرها لصالح منافسه بواقع 5-7، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ في المجموعة الثالثة والحاسمة وخسرها بنتيجة 2-6.
وكان شلباية، فاز في دور الـ32 على الياباني ناويا هوندا بمجموعتين لواحدة بواقع 7-6، 4-6 و6-3، قبل أن يتخطى الإسباني إيناكي مونتيس ديلاتوري في ثمن النهائي بمجموعتين نظيفتين بواقع 7-6 و6-4.
وتقام بطولة "نادال" سنويا على الملاعب الصلبة منذ العام 2018 في ماناكور بجزيرة مايوركا الإسبانية، وهي حاليا جزء من جولة التحدي لرابطة محترفي التنس، وشارك فيها شلباية البالغ من العمر 20 عاما، للمرة الأولى في النسخة الحالية.
ويتطلع شلباية (215 عالميا)، من خلال مشاركاته المستمرة في كبرى بطولات كرة المضرب، إلى التقدم أكثر عبر التصنيف العالمي، ومحاولة التواجد في المراكز المائة الأولى بحسب تصريحات سابقة له، علما أنه يتدرب في أكاديمية النجم الإسباني رفاييل نادال منذ العام 2018.
وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي فينابورت زوج المفتوحة، تصفيات هامبورج للماسترز، كونكورد أياسي الرومانية، كارلسروه الألمانية، تصفيات مايوركا، تشالنجر تايلر، ليتل روك المفتوحة، تصفيات جنيف، تصفيات مدريد للأساتذة، تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية ومراكش المغربية.
وكانت آخر مشاركات شلباية قبل بطولة نادال، في تصفيات أميركا المفتوحة، حيث ودع من الدور الثاني للتصفيات، بعد خسارته على يد الأميركي ميتشيل كروجر (المصنف 171 عالميا)، بمجموعتين لواحدة بواقع 6-3، 5-7 و1-6.
وحصل شلباية على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون.
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