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سخط جماهيري على أجانب الوحدات.. وجدل حول استثمار قدرات فيصل

8/31/2024 3:05:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- أثارت خسارة الوحدات أمام الحسين إربد في الجولة الأولى من درع اتحاد كرة القدم بنتيجة 1-3، غضب الجماهير "الوحداتية" حول المستوى العام للفريق واللاعبين الأجانب، الذين وصفهم البعض بـ"محترفين من سوق الجمعة".
وانتقدت الجماهير أيضا المدير الفني للفريق رأفت علي، وتأخره في إشراك مهاجم الفريق بهاء فيصل الذي راح البعض إلى مشاركة لقطاته خلال المباراة مع عبارات الاستنكار بشأن الإبقاء عليه بديلا.
وارتبط انتقاد وغضب الجماهير وتقييمه لأداء الفريق ومستوى اللاعبين الأجانب، بمستوى الفريق في الجولات الثلاث الأولى من دوري المحترفين، وإن كانت البداية بفوز كبير على الصريح بنتيجة 4-0، قبل التعادل مع مغير السرحان بنتيجة 1-1، والفوز على معان بشق الأنفس بنتيجة 2-1.
وطالبت الجماهير إدارة الوحدات بضرورة الوقوف على مستوى "الأجانب" مع الجهاز الفني، خصوصا وأن باب قيد الأجانب يستمر لـ10 أيام، بعد إغلاق القيد المحلي في 21 أيلول (سبتمبر) الحالي.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس نادي الوحدات غصاب خليل: "لا أجد أن مستوى المالي ديارا، المغربي مروان أفلاح، السنغالي سيزار والكاميروني أكونو بهذا السوء، بل أجد أن أفلاح وسيزار جيدان، ومؤشر أدائهما وانسجامهما يرتفع من مباراة إلى أخرى".
وأضاف: "المدافع ديارا أيضا بدأ مؤشر أداءه يرتفع، وهو يتمتع بمواصفات وإمكانيات قد تفيد الفريق دفاعيا، لكن ما يزال الغموض يكتنف مستوى المهاجم أكونو، وأعتقد أن جميعهم بحاجة إلى فرصة إضافية وتقييم حقيقي لتحديد مدى الإضافة الفنية التي سيقدمونها للفريق خلال المنافسات المقبلة، وعلى المدير الفني توظيف إمكانياتهم بطريقة مناسبة، للحكم عليهم بشكل فني موضوعي".
وعن انتقاد الجماهير لتأخر المدير الفني في إشراك مهاجم الفريق بهاء فيصل، الذي قدم مستوى طيبا منذ مشاركته أمام الحسين، وسجل هدف فريقه الوحيد، قال خليل: "لا يختلف اثنان على أن بهاء فيصل الذي صدر النادي شهادة نجوميته، مهاجم من الطراز الرفيع، وهو الذي تعافى من إصابته قبل وقت قصير من انطلاق منافسات الدوري، والجهازان الفني والطبي هما القادران على تحديد مدى جاهزيته والمشاركة في ظل معاناته من اللعب على الأرضية الصناعية".
وزاد: "كان رأفت علي حذرا في مباراتنا أمام الحسين إربد بخصوص مشاركة فيصل مبكرا، خشية تجدد إصابته، وسيقوم المدرب برفع مشاركاته تدريجيا، لكن الجهاز الطبي هو الأقدر على تحديد مدى إمكانية مشاركته المكتملة أو لدقائق معدودة خلال كل مباراة، وإن كانت تحركاته ولياقته البدنية وقدراته الفنية وإمكاناته الهجومية تعطي دلائل على جاهزيته الفنية".
وأكد خليل أن الوحدات يفاوض لاعبا محليا سيشكل إضافة فنية كبيرة للفريق خلال استحقاقات الفريق محليا وقاريا، على أن يتم حسم الصفقة بعد 10 أيام على أبعد تقدير.
من جانبه، يرى المشجع الوحداتي ثامر صوالحة، أن "أجانب" الوحدات الأربعة لم يقدموا ما يشفع لهم خلال مباريات الفريق الرسمية الأربع، شارحا: "أعتقد أن القيمة المالية لعقود محترفي الوحدات تفسر المستوى المتواضع، وعدم تقديمهم الإضافة الفنية المطلوبة، والتي لا ترتقي لمستويات لاعبين محليين، وحتى صاعدين في صفوف الوحدات، لذا أجد أن غضب الجماهير مبرر إلى حد كبير".
وواصل: "لدينا مشاركة آسيوية مهمة، وتعتبر هاجس الجماهير، وتعتبر مجموعة الوحدات الأقوى بين المجموعات المتنافسة في دوري أبطال آسيا 2، لذا على مجلس الإدارة والجهاز الفني تصحيح المسار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ليحقق الفريق طموحات جماهيره".
أما بخصوص بهاء فيصل، قال صوالحة: "انتقدت بشدة جلوس بهاء فيصل على مقاعد البدلاء، ونشرت أحد فيديوهاته من المباراة ومقصيته الخطيرة على مرمى الحسين إربد، وعلقت: "أن لاعبا بهذا المستوى ليس من المعقول إجلاسه دكة البدلاء، ولعل التغييرات التي أجراها المدير الفني وغيرت شكل الفريق، أكدت أن هناك خللا بتشكيلة الفريق منذ البداية".
واتفق المشجع "الوحداتي" نصر برقاوي مع حديث صوالحة قائلا: "أجانب الوحدات ليسوا بمستوى الفريق، ولا بمستوى طموحات جماهيره التواقة لاسترداد لقب الدوري الغائب منذ الموسم 2020، وأقف في صف الجماهير لانتقادها المستوى العام للفريق، ويجب البحث عن الحلول المناسبة بما يعيد للجماهير ثقتهم بالفريق بالمنافسات المحلية والاستحقاق الآسيوي".

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