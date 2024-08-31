​نصائح للنوم بشكل أفضل أثناء السفر

MENAFN - Alghad Newspaper)واستعرضت صحيفة ((واشنطن بوست)) الأميركية أسباب تلك المشكلة الشائعة وقالت إنه لحسن الحظ، هناك حلول تساعد على التغلب عليها، والاستغراق في النوم بشكل أفضل.



القلق

يُعد الشعور بالقلق بشأن تجهيزات السفر، والأماكن والأشخاص غير المألوفين، والفيروسات، وغيرها من الأسباب التي تؤدي لصعوبة في النوم، كما يواجه كثير من الأشخاص مشاكل في الليلة الأولى بسبب الوجود في بيئة جديدة ما يجعلهم أكثر يقظة.



وكذلك السفر مع التقدم في السن يمكن أن يثير قلق البعض؛ لأنهم لم يعودوا في قوة شبابهم.



ويمكن أن تكون مشكلة النوم رسالة بأنك تشعر بالقلق بشأن شيء ما، ولكن لا بأس من أن تكون قلقاً، فهو أمر طبيعي، وامنح نفسك الفرصة لتكون مسافراً شجاعاً.



وقالت الصحيفة إننا عندما نشعر بالقلق، نحتاج إلى أكثر من الستائر المعتمة أو الوسائد الإضافية، نحتاج إلى الراحة العاطفية، والمعرفة بأننا آمنون، والألفة.



وقدمت الصحيفة بعض النصائح لتخفيف القلق أثناء السفر، مثل أن تتصل بشخص عزيز قبل النوم، مع إغلاق عينيك، وتتخيل أنك في مكان آمن وكذلك يمكنك إحضار وسادة من المنزل، وقراءة الكتاب نفسه أو استمع إلى البودكاست نفسه أو الكتاب الصوتي الذي تستخدمه في المنزل للنوم، وسيعمل التدبيران الأخيران على إضفاء الألفة واستغلال أي ارتباطات أنشأتها بين تلك الأفعال والراحة والنعاس، وكذلك عليك تحديد مخاوفك أثناء النهار، وقم بتهدئتها حيثما أمكن حتى لا تزعجك في الليل.



ولفتت إلى أنه يمكن أن يتسبب القلق بشأن عدم النوم في تركيزنا المفرط على النوم.



عادات النوم

تميل السلوكيات التي تؤثر على النوم إلى التغيير عندما نذهب في إجازة.

وقد تشجع هذه التغييرات على النوم بشكل أفضل: ممارسة مزيد من التمارين الرياضية، والتعرض لمزيد من أشعة الشمس، والكثير من الترفيه بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية. لكن الاختلافات يمكن أن تعمل أيضاً ضد النوم الجيد، مثل تناول القهوة والشاي بكثرة.



ووفقاً للصحيفة، فإن دافعنا للنوم له حدوده، فإذا ذهبت إلى النوم مبكراً جداً، فقد يتأثر نومك سلباً، وإذا نمت لفترة أطول فقد تواجه مشكلة في النوم في الليلة التالية.



ولتشجيع النوم أثناء السفر، انتبه قليلاً على الأقل لإعادة تهيئة الظروف التي تناسبك بشكل أفضل في المنزل، خاصة أن عوامل أخرى منها على سبيل المثال، الوجود في بيئة جديدة تعمل ضدك.



وقالت عند الشعور بالتوتر: ((انتظر حتى تشعر بالتعب والهدوء وتشعر بالنعاس، وفكر في طرق للاسترخاء لبعض الوقت قبل النوم مثل القراءة)).



وحتى لو لم يكن هناك الكثير من الخيارات في غرفة الفندق، فهناك أيضاً أساليب لاسترخاء العضلات، مثل اليوغا للمساعدة في تهيئة الجسم للنوم.



البيئة

قد تكون هناك عقبات بيئية تمنعك من النوم، مثل مشاركة الغرفة مع أطفال لا تريد إيقاظهم، وقد تضطر إلى التكيف مع شخص آخر في الغرفة، وقد تكون البطانيات أرق مما تفضل، أو الغرفة خانقة، وقد يصدر مكيف الهواء أصواتاً عالية.



ويمكن أن تساعدك بطانية إضافية أو جهاز صوت وسدادات أذن وغطاء للعين على النوم، وكذلك يمكن أن يكون الاستماع إلى الموسيقى طريقة جيدة لعزل نفسك عن الأشخاص الآخرين قبل النوم.



فارق التوقيت

بالنسبة لكثير من المسافرين، قد يكون فارق التوقيت عاملاً في صعوبة النوم.

وهناك طرق لتغيير إيقاعك في الفترة التي تسبق الرحلة حتى تتكيف بالفعل مع المنطقة الزمنية الجديدة، مثل التطبيقات التي توفر المعلومات المنطقة الجديدة.



وإذا كانت تعليمات التطبيق تبدو صعبة، فيمكن لمتخصص النوم أن ينصحك بالوقت الأمثل للرحلة، وكيفية التلاعب بإيقاعك بالضوء والظلام، وممارسة الرياضة ومواعيد الوجبات.



وقد يجد أولئك الذين يكافحون على الرغم من بذلهم قصارى جهدهم حلاً في أدوية النوم عندما يسافرون، ولكن يجب استشارة أطبائهم. وكالات

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