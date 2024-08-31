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مصرية تلقي بزوجها من الطابق الخامس

8/31/2024 3:05:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في واقعة بشعة، ألقت سيدة بزوجها من شرفة منزلهما بالطابق الخامس بمنطقة الهرم في مصر، أثناء شجار بينهما.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء حدوث خلاف بين زوجين وتشاجرهما بسبب تسوية الزوج لمعاشه مبكرا، سقط الزوج من ((بلكونة)) الشقة بالطابق الخامس على الأرض غارقا في دمائه، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وكشفت المعاينة الأولية للجثمان أن المتوفى لقي مصرعه بعد إصابته بكسور مضاعفة ونزيف بالمخ وتهشم بالجمجمة، وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة.


وأمام جهات التحقيق، وجه الطفل نجل السيدة الاتهام لوالدته بتعمد دفع والده من أعلى الشرفة أثناء شجارهما، وهو ما أنكرته الزوجة التي قالت إنها لم تقترب من زوجها نهائيا وقت الخلاف.


كما قالت الزوجة المتهمة خلال التحقيق معها أمام نيابة الهرم، إنها اعتادت التشاجر مع زوجها بسبب عدم إنفاقه على المنزل وعدم تلبية احتياجات أبنائهما وعدم خروجه للعمل، وإن الخلافات بينهما زادت عندما أدمن زوجها تعاطي المخدرات، وأصبحت حياتها جحيمًا.


كما قالت إن زوجها فقد توازنه نتيجة تعاطيه للمخدرات، ما أدى إلى سقوطه من الطابق الخامس ووفاته.


وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة لبيان ملابساتها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت باستعجال التقرير الطبي عن سبب الوفاة، وبسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة. وكالات

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