كيف يؤثر تعاطي الوالدين للكحول على الأبناء؟

وبحسب موقع "theconversation" يدرس مايكل جولدينغ، أستاذ علم وظائف الأعضاء بجامعة تكساس، تأثير تعاطي الآباء للكحول على نمو الجنين والصحة مدى الحياة.



يشار إلى أن الباحثين أدركوا منذ فترة طويلة أن تعاطي الأب للكحول يؤثر سلبا على الصحة العقلية لأطفاله ونموهم الاجتماعي، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان شرب الأب له أي آثار بيولوجية دائمة على الصحة البدنية لنسله.



وأظهر بحث معملي أن تعاطي الكحول المزمن من كلا الوالدين له تأثير دائم على الجيل التالي من خلال التسبب في ظهور أعراض الشيخوخة على ذريتهم بشكل أسرع وزيادة تعرضهم للأمراض.



ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، يعاني ما يقرب من 11% من البالغين في الولايات المتحدة من اضطراب تعاطي الكحول، حيث يسبب الإفراط في تناول الكحول مشاكل صحية متعددة، منها أمراض الكبد ومشاكل القلب وتدهور الوظائف الإدراكية والشيخوخة المبكرة.



وقد ينقل الآباء هذه المشاكل الصحية إلى أطفالهم، حيث تشير اضطرابات طيف الكحول الجنيني إلى مجموعة واسعة من التدهور البدني والسلوكي المرتبط بالكحول والتي تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 20 طفلًا في المدارس الأمريكية.



ويعاني الأطفال المصابون باضطرابات طيف الكحول الجنيني من ظهور مبكر لأمراض كبار السن، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، حيث ظهرت أمراض القلب والأوعية الدموية لأول مرة أثناء فترة المراهقة للأشخاص المصابين بهذه الاضطرابات، بينما يصاب الأشخاص الطبيعيون بهذه الأمراض عادةً في الأربعينيات والخمسينيات من العمر.



كما أن الأطفال المصابين باضطرابات طيف الكحول الجنيني يصبحون أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى، كما يقل متوسط أعمارهم بنسبة 40% عن غيرهم من الأطفال الذين لا يعانون من هذه الحالات.



واستخدم جولدينغ وفريقه في دراسته نموذجاً للفئران لقياس التأثيرات التي يخلفها تعاطي الأم أو الأب أو كليهما للكحول في وقت الحمل على شيخوخة أطفالهم وأمراضهم المزمنة.



وجد الباحثون أن شرب الأب والأم للكحول يسبب تغييرات ضارة في الميتوكوندريا لدى أطفالهما، وتتحكم الميتوكوندريا (التي تسمى بطارية الخلية)، في العديد من جوانب الشيخوخة والصحة، ومثلها مثل بطارية الهاتف المحمول، تتدهور الميتوكوندريا بمرور الوقت وتتسبب في فقدان الخلايا لقدرتها على التشافي والتحكم في عملية التمثيل الغذائي.



أظهرت التجارب على الفئران أن شرب الأب للكحول يسبب خللاً في وظيفة الميتوكوندريا يظهر أولاً أثناء نمو الجنين ويستمر حتى مرحلة البلوغ، مما يتسبب في تسريع ظهور الشيخوخة. سبوتنيك

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