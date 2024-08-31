لا تتذكر الأماكن والأسماء؟ قد تكون مصاباً بالنسيان الشامل العابر

يختلفُ هذا النوع من النسيان عن حالات فقدان الذاكرة التقليدية، حيث يعود الشخص إلى وضعه الطبيعي بعد فترة قصيرة. ومع ذلك، فإن الطبيعة المفاجئة وغير المتوقعة لهذه الحالة تجعلها تجربة مقلقة، تتطلب تفهماً وإدراكاً لمسبباتها وكيفية التعامل معها.



في هذا التقرير، سنسلط الضوء على الأسباب المحتملة للنسيان الشامل العابر، ونتناول الأعراض التي يجب مراقبتها، ونقدم توجيهات حول طرق المعالجة والتعامل مع هذه الحالة.



ما هي أعراض النسيان الشامل العابر؟

يتّسم النسيان الشامل العابر بعدم قدرة الشخص على تكوين ذكريات جديدة وعدم تذكر الأحداث القريبة. عند مواجهة هذه الأعراض، من الضروري التحقق من استبعاد الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى فقدان الذاكرة.



وبحسب موقع Mayo clinic عادةً ما يأتي النسيان الشامل العابر مُصاحباً بالأعراض والعلامات التالية:



ظهور مفاجئ للارتباك: يكون مصحوباً بفقدان الذاكرة، ويلاحظ من قبل الأشخاص المحيطين بالمصاب.



الوعي الكامل بالذات: على الرغم من فقدان الذاكرة، يظل الشخص على دراية بهويته ومكانه.



الإدراك الطبيعي: مثل القدرة على التعرف على الأشياء المألوفة، تسميتها، واتباع التعليمات البسيطة.



عدم وجود علامات لتلف الدماغ: لا تظهر أعراض مثل ضعف حركة الأطراف أو حركات غير إرادية، أو مشاكل في فهم الكلمات.



بالإضافة إلى الأعراض الرئيسية، تساعد السمات التالية في تأكيد تشخيص المرض:

المدة الزمنية للأعراض: يجب أن لا تستمر الأعراض لأكثر من 24 ساعة، وعادةً ما تكون أقصر.



العودة التدريجية للذاكرة: حيث تعودُ الذاكرة بشكل تدريجي بعد فترة فقدانها.

عدم وجود إصابة حديثة في الرأس: يُستبعد فقدان الذاكرة الناتج عن إصابات حديثة في الرأس.



عدم ظهور علامات نوبات صرع: لا يُلاحظ خلال فترة فقدان الذاكرة أي نوبات صرع.



ما هي أسباب الإصابة بهذه الحالة؟

وفقاً لموقع web md تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى النسيان الشامل العابر، وتشمل عوامل نفسية وصحية مختلفة. أمّا السبب الدقيق لهذا النوع من فقدان الذاكرة المؤقت غير معروف حتى الآن. يعتقد بعض الخبراء أن هناك ارتباطًا محتملًا بين هذه الحالة وتاريخ من الصداع النصفي، لكن العوامل التي تساهم في كلتا الحالتين ليست مفهومة بالكامل.



من الأسباب المحتملة الأخرى هو الزيادة في امتلاء الأوردة بالدم، الناتجة عن نوع من الانسداد أو مشكلة في تدفق الدم، مثل الاحتقان الوريدي. ورغم أن احتمالية حدوث النسيان الشامل العابر نتيجةً لهذه الأحداث منخفضة، إلا أن هناك بعض العوامل المبلغ عنها بشكل شائع التي قد تساهم في حدوثه، مثل:



الغمر المفاجئ في الماء البارد أو الساخن: حيثُ أن التغييرات المفاجئة في درجات الحرارة قد تؤثر على الدماغ.



النشاط البدني الشاق: التمارين المجهدة يمكن أن تؤدي إلى النسيان الشامل العابر.

الجماع: يمكن أن يكون له تأثير مؤقت على الذاكرة لدى بعض الأفراد.



الإجراءات الطبية: مثل تصوير الأوعية الدموية أو التنظير الداخلي.



صدمة خفيفة في الرأس: إصابات طفيفة في الرأس قد تؤدي إلى فقدان الذاكرة المؤقت.



الانزعاج العاطفي: كالأخبار السيئة أو الصراعات أو الإفراط في العمل.



ومع ذلك، هناك عوامل خطر أكثر وضوحاً، تشملُ:

العمر: الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة مقارنةً بالأصغر سنًا.



تاريخ الصداع النصفي: الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي يكون لديهم خطر أعلى للإصابة بالنسيان الشامل العابر المؤقت مقارنةً بمن لا يعانون من هذه الحالة.



وفي جميع الأحوال، لا توجد مضاعفات مباشرة للنسيان الشامل العابر، فهو لا يُعتبر عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية أو الصرع. ومع ذلك، قد تحدث نوبة ثانية منه، ولكنها نادرة للغاية. وحتى ولو كان فقدان الذاكرة مؤقتًا، فإنه قد يسبب ضائقة عاطفية. إذا كنت تشعر بالقلق، يُنصح بطلب المشورة من طبيبك لمراجعة نتائج الفحوصات العصبية والاختبارات التشخيصية.



هل هناك علاج للإصابة بهذه الحالة؟

قد يعاني المصابون بحالة النسيان الشامل العابر من فقدان التوجه فيما يتعلق بالأشخاص والأماكن ولكنهم يحتفظون بوعيهم الذاتي. هذه الحالة حميدة، وعادة ما تتحسن دون تكرار ولا تترك أي عجز عصبي دائم. كما أن تشخيص فقدان الذاكرة الشامل المؤقت سريري في المقام الأول، ولا يتطلب التصوير المتقدم أو العلاج.

ورغم أنه لا يوجد علاج محدد لفقدان الذاكرة الشامل العابر، لكن هناك طرق يمكن أن تساعد في تحسين الحالة تتمثل في:



العلاج المهني

يمكن للمعالج المهني أن يساعدك في تعلم استراتيجيات لتعويض مشكلة الذاكرة. يتضمن ذلك تعليم طرق جديدة لتذكر المعلومات وتنظيمها،مما قد يسهل عليك استرجاع الأحداث الماضية أو المستقبلية.



التكنولوجيا

استخدام الأجهزة التكنولوجية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية يمكن أن يكون مفيدًا في إدارة مهامك اليومية. يمكنك برمجة جهازك لتذكيرك بالمواعيد والأحداث، وتنظيم الملاحظات والصور والملفات الأخرى بطريقة أكثر فعالية. (عربي بوست)

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