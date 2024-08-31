10 علامات تدل على أن قلب رضيعك متعَب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يولد بعض الأطفال بعيوب خلقية في القلب، عادةً ما يتم اكتشافها عن طريق فحص الطفل بعد الولادة، ولكن في بعض الحالات يكون الرضيع طبيعيًا، ثم تظهر عليه العلامات المنذرة بوجود مشكلة في قلبه.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض أمراض القلب عند الرضع، وفقًا لموقع "Kids Health".
أسباب عيوب القلب الخلقية عند الرضع
تحدث عيوب القلب الخلقية، عندما لا يتشكل قلب الطفل بشكل صحيح أثناء نموه في الرحم أو إصابته ببعض الأمراض الوراثية، مثل متلازمة داون.
ويصبح الطفل أكثر عرضة للإصابة بعيوب القلب الخلقية، إذا كان ينتمي لأسرة لديها تاريخ عائلي معها.
أعراض عيوب القلب الخلقية عند الأطفال
تختلف أعراض عيوب القلب الخلقية من طفل لآخر حسب نوع العيب، ولكن هناك علامات مشتركة بين جميع الأطفال، وتشمل:
- الانفعال أو بكاء لا يمكن تهدئته.
- التنفس السريع.
- فرط التعرق.
- صعوبة التغذية.
- زيادة الوزن بصعوبة.
وهناك أعراض تظهر على الطفل، إذا كان يواجه قلبه صعوبة في ضخ الدم بكفاءة أو يعاني جسده من نقص الأكسجين، أبرزها:
- ازرقاق الجسم، بما في ذلك الجلد والأظافر والشفاه.
- ازرقاق الأظافر.
- احتباس السوائل في الصدر.
- نفخة القلب "يمكن للطبيب اكتشافها باستخدام السماعة".
- عدم انتظام ضربات القلب.
- شحوب وبرودة الأطراف.
متى تظهر أعراض عيوب القلب الخلقية؟
لا تظهر أعراض عيوب القلب الخلقية بعد الولادة المباشرة، بل يبدأ ملاحظتها عند الطفل خلال مرحلة الرضاعة أو بعد ذلك.
تأثير عيوب القلب الخلقية على الأطفال
قد تؤثر عيوب القلب الخلقية على النمو والتطور لدى الأطفال، كما تجعلهم يشعرون بالضعف والتعب وضيق التنفس أثناء ممارسة الأنشطة اليومية.
طرق تشخيص عيوب القلب الخلقية عند الأطفال
غالبًا ما يبدأ تشخيص عيوب القلب الخلقية، عندما يتم ملاحظة شيء غير طبيعي في الموجات فوق الصوتية التي تجرى للطفل قبل الولادة أثناء وجوده في الرحم.
وإذا تم الاشتباه في وجود عيب خلقي في القلب، يتم إحالة الأم إلى طبيب قلب الأطفال، لإجراء مخطط صدى القلب للجنين.
ومن الضروري إجراء اختبارات قبل الولادة، إذا كانت الأم تعاني من حالة قلبية خلقية أو إذا كان لدى الطفل عوامل خطر أخرى للإصابة بعيوب القلب.
وبعد الولادة، يحرص الطبيب على إخضاع الطفل لبعض الفحوصات، للتأكد من عدم وجود عيوب خلقية في قلبه، أهمها:
- الفحص البدني، للبحث عن علامات نقص الأكسجين بالدم.
- فحص القلب بسماعة الطبيب، للبحث عن النفخات وعدم انتظام النبضات وأصوات التنفس غير الطبيعية.
- تخطيط صدى القلب.
- التصوير بالرنين المغناطيسي.
- التصوير المقطعي المحوسب.
- قسطرة القلب.
- تخطيط القلب الكهربائي.
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