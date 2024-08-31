10 علامات تدل على أن قلب رضيعك متعَب

MENAFN - Alghad Newspaper)يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض أمراض القلب عند الرضع، وفقًا لموقع "Kids Health".أسباب عيوب القلب الخلقية عند الرضعتحدث عيوب القلب الخلقية، عندما لا يتشكل قلب الطفل بشكل صحيح أثناء نموه في الرحم أو إصابته ببعض الأمراض الوراثية، مثل متلازمة داون.ويصبح الطفل أكثر عرضة للإصابة بعيوب القلب الخلقية، إذا كان ينتمي لأسرة لديها تاريخ عائلي معها.أعراض عيوب القلب الخلقية عند الأطفالتختلف أعراض عيوب القلب الخلقية من طفل لآخر حسب نوع العيب، ولكن هناك علامات مشتركة بين جميع الأطفال، وتشمل:- الانفعال أو بكاء لا يمكن تهدئته.- التنفس السريع.- فرط التعرق.- صعوبة التغذية.- زيادة الوزن بصعوبة.- ازرقاق الجسم، بما في ذلك الجلد والأظافر والشفاه.- ازرقاق الأظافر.- احتباس السوائل في الصدر.- نفخة القلب "يمكن للطبيب اكتشافها باستخدام السماعة".- عدم انتظام ضربات القلب.- شحوب وبرودة الأطراف.متى تظهر أعراض عيوب القلب الخلقية؟لا تظهر أعراض عيوب القلب الخلقية بعد الولادة المباشرة، بل يبدأ ملاحظتها عند الطفل خلال مرحلة الرضاعة أو بعد ذلك.تأثير عيوب القلب الخلقية على الأطفالقد تؤثر عيوب القلب الخلقية على النمو والتطور لدى الأطفال، كما تجعلهم يشعرون بالضعف والتعب وضيق التنفس أثناء ممارسة الأنشطة اليومية.



طرق تشخيص عيوب القلب الخلقية عند الأطفال

غالبًا ما يبدأ تشخيص عيوب القلب الخلقية، عندما يتم ملاحظة شيء غير طبيعي في الموجات فوق الصوتية التي تجرى للطفل قبل الولادة أثناء وجوده في الرحم.



وإذا تم الاشتباه في وجود عيب خلقي في القلب، يتم إحالة الأم إلى طبيب قلب الأطفال، لإجراء مخطط صدى القلب للجنين.



ومن الضروري إجراء اختبارات قبل الولادة، إذا كانت الأم تعاني من حالة قلبية خلقية أو إذا كان لدى الطفل عوامل خطر أخرى للإصابة بعيوب القلب.



وبعد الولادة، يحرص الطبيب على إخضاع الطفل لبعض الفحوصات، للتأكد من عدم وجود عيوب خلقية في قلبه، أهمها:



- الفحص البدني، للبحث عن علامات نقص الأكسجين بالدم.



- فحص القلب بسماعة الطبيب، للبحث عن النفخات وعدم انتظام النبضات وأصوات التنفس غير الطبيعية.



- تخطيط صدى القلب.



- التصوير بالرنين المغناطيسي.



- التصوير المقطعي المحوسب.



- قسطرة القلب.



- تخطيط القلب الكهربائي.

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