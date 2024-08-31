شابة تعرض الزواج على رجل في الطائرة (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)وقالت الشابة "شيفا مورورا"، إنها أرادت مفاجأة حبيبها "أموليا غويال"، بطريقة فريدة من نوعها، وأضافت: "خطرت هذه الفكرة في ذهني، لم أكن متأكدة من أنهم سيسمحون لي بهذا على متن الطائرة، ولكن حدث الأمر، أقدم الشكر للطاقم والشركة، وأصدقائي الذين ساعدوني في التخطيط لكل شيء".وقبل الشاب العرض فوراً وسط تصفيق الحضور، فيما جثت الفتاة على ركبتيها ورفع الركاب خلفها أورقاً كتب عليه "هل تقبل الزواج مني؟"، وأعلن الطاقم عبر الميكروفون أن حدثاً مهماً يحدث الآن.

وأثار المقطع الذي شاهده نحو نصف مليون شخص تفاعلاً واسعاً، وفيما تمنى معلقون لهما التوفيق، رأى آخرون أنه لم يكن من اللائق أن تركع الشابة لتقدم عرض زواج، وكان المفترض أن يكون الأمر بالعكس، ورد آخرون أن الزمن تغير ولم يعد من الضروري أن يتقدم الرجال ويختاروا زوجاتهم، فمن حق النساء أيضاً القيام بهذا. وكالات

اقرأ أيضاً:

عداءة فرنسية تطلب يد صديقها للزواج في أولمبياد باريس (فيديو)