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إيقاف الصداع النصفي ممكن لحظة بدايته

8/31/2024 3:05:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت دراسة جديدة إن تناول دواء أوبروجيبانت عند ظهور أولى علامات الصداع النصفي، يساعد في منع الأعراض، والسماح بالعمل الطبيعي دون تأثر.
وحسب "ستادي فايندز"، فإن المقصود بمرحلة المقدمة من الصداع النصفي التي يُنصح فيها بتناول الدواء، هي الفترة التي تظهر فيها علامات تحذير مثل التعب، أو تصلب الرقبة، أو الحساسية للضوء.

ولا يمنع دواء أوبروجيبانت نوبات الصداع أو يقلل تكرارها، وإنما يوقفها في بدايتها، ويتوفر بالاسم التجاري "أوبريلفي".

ويؤثر الصداع النصفي على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

وينصح خبراء مايو كلينيك، بمناقشة استخدام هذا الدواء مع الطبيب، للموازنة بين فوائده وآثاره الجانبية المحتملة، علماً أنه لم تدرس كل آثاره على الرضاعة، أو الأطفال.

وفي الدراسة الجديدة التي أجريت في كلية طب ألبرت أينشتاين بنيويورك، أجرى الباحثون تجربة سريرية شملت 518 شخصاً عانوا من صداع نصفي بين 2 و 8 نوبات شهرياً.

ووجه المشاركون لتناول أوبروجيبانت أو دواء وهمي عندما عانوا من أعراض بداية الصداع، وشعروا بالثقة في أنه سيتبع ذلك في غضون ما بين ساعةو 6 ساعات.

تأثير الدواء
وأظهرت النتائج أن الذين تناولوا الدواء كانوا أكثر إبلاغا عن قدرتهم على العمل بشكل طبيعي خلال الـساعات الـ24 ساعة التالية مقارنة مع الذين تناولوا الدواء الوهمي.

وبعد ساعتين من تناول الدواء، أفاد المزيد من مستخدمي أوبروجيبانت بغياب "إعاقة" وإمكانية العمل بشكل طبيعي.

وحصل الدواء بالفعل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الصداع النصفي بمجرد بدايته، وتؤكد الدراسة الجديدة فاعليته، لكن بسبب حداثة العلاج يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه. وكالات

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