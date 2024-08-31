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الملكة رانيا.. صوت مدو في العدالة والقضايا الإنسانية

8/31/2024 3:05:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فريهان سطعان الحسن عمان- لطالما كانت جلالة الملكة رانيا في طليعة المدافعين عن القضايا الإنسانية، محليا وعربيا وعالميا. وبفضل جهودها وتفانيها وإصرارها على تحقيق التغيير، أصبحت صوتا مدويّا ومؤثرًا وواثقا، يدافع عن حق كل فرد في العيش بكرامة وأمان على أرضه.
في الأشهر الماضية؛ لم يشغلْ بالَ الملكة سوى أوجاع الغزّيين من أطفال ونساء ورجال ممن يدفعون أرواحهم ودماءهم وأحلامهم الضائعة ثمنا لحرب شرسة قاسية لم تترك وراءها إلا الدمار والألم والقهر.
في كل منبر عربي وعالمي وفي كل لقاء وحوار، كانت الملكة وما تزال؛ صوتا مدوّيا يتحدث عن مأساة أهالي غزة الذين تُسلب منهم الحياة، والحق بعيش كريم يحيطه الأمان. أشهر طويلة وجلالتها تتحدث عمّا يرتكب في غزة من جرائم فظيعة تمحو كل معنى للحياة.
سخّرت الملكة صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتكون نافذة تنقل من خلالها حجم الدمار والمعاناة اليومية لأهل القطاع، في محاولة جادة منها لجعل العالم كله يدرك حجم الكارثة الإنسانية التي تجري هناك، والحاجة الضرورية لتظافر كافة الجهود لوقف الحرب وإنهاء هذه المعاناة.
كانت رسالتها دائمًا واضحة ومؤثرة؛ بأن ما يحدث في غزة مأساة إنسانية تتطلب تحركا فوريا لوقف نزيف الدماء. الملكة بأمومتها وحنانها، تشعر بأوجاع كل أمّ فقدت فلذة كبدها، وطفل يبكي بحرقة يبحث بين الركام والدمار عمّن تبقى من أفراد عائلته، وكل أب يودع أسرته، وهو يصرخ بأعلى صوته علّه يُسمع العالم آلامه وأوجاعه.
لم تعرف الملكة الصمت حينما يتعلق الأمر بالحق ونصرة المظلوم، بل كانت دائمًا حاضرة، بقلبها وبكلماتها، لتعبّر عن رفضها القاطع لما يحدث، خصوصا مع ازدواجية المعايير الدولية، مطالبة بالعدالة والكرامة وعودة الحق للشعب الفلسطيني.
في كلمات الملكة، صرخة ضد الظلم. عندما تؤكد أن استخدام التجويع والتهجير كسلاح حرب، فإنها تسلط الضوء على أبشع صور العنف ضد الأبرياء والعقاب الجماعي، وأننا أمام واقع موجع، تُسلب فيه حياة الفلسطينيين بالإبادة وهدم أحياء سكنية على رؤوس أبنائها، فضلا عن استهداف العاملين بالقطاع الصحي والصحفيين وعمال الإغاثة تحت ذريعة الدفاع عن النفس، بعيدا عن أي اعتبار للمعايير الإنسانية أو قيم العدالة.
الإنسانية لدى جلالتها لا تعرف حدودا، فهي تؤمن بأن الحق سينتصر في النهاية. منبهة على أن تصرفات إسرائيل ليست خيانة لأهل غزة فقط، بل هي في الحقيقة خيانة للضمانات التي تهدف للحفاظ على سلامتنا جميعاً.
بروح مغلّفة بالعطاء والتفاني؛ كانت وما تزال الملكة رمزا حيّاً في قدرتها على الجمع بين مسؤولياتها كملكة وإنسانة لها مواقفها الثابتة، وعلى تماس مباشر مع الناس، في سعي دؤوب لأن تكون حاضرة ومتواجدة دوما، تشارك الأطفال والنساء والشباب لحظة الإنجاز، وداعمة لكل مبادرة من شأنها أن ترتقي بالوطن وترسم طريق نجاحه بسواعد أبنائه.
عَبر سنواتٍ ماضية، استطاعت الملكة رانيا أن تبني جسورا من التواصل مع جميع أبناء المجتمع، حاضرةً في قضاياهم وداعمةً لتطلعاتهم وطموحاتهم، تستمع لصوتهم وتشاركهم همومَهم.
في كل مرّة تزور فيها الملكة القرى والمحافظات، تشعر النساء بأُلفة وارتياح وسعادة، يجدن فيها اليد الحانية التي تمتد لتزرع الأمل في قلوبهن، ويشاهدنَ مشاعر الحبّ والتقدير في عينيها حينما تتحدث بفخر عمّا يضمه الوطن من إمكانات بشرية يفاخر بها العالم أجمع.
أينما تواجدتْ جلالتُها، تترجم كلماتِها إلى أفعال تساهم في بناء المجتمع، فهي حاضرةٌ دائما في قلب الحدث، لتواصل تبنّي النجاحات والأفكار الخلاقة والإرادة الحقيقية التي تُسهم في بناء الإنسان.
على مدى سنوات، لطالما أكدت الملكةُ أن التعليم ينبغي أن يكون رحلة تستحق الطفولة على مدى 12 عامًا، تستحق ثقتهم وأحلامهم وأهدافهم المستقبلية، يقضونها بين أيد أمينة لتربويين ومعلمين، يتطلعون إلى مستقبل مشرق يخطه هؤلاء الصغار.
هذا المفهوم تجسده الملكةُ من خلال إنجازها على أرض الواقع وحرصها على زيارات مستمرة للمدارس والاستماع إلى احتياجات الطلاب في صفوفهم والمعلمين على حد سواء، وكانت دائما على مقربة من كل معلّم يؤمن بأن العملية التعليمية المفتاح للنهضة والازدهار، وجوهر التحول في المجتمع.
في عيون جلالتها مصدر إلهام وتحد لمتابعة رحلة مليئة بالشغف والفرص والابتكار، فهي القدوة والرمز الذي ينير الطريق نحو تعليم يلبّي الطموح ويبني مستقبلًا يليق بالطفولة.
في كل عام نحتفل بعيد ميلاد جلالتها، لنرويَ بعضا من إنجازاتها، مشاريعها الوطنية، وتأثيرها العميق في زوايا المجتمع وفي دواخل كل من التقى بها وكانت سببًا في رسم ابتسامة الفخر.. حينما نتحدث عن الملكة رانيا، نتحدث عن أمّ حنونة، وسيّدة معطاءة وملهمة وداعمة، إنسانة تعي جيدا احتياجات مجتمعها وتسعى جاهدة لتلبيتها.
في لحظة مفعمة بالمحبة والتقدير، قلّد جلالة الملك عبدالله الثاني رفيقة دربه، الملكة رانيا العبدالله، وسام النهضة المرصّع، تقديراً لعطائها المتميز ودورها الريادي بنهوض المجتمع وخدمة أبناء وبنات الوطن.
هذه اللحظة لم تكن مجرد تكريم، بل هي لحظات فخر بسنوات من التفاني والجهود الحثيثة بذلتها الملكة من أجل مستقبل أفضل للوطن.
في رسالة وجهها الملك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية، خاطب جلالته الملكة قائلاً: "وقد عهدتُكِ زوجةً متفانية وأمّا حنونة لأبنائنا الحسين وإيمان وسلمى وهاشم، وقد أنشأتِهِم خير تنشئة فما كانوا إلا ذريّة صالحة تنهل قيمها العروبية من جدهم الحسين الباني وقيمها الإسلامية من جدهم الأعظم رسولنا ونبيّنا عليه الصلاة والسلام".
وأثنى جلالته على جهود جلالتها خلال السنوات الماضية: "لا أكاد أحطّ في قرية أو أزور منزلاً إلا ويحملني أهلنا أطيب التحيات الممزوجة بالتقدير لجهودك في تنمية وطننا وزرع الأمل في دروب مستقبل أبنائنا وبناتنا. ولا أرى في عيونهم إلا المحبة الصادقة لزوجة ملكهم وأمّ ولي عهدهم.. وكنت على الدوام صاحبة موقف جريء لا تتوانين عن الدفاع عن المظلومين أو نصرة المقهورين أينما كانوا".
"الأمل هو خيار، قرار نتخذه، بغض النظر عن الظروف وعلينا أن نمنح كل ذرة من وقتنا ليتمكن شخص آخر في الحصول على المستقبل الذي يستحقه"؛ هكذا قالت جلالتها في كلمتها بقمّة عالم شباب واحد؛ وهي التي تؤمن دوما بأن كل لحظة في حياة الإنسان ينبغي أن تترك أثرا واضحا يلمسه الإنسان حاضرا ومستقبلا.
في عيد ميلادها اليوم، تسير جلالتها على خطى الملك عبدالله لإكمال مسيرة الإنجاز والبناء.. طريق لا يتوقف عن العطاء، نحو ازدهار المجتمع وتألقه.
الملكة رانيا زرعت في قلوبنا فخرًا لا ينضب؛ فهي تجسّد صورة المرأة القوية التي تدافع عن الحق بكل عزم وإصرار. في كل مرّة تقف فيها على المنابر العالمية، ترسم على وجوهنا ابتسامة فخر وهي تتحدث عن إنجازات الأردن، وتخاطب العالم بلغة الإنسانية والعدالة، لا تعرف التهاون في إيصال صوت كل من يعاني، وتتقدم بشجاعة للدفاع عن القضايا المصيرية، مهما كانت التضحيات، كما رأيناها في مواقفها الثابتة خلال الحرب الشرسة في غزة.

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