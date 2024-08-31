63 % من المتسوقين عبر الإنترنت يشعرون بالندم.. دراسة تؤكد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تحول التسوق عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة إلى أمر شائع جداً مع تطور الشبكات الاجتماعيّة، ولكن الغريب في الأمر ما كشفته دراسة أجريت مؤخراً، وأظهرت أن الشعور بالندم هو رفيق 63 % من المتسوقين عبر الإنترنت. بحسب ما نشر موقع "العربية نت".
فقد استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي
أن تحول التسوق إلى تجربة سهلة يمكن القيام بها من دون عناء، وحتى من دون مغادرة أريكتكم المفضلة لكن هذه الظروف تدفع عددا كبيرا من المتسوقين إلى الندم على بعض مشترياتهم.
هذا ما أظهره أحدث استطلاع عبر الإنترنت، قامت به منصة WalletHub ونشره موقع Social media
Today. شارك بهذا الاستطلاع خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، أكثر من 200 شخص وقد أعرب 63 % منهم عن أسفهم على عمليات تسوق قاموا بها على الشبكات الاجتماعيّة، حتى إن 74 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع اعترفوا بشراء أشياء لايحتاجون إليها.
مرة في الشهر
في الإطار نفسه، أظهر استطلاع أجراه موقع GlobalData أن 4 من كل 10 مستهلكين تتراوح أعمارهم بين سن الـ12 والـ42 أجروا عملية شراء عبر الإنترنت على الأقل مرة واحدة شهريا.
وقد كشف 20 % ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن مشترياتهم، فيما اعتبر 22 % منهم أنها غير ضرورية. كما يعتقد 40 % من المستخدمين، أنهم لم يتعرضوا لأي مفاجآت غير سارة عند تسلمهم مشترياتهم، بينما أبلغ 18 بالمائة منهم عن عمليات احتيال تعرضوا إليها.
وقد أدان العديد من المستهلكين الجوانب السيئة للتسوق عبر المنصات، فيما اعتبر 67 % منهم، أن الشبكات الاجتماعية تشجع على الاستهلاك المفرط الذي يولد الندم بعد فوات الأوان.
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