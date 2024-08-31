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63 % من المتسوقين عبر الإنترنت يشعرون بالندم.. دراسة تؤكد

8/31/2024 3:05:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- تحول التسوق عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة إلى أمر شائع جداً مع تطور الشبكات الاجتماعيّة، ولكن الغريب في الأمر ما كشفته دراسة أجريت مؤخراً، وأظهرت أن الشعور بالندم هو رفيق 63 % من المتسوقين عبر الإنترنت. بحسب ما نشر موقع "العربية نت".
فقد استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي أن تحول التسوق إلى تجربة سهلة يمكن القيام بها من دون عناء، وحتى من دون مغادرة أريكتكم المفضلة لكن هذه الظروف تدفع عددا كبيرا من المتسوقين إلى الندم على بعض مشترياتهم.
هذا ما أظهره أحدث استطلاع عبر الإنترنت، قامت به منصة WalletHub ونشره موقع Social media Today. شارك بهذا الاستطلاع خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، أكثر من 200 شخص وقد أعرب 63 % منهم عن أسفهم على عمليات تسوق قاموا بها على الشبكات الاجتماعيّة، حتى إن 74 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع اعترفوا بشراء أشياء لايحتاجون إليها.
مرة في الشهر
في الإطار نفسه، أظهر استطلاع أجراه موقع GlobalData أن 4 من كل 10 مستهلكين تتراوح أعمارهم بين سن الـ12 والـ42 أجروا عملية شراء عبر الإنترنت على الأقل مرة واحدة شهريا.
وقد كشف 20 % ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن مشترياتهم، فيما اعتبر 22 % منهم أنها غير ضرورية. كما يعتقد 40 % من المستخدمين، أنهم لم يتعرضوا لأي مفاجآت غير سارة عند تسلمهم مشترياتهم، بينما أبلغ 18 بالمائة منهم عن عمليات احتيال تعرضوا إليها.
وقد أدان العديد من المستهلكين الجوانب السيئة للتسوق عبر المنصات، فيما اعتبر 67 % منهم، أن الشبكات الاجتماعية تشجع على الاستهلاك المفرط الذي يولد الندم بعد فوات الأوان.

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