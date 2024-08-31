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ما التمرين الأنسب لمرضى السكري من النوع الأول؟

8/31/2024 3:05:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد - كشفت دراسة جديدة عن أفضل أنواع التمارين الرياضية لمرضى السكري من النوع الأول. وتوصلت الدراسة إلى فروقات في الاستجابة للتمارين الرياضية بين الرجال والنساء. بحسب ما نشر موقع "الجزيرة نت".
وأجرى الدراسة باحثون من جامعة "فالي دو ساو فرانسيسكو الاتحادية" في البرازيل بالشراكة مع جامعة "ستافوردشاير" في المملكة المتحدة، وذلك للبحث في فرص تحسين ممارسة الرياضة لمرضى السكري ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الأميركية لأمراض القلب في 31 /تموز (يوليو) الماضي.
السكري من النوع الأول
في مرض السكري من النوع الأول، لا ينتج البنكرياس الأنسولين نهائيا أو ينتج كمية قليلة جدا منه. يساعد الأنسولين سكر الدم على دخول الخلايا في الجسم لاستخدامه كطاقة. يعتقد أن مرض السكري من النوع الأول، يحدث بسبب مرض مناعي ذاتي، حيث يهاجم الجسم نفسه عن طريق الخطأ. ويدمر هذا الخطأ الخلايا الموجودة في البنكرياس التي تنتج الأنسولين، والتي تسمى خلايا بيتا. يمكن أن تستمر هذه العملية لأشهر أو سنوات قبل ظهور أي أعراض.
ولا يمكن لسكر الدم الدخول إلى الخلايا من دون الأنسولين، الأمر الذي يتسبب بتراكمه في مجرى الدم مما قد يؤدي إلى تلف في أعضاء الجسم ويسبب العديد من أعراض ومضاعفات مرض السكري. غالبا ما يتطور لدى الأطفال والمراهقين والشباب، ولكنه يمكن أن يحدث في أي عمر. مرض السكري من النوع الأول أقل شيوعا من النوع الثاني، حوالي 5-10 % من مرضى السكري ،مصابون بالنوع الأول. لا أحد يعرف كيفية منع مرض السكري من النوع الأول، ولكن يمكن السيطرة عليه والحد من آثاره السلبية.
نتائج الدراسة
أوضح الدكتور بويا سلطاني من جامعة ستافوردشاير أن هذه الدراسة مهمة، "لأن مرضى السكري غالبا ما يفتقرون إلى الدافع لممارسة الرياضة كوسيلة لإدارة حالتهم، وأحد أسباب ذلك هو أن النشاط البدني يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، مما يسبب عدم الراحة وفقدان الدافع. ولقد حققنا فيما إذا كان نوع النشاط البدني يمكن أن يخفف من انخفاض نسبة السكر في الدم".
شارك 19 شخصا مصابا بداء السكري من النوع الأول في تجربتين عشوائيتين لقياس الاستجابات السكرية والقلبية والأوعية الدموية بعد التمرين المتقطع والتمرين المستمر. وأظهرت النتائج أن الاختلافات بين الجنسين مهمة عند وصف التمرين للمرضى المصابين بداء السكري من النوع الأول، لتجنب انخفاض الغلوكوز بشكل أكبر مما قد يسبب نوبات نقص السكر في الدم.
وعلق الدكتور خورخي لويز دي بريتو جوميز من جامعة فالي دو ساو فرانسيسكو الفدرالية على نتائج الدراسة بقوله: "أظهرت دراستنا أن التمارين المتقطعة، مثل المشي لفترات قصيرة، هي الأفضل للمرضى الذكور عند البدء بمستويات منخفضة من السكر في الدم. وعلى العكس من ذلك، فإن التمارين المستمرة، مثل الجري، هي الأنسب لأولئك الذين لديهم مستويات سكر في الدم أعلى في البداية. ويمكن أن تساعد هذه الأساليب في منع انخفاض سكر الدم المفاجئ".
الرياضة لمرضى السكري من النوع الأول: خطوة بخطوة
يوضح موقع الجمعية الأميركية للسكري أنه وبغض النظر عن نوع مرض السكري الذي يعاني منه المريض، فإن النشاط البدني المنتظم مهم للصحة والعافية بشكل عام. في حالة مرض السكري من النوع الأول، ومن المهم جدا موازنة جرعات الأنسولين مع الطعام الذي يتناوله المريض والنشاط الذي يقوم به حتى عندما يقوم بأعمال المنزل.
إن التخطيط المسبق ومعرفة كيفية استجابة سكر الدم والجسم للتمرين، يمكن أن يساعدا في منع سكر الدم من الانخفاض أو الارتفاع الشديدين.
وفي بعض الأحيان، يعاني الأشخاص من انخفاض في سكر الدم أثناء التمرين أو بعده، لذلك من المهم جدا التحقق من سكر الدم والاستعداد لعلاج نقص سكر الدم في حال حدوثه.
لمعرفة كيف تؤثر أنواع مختلفة من النشاط البدني على المريض، يجب عليه التحقق من سكر الدم قبل وأثناء وبعد جلسة التمرين. ويمكن وضع نظام للتجربة والخطأ لمعرفة التمرين الأنسب للمريض. على سبيل المثال، قد يعني النشاط المتزايد أنك بحاجة إلى خفض جرعة الأنسولين أو تناول بعض الكربوهيدرات الإضافية قبل التمرين للحفاظ على سكر الدم في نطاق آمن. وقد تتسبب بعض الأنشطة في انخفاض سكر الدم بسرعة، بينما لا تفعل أنشطة أخرى ذلك.

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