التشكيلية سلمى تمزج الفن والعلاج بتوليفة لونية متناغمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- تمضي الفنانة
التشكيلية الأردنية سلمى زكريا قدما نحو ممارسة تدريس أساليب الفن التشكيلي، والعلاج بالفنون الذي تفسره بشكل خاص أنه (تخيل صوري للحالة النفسية من دون التطرق بشكل واضح إلى الموضوع، وهو حديث مباشر مع اللاوعي، من خلال أداء التمارين الصحيحة والنقاش وطرح الأسئلة الصحيحة وكل ذلك حسب الحالة).
وهو أيضاً مرتبط بشكل كبير بعلم النفس ودراسة الأمراض والاضطرابات العقلية والنفسية والسلوكية والإعاقات الجسدية، مستشهدة بقول عالم النفس السويسري ومؤسس علم النفس التحليلي كارل يانغ: "عندما يعجز اللسان عن التعبير، نعبر باليدين".
وشاركت التشكيلية في العديد من المعارض والملتقيات الفنية، لكنها من خلال رحلتها في تعليم الفن في المدارس والمراكز وبعض المنظمات الدولية اكتشفت شغفها الحقيقي وهو دراسة وممارسة العلاج بالفن، وكما أنها من خلال خبرتها في التدريس اكتشفت قدرة الفن في قلب حياة الطلاب رأساً على عقب. بغض النظر عن الفئة العمرية.
ولكن بالمقابل ليس أي إنسان/ أستاذ حافظ أو ناقل للمعلومة يؤدي مهمته بنجاح في حال لم يفهم فرداوية الطالب وكيفية ترغيبه في المادة ما لم يستطع التواصل مع مكنوناته الشخصية من مشاعر، وفق التشكيلية سلمى، فالتعليم مهمة مشتركة بين كلا الطرفين، حيث على المعلم دراسة وتعلم نفسية وطريقة تفكيره/ا واستيعاب الطالب قبل أن يقوم بنقل المعلومة أو التلقين.
وتقول: "في الفن تحديدا علينا إعطاء مساحة كبيرة للأفراد/الطلاب للتعبير عن أنفسهم وبعد ذلك ومن خلال أول عمل فني يقوم به الطلاب تعلم كيفية التعامل مع كل فرد منهم على حدة"، لأنها ترى في كل عمل فني المشاعر السلبية والإيجابية والمخاوف والقدرات الفنية. أما بالنسبة للقدرات، فهي آتية مع العمل وحبهم للفن.
وتؤكد الفنانة سلمى الحاصلة على درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي ودبلوم مهني في العلاج بالفن، أن العلاج بالفنون هو إحدى الطرق العلمية التي تقوم على استخدام تقنيات إبداعية مثل الرسم والتلوين والموسيقا والنحت والتمثيل، لتحليل الرموز الفردية التي ينتجها الدماغ باليدين والأشكال الفنية لمساعدة الناس على التعبير عن أنفسهم، وتزويدهم بفهم أعمق لأنفسهم وشخصياتهم.
وتلفت إلى أن العلاج بالفنون له قيمة علاجية، حيث يتم تدريب المعالجين بالفن - من خلال تعريضهم أيضاً للعلاج بالفنون في فترة الدراسة - على فهم الأدوار التي يمكن أن يلعبها اختيار اللون والملمس والشكل للعمل الفني في العملية العلاجية، وكيف يمكن لهذه الأدوات المساعدة في الكشف عن أفكار الفرد ومشاعره وتصرفاته النفسية.
وتعرج في سياق حديثها لـ"الغد"، على رحلتها مع العلاج بالفنون قائلة: "حين وصلنا المراحل النهائية لدراسة العلاج بالفنون كان علينا اختيار موضوع (اضطراب أو مرض عقلي أو جسدي أو نفسي أو سلوكي) لأشخاص حقيقيين والعمل معهم من خلال العلاج بالفنون، فاخترت موضوع "ألزهايمر"، حيث كان لدي حالتان، الأولى ألزهايمر في المرحلة المبكرة، والثانية ألزهايمر في المرحلة المتأخرة، والحالتان مقيمتان في دار رعاية لكبار السن خارج عمان".
وتتابع، أنها لم تستطع الحصول على أي معلومات تخص الحالتين وفق قانون سرية النزلاء في دار رعاية كبار السن، وكانت المرحلة المتأخرة من ألزهايمر هي التحدي الأكبر بالنسبة لها كونها تمر بنوبات لم تستطع تذكر اسمها ولم تستطع إطعام نفسها قط، وكانت تتأرجح بين قطبين من المشاعر (الغضب والحزن)؛ لكن بعد جلستين كانت قادرة على تذكر اسمي.
ومن خلال العلاج بالفن والموسيقا الصحيحة بصوت خافت في الخلفية، (أي الموسيقا التي تذكرها بشبابها والذكريات السعيدة مثل أسمهان وعبد الوهاب)، وبما أن الموضوع المختار هو ألزهايمر)، فلكل موضوع نوع مختلف من الموسيقا وليس الأغنيات، وذلك يعتمد على الشعور الذي يرغب المعالج بتعزيزه حسب الاضطراب.
وتواصل التشكيلية، بعد قراءة لغة الجسد والمثيرات الإيجابية والسلبية المحيطة أو الحاصلة في ذلك الوقت، استطعت أن استخلص ردود الفعل النفسية المتوارثة سواء أكانت سعيدة أو غير ذلك، وأنها كانت امرأة متعلمة من أسرة راقية، وفي نهاية العلاج الذي استمر لثلاثة أشهر كانت قادرة على الكتابة وبداية باسمها ثم الأكل بمفردها ثم الضحك والابتسامة والحركة والتصفيق أكثر.
وتؤكد أن وضع الأفكار والمشاعر بشكل صوري واضح مربوط باللون والشكل حتى لو كان خارجا على المألوف، فالألوان قد يكون لها دلالات معروفة وتأثير واضح ولكن على أرض الواقع، إذا كنا نتحدث عن الأفراد قد تختلف هذه الدلالات والاستعارات اللونية ونوع الخط حسب تجارب هؤلاء الأفراد. حتى لو أتينا إلى أدق التفاصيل مثل كمية الضغط على القلم أثناء الرسم أو كمية الزوايا الحادة والخطوط المنحنية أو حتى مكان الرسمة في الورقة وحجمها، حيث إن كل هذه الأمور مربوطة بشيء مترسخ في مشاعر الأفراد وتجاربهم.
وتقول: "الفن يعتمد على الحواس ولطالما أذهلتني الرابطة القوية جدا ما بين الحواس والذاكرة، فبكل بساطة ممكن لأي أغنية أو رائحة أو صورة أن تعيد الفرد فوراً إلى اللحظة التي عاشها أول مرة. والتي تبين تفسيرها العلمي عند دراسة العلاج بالفنون، أن هذه العملية تحدث في الدماغ في (الحصين hippocampus)، حيث تتشكل وصلات عصبية وتقوم الحواس بجعل الخلايا العصبية تصدر الإشارات التي بدورها تعود مباشرة إلى الجزء نفسه من الدماغ الذي كانت فيه من قبل، حيث خزنت هذه الذاكرة وهو ما يسمى بالذاكرة النسبية، فماذا لو كانت هذه الأدوات بين يدينا لاكتشاف المثيرات وعلاجها".
وتشير الفنانة زكريا إلى أن الفن حافز لاكتشاف قدرة وموهبة جديدة، فبعد انتهاء العلاج يصبح المرء قادرا على أدائها بشكل فردي من دون الحاجة إلى أحد، علما أنه قد يحتاج إلى الاستشارة التقنية من حين إلى آخر، مشيرة إلى أن الفن هو لغة عالمية ليست محصورة بتلاميذ الفن والموهوبين فقط، وهو أقوى أداة لاكتشاف الذات وفيه يكمن العلاج.
وتؤكد أن العلاج بالفن لا يشترط فئة عمرية معينة ولا حالات معينة، فيمكن ممارسته مع الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الإعاقات البصرية. نعم، فالملمس هو أحد العناصر الأساسية للفن مع بعض الإضافات يمكن للأفراد تمييز اللون من كثافته ورائحته، إضافة إلى الصلصال.
لكن العلاج بالفنون يمر ببعض الصعوبات في الأردن، وفق التشكيلية سلمى، فهو ليس معروفا لكثير من الناس وأعلى درجة تعليمية في الأردن هي شهادة الدبلوم المهني في الجامعات رغم الخدمة ذات القيمة العالية التي يقدمها للمجتمع. وآنفاً بعد أن ينتهي الطلاب من دراسة تخصص العلاج بالفنون عليهم أن يطرحوا موضوعهم للعديد من المساحات لاستقبالهم للإعلان عن جلسات على مواقع التواصل الاجتماعي ليحصلوا على نسبة قليلة من المنتسبين في الجلسات.
وتقول: "من حسن حظي أنني عضو مؤسس في جمعية تجلى للموسيقىا والفنون وكون هذه الجمعية قامت باستحداث مساحة خارجية في أحد بيوت جبل عمان القديمة، (دارة الأمير زيد بن شاكر) وهذه المساحات كانت إسطبلات وتحولت إلى إسطبلات فنية للفنانات المستقلات والمبادرات، فقد وجدت المكان المناسب لممارسة العمل رغم صعوبة التسويق للمنتج، حيث إنه نادر وجديد. موضحة أن اسم مساحة العلاج بالفنون (أثر)، فمن خلال العلاج بالفن نتتبع الأثر حتى نصل إلى المصدر وفيه يكمن الحل أيضاً".
وتضيف، على الرغم من كل هذه الصعوبات فنحن قلة، ولكن أنشأنا جمعية خاصة بهذا المجال، حيث يتم حفظ حقوق الأكاديميين المختصين في هذه المهنة وعليه ايضاً حفظ حقوق العملاء الذين يتلقون العلاج في هذا السوق الصغير. واسمها (جمعية العلاج بالموسيقا والفنون)، ويرأسها الدكتور جاك كرابديان.
وعبرت الفنانة زكريا في ختام حديثها، عن أسفها لتهميش الفن في المدارس الحكومية بحسبها، "فلو أدركنا أهمية الفنون (الرسم، النحت، الموسيقا والتمثيل)، وطبقناها بشكل مكثف في التعليم جنباً إلى جنب مع التعليم الأكاديمي، نستخرج أجيالا هادئة محبة للسلام مثقفة ومرتبطة بشكل كبير بقيمها وتراثها".
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