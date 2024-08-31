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التشكيلية سلمى تمزج الفن والعلاج بتوليفة لونية متناغمة

8/31/2024 3:05:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- تمضي الفنانة التشكيلية الأردنية سلمى زكريا قدما نحو ممارسة تدريس أساليب الفن التشكيلي، والعلاج بالفنون الذي تفسره بشكل خاص أنه (تخيل صوري للحالة النفسية من دون التطرق بشكل واضح إلى الموضوع، وهو حديث مباشر مع اللاوعي، من خلال أداء التمارين الصحيحة والنقاش وطرح الأسئلة الصحيحة وكل ذلك حسب الحالة).
وهو أيضاً مرتبط بشكل كبير بعلم النفس ودراسة الأمراض والاضطرابات العقلية والنفسية والسلوكية والإعاقات الجسدية، مستشهدة بقول عالم النفس السويسري ومؤسس علم النفس التحليلي كارل يانغ: "عندما يعجز اللسان عن التعبير، نعبر باليدين".
وشاركت التشكيلية في العديد من المعارض والملتقيات الفنية، لكنها من خلال رحلتها في تعليم الفن في المدارس والمراكز وبعض المنظمات الدولية اكتشفت شغفها الحقيقي وهو دراسة وممارسة العلاج بالفن، وكما أنها من خلال خبرتها في التدريس اكتشفت قدرة الفن في قلب حياة الطلاب رأساً على عقب. بغض النظر عن الفئة العمرية.
ولكن بالمقابل ليس أي إنسان/ أستاذ حافظ أو ناقل للمعلومة يؤدي مهمته بنجاح في حال لم يفهم فرداوية الطالب وكيفية ترغيبه في المادة ما لم يستطع التواصل مع مكنوناته الشخصية من مشاعر، وفق التشكيلية سلمى، فالتعليم مهمة مشتركة بين كلا الطرفين، حيث على المعلم دراسة وتعلم نفسية وطريقة تفكيره/ا واستيعاب الطالب قبل أن يقوم بنقل المعلومة أو التلقين.
وتقول: "في الفن تحديدا علينا إعطاء مساحة كبيرة للأفراد/الطلاب للتعبير عن أنفسهم وبعد ذلك ومن خلال أول عمل فني يقوم به الطلاب تعلم كيفية التعامل مع كل فرد منهم على حدة"، لأنها ترى في كل عمل فني المشاعر السلبية والإيجابية والمخاوف والقدرات الفنية. أما بالنسبة للقدرات، فهي آتية مع العمل وحبهم للفن.
وتؤكد الفنانة سلمى الحاصلة على درجة البكالوريوس في التصميم الجرافيكي ودبلوم مهني في العلاج بالفن، أن العلاج بالفنون هو إحدى الطرق العلمية التي تقوم على استخدام تقنيات إبداعية مثل الرسم والتلوين والموسيقا والنحت والتمثيل، لتحليل الرموز الفردية التي ينتجها الدماغ باليدين والأشكال الفنية لمساعدة الناس على التعبير عن أنفسهم، وتزويدهم بفهم أعمق لأنفسهم وشخصياتهم.
وتلفت إلى أن العلاج بالفنون له قيمة علاجية، حيث يتم تدريب المعالجين بالفن - من خلال تعريضهم أيضاً للعلاج بالفنون في فترة الدراسة - على فهم الأدوار التي يمكن أن يلعبها اختيار اللون والملمس والشكل للعمل الفني في العملية العلاجية، وكيف يمكن لهذه الأدوات المساعدة في الكشف عن أفكار الفرد ومشاعره وتصرفاته النفسية.
وتعرج في سياق حديثها لـ"الغد"، على رحلتها مع العلاج بالفنون قائلة: "حين وصلنا المراحل النهائية لدراسة العلاج بالفنون كان علينا اختيار موضوع (اضطراب أو مرض عقلي أو جسدي أو نفسي أو سلوكي) لأشخاص حقيقيين والعمل معهم من خلال العلاج بالفنون، فاخترت موضوع "ألزهايمر"، حيث كان لدي حالتان، الأولى ألزهايمر في المرحلة المبكرة، والثانية ألزهايمر في المرحلة المتأخرة، والحالتان مقيمتان في دار رعاية لكبار السن خارج عمان".
وتتابع، أنها لم تستطع الحصول على أي معلومات تخص الحالتين وفق قانون سرية النزلاء في دار رعاية كبار السن، وكانت المرحلة المتأخرة من ألزهايمر هي التحدي الأكبر بالنسبة لها كونها تمر بنوبات لم تستطع تذكر اسمها ولم تستطع إطعام نفسها قط، وكانت تتأرجح بين قطبين من المشاعر (الغضب والحزن)؛ لكن بعد جلستين كانت قادرة على تذكر اسمي.
ومن خلال العلاج بالفن والموسيقا الصحيحة بصوت خافت في الخلفية، (أي الموسيقا التي تذكرها بشبابها والذكريات السعيدة مثل أسمهان وعبد الوهاب)، وبما أن الموضوع المختار هو ألزهايمر)، فلكل موضوع نوع مختلف من الموسيقا وليس الأغنيات، وذلك يعتمد على الشعور الذي يرغب المعالج بتعزيزه حسب الاضطراب.
وتواصل التشكيلية، بعد قراءة لغة الجسد والمثيرات الإيجابية والسلبية المحيطة أو الحاصلة في ذلك الوقت، استطعت أن استخلص ردود الفعل النفسية المتوارثة سواء أكانت سعيدة أو غير ذلك، وأنها كانت امرأة متعلمة من أسرة راقية، وفي نهاية العلاج الذي استمر لثلاثة أشهر كانت قادرة على الكتابة وبداية باسمها ثم الأكل بمفردها ثم الضحك والابتسامة والحركة والتصفيق أكثر.
وتؤكد أن وضع الأفكار والمشاعر بشكل صوري واضح مربوط باللون والشكل حتى لو كان خارجا على المألوف، فالألوان قد يكون لها دلالات معروفة وتأثير واضح ولكن على أرض الواقع، إذا كنا نتحدث عن الأفراد قد تختلف هذه الدلالات والاستعارات اللونية ونوع الخط حسب تجارب هؤلاء الأفراد. حتى لو أتينا إلى أدق التفاصيل مثل كمية الضغط على القلم أثناء الرسم أو كمية الزوايا الحادة والخطوط المنحنية أو حتى مكان الرسمة في الورقة وحجمها، حيث إن كل هذه الأمور مربوطة بشيء مترسخ في مشاعر الأفراد وتجاربهم.
وتقول: "الفن يعتمد على الحواس ولطالما أذهلتني الرابطة القوية جدا ما بين الحواس والذاكرة، فبكل بساطة ممكن لأي أغنية أو رائحة أو صورة أن تعيد الفرد فوراً إلى اللحظة التي عاشها أول مرة. والتي تبين تفسيرها العلمي عند دراسة العلاج بالفنون، أن هذه العملية تحدث في الدماغ في (الحصين hippocampus)، حيث تتشكل وصلات عصبية وتقوم الحواس بجعل الخلايا العصبية تصدر الإشارات التي بدورها تعود مباشرة إلى الجزء نفسه من الدماغ الذي كانت فيه من قبل، حيث خزنت هذه الذاكرة وهو ما يسمى بالذاكرة النسبية، فماذا لو كانت هذه الأدوات بين يدينا لاكتشاف المثيرات وعلاجها".
وتشير الفنانة زكريا إلى أن الفن حافز لاكتشاف قدرة وموهبة جديدة، فبعد انتهاء العلاج يصبح المرء قادرا على أدائها بشكل فردي من دون الحاجة إلى أحد، علما أنه قد يحتاج إلى الاستشارة التقنية من حين إلى آخر، مشيرة إلى أن الفن هو لغة عالمية ليست محصورة بتلاميذ الفن والموهوبين فقط، وهو أقوى أداة لاكتشاف الذات وفيه يكمن العلاج.
وتؤكد أن العلاج بالفن لا يشترط فئة عمرية معينة ولا حالات معينة، فيمكن ممارسته مع الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الإعاقات البصرية. نعم، فالملمس هو أحد العناصر الأساسية للفن مع بعض الإضافات يمكن للأفراد تمييز اللون من كثافته ورائحته، إضافة إلى الصلصال.
لكن العلاج بالفنون يمر ببعض الصعوبات في الأردن، وفق التشكيلية سلمى، فهو ليس معروفا لكثير من الناس وأعلى درجة تعليمية في الأردن هي شهادة الدبلوم المهني في الجامعات رغم الخدمة ذات القيمة العالية التي يقدمها للمجتمع. وآنفاً بعد أن ينتهي الطلاب من دراسة تخصص العلاج بالفنون عليهم أن يطرحوا موضوعهم للعديد من المساحات لاستقبالهم للإعلان عن جلسات على مواقع التواصل الاجتماعي ليحصلوا على نسبة قليلة من المنتسبين في الجلسات.
وتقول: "من حسن حظي أنني عضو مؤسس في جمعية تجلى للموسيقىا والفنون وكون هذه الجمعية قامت باستحداث مساحة خارجية في أحد بيوت جبل عمان القديمة، (دارة الأمير زيد بن شاكر) وهذه المساحات كانت إسطبلات وتحولت إلى إسطبلات فنية للفنانات المستقلات والمبادرات، فقد وجدت المكان المناسب لممارسة العمل رغم صعوبة التسويق للمنتج، حيث إنه نادر وجديد. موضحة أن اسم مساحة العلاج بالفنون (أثر)، فمن خلال العلاج بالفن نتتبع الأثر حتى نصل إلى المصدر وفيه يكمن الحل أيضاً".
وتضيف، على الرغم من كل هذه الصعوبات فنحن قلة، ولكن أنشأنا جمعية خاصة بهذا المجال، حيث يتم حفظ حقوق الأكاديميين المختصين في هذه المهنة وعليه ايضاً حفظ حقوق العملاء الذين يتلقون العلاج في هذا السوق الصغير. واسمها (جمعية العلاج بالموسيقا والفنون)، ويرأسها الدكتور جاك كرابديان.
وعبرت الفنانة زكريا في ختام حديثها، عن أسفها لتهميش الفن في المدارس الحكومية بحسبها، "فلو أدركنا أهمية الفنون (الرسم، النحت، الموسيقا والتمثيل)، وطبقناها بشكل مكثف في التعليم جنباً إلى جنب مع التعليم الأكاديمي، نستخرج أجيالا هادئة محبة للسلام مثقفة ومرتبطة بشكل كبير بقيمها وتراثها".

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