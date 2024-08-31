إطلاق مسابقة المشاريع الخضراء المبتكرة في الأردن- رابط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، اليوم السبت، عن إطلاق مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في الأردن تحت عنوان "ابتكر اليوم لأجل غد أخضر" والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، خلال حفل الإطلاق ان هذه المسابقة هي فرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في مجال الاقتصاد الأخضر لتقديم أفكارهم المبتكرة، لتعزيز الابتكار والاستدامة في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال الملتزمين بالاقتصاد الأخضر.
قال "إن المسابقة تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة، وتشجيع المشاريع التي تلتزم بالاقتصاد الأخضر وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة".
وأشار إلى أنه يمكن للمشاركين في المسابقة الاستفادة من فرص إرشادية في مجال الاقتصاد الأخضر وتطوير الأعمال، والحصول على دعم مالي لتنفيذ مشاريعهم الابتكارية والمستدامة والتي ستغطي مجالات النقل النظيف الذكي وإدارة النفايات وإعادة تدويرها والبنايات الخضراء الذكية والتدبير المستدام للأرض وإعادة استخدامها والتخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف معه وبرامج الحاسوب وتطبيقات الموبايل وجميع المشاريع التي تندرج تحت دعم المشاريع الخضراء، كما ستوفر المسابقة منصة للتعريف بالمشاريع الناجحة وزيادة الوعي بأهمية الابتكار والاستدامة في مجال الأعمال.
وعرض لدور الجمعية منذ تأسيسها عام 1999 في نشر ثقافة البحث العلمي لدى جميع طبقات المجتمع وخدمة البحث العلمي في الأردن وإلقاء الضوء على القضايا الساخنة في القطاعات البحثية المختلفة من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات والدورات التدريبية وغيرها.
وألقى مدير عام شركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة، من الفريق التنفيذي المعتمد للمسابقة لدى الجمعية الدكتور خالد خريسات، كلمة أشار خلالها إلى أن الجهة التي تتقدم للمسابقة يجب أن تقدم خطة عمل متكاملة تشمل برنامجا تنفيذيا مع جدول زمني لا يتجاوز 16 شهرا ولا يقل عن 6 شهور، يغطي الجوانب الفنية والإدارية والمالية ويوضح أهمية المشروع وتأثيره البيئي المحلي وإمكانية تطبيقه وانتشاره في الأردن وعلى الصعيد العربي، مبينا أن الجهة المتقدمة يجب أن تكون أردنية الجنسية وتلتزم بالقوانين المحلية والدولية وتنفذ المشروع في الأردن، خاصة وأن المشاريع الخضراء من ضمن الأولويات الوطنية الأردنية.
وبين أن آخر موعد للتقدم بمشروع للمسابقة هو 15 تشرين الأول المقبل، من خلال الرابط التالي: ( class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="forms/d/e/1FAIpQLSe8A7wNGeeBNE5P3vpYdH5Vy2I6L4yprBBarMQknpgcwBgv1g/viewform?usp=pp_url" href=""> )
وتم على هامش حفل الإطلاق عقد حلقة نقاشية متخصصة عن أهمية الاقتصاد الأخضر وتأثيره على الأردن بمشاركة مجموعة من أصحاب الاختصاص.
يشار إلى أن الهيئة الاستشارية للمسابقة في الأردن، تضم وزير الزراعة الأسبق الدكتور محمود الدويري، والباحث الدكتور سميح أبو بكر، والدكتور خالد خريسات، ومدير الجمعية نبيل مسمار.
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