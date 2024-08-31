Sunday, 01 September 2024 01:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق مسابقة المشاريع الخضراء المبتكرة في الأردن- رابط

8/31/2024 3:04:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، اليوم السبت، عن إطلاق مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في الأردن تحت عنوان "ابتكر اليوم لأجل غد أخضر" والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، خلال حفل الإطلاق ان هذه المسابقة هي فرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في مجال الاقتصاد الأخضر لتقديم أفكارهم المبتكرة، لتعزيز الابتكار والاستدامة في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال الملتزمين بالاقتصاد الأخضر.



قال "إن المسابقة تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة، وتشجيع المشاريع التي تلتزم بالاقتصاد الأخضر وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة".

وأشار إلى أنه يمكن للمشاركين في المسابقة الاستفادة من فرص إرشادية في مجال الاقتصاد الأخضر وتطوير الأعمال، والحصول على دعم مالي لتنفيذ مشاريعهم الابتكارية والمستدامة والتي ستغطي مجالات النقل النظيف الذكي وإدارة النفايات وإعادة تدويرها والبنايات الخضراء الذكية والتدبير المستدام للأرض وإعادة استخدامها والتخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف معه وبرامج الحاسوب وتطبيقات الموبايل وجميع المشاريع التي تندرج تحت دعم المشاريع الخضراء، كما ستوفر المسابقة منصة للتعريف بالمشاريع الناجحة وزيادة الوعي بأهمية الابتكار والاستدامة في مجال الأعمال.

وعرض لدور الجمعية منذ تأسيسها عام 1999 في نشر ثقافة البحث العلمي لدى جميع طبقات المجتمع وخدمة البحث العلمي في الأردن وإلقاء الضوء على القضايا الساخنة في القطاعات البحثية المختلفة من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات والدورات التدريبية وغيرها.

وألقى مدير عام شركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة، من الفريق التنفيذي المعتمد للمسابقة لدى الجمعية الدكتور خالد خريسات، كلمة أشار خلالها إلى أن الجهة التي تتقدم للمسابقة يجب أن تقدم خطة عمل متكاملة تشمل برنامجا تنفيذيا مع جدول زمني لا يتجاوز 16 شهرا ولا يقل عن 6 شهور، يغطي الجوانب الفنية والإدارية والمالية ويوضح أهمية المشروع وتأثيره البيئي المحلي وإمكانية تطبيقه وانتشاره في الأردن وعلى الصعيد العربي، مبينا أن الجهة المتقدمة يجب أن تكون أردنية الجنسية وتلتزم بالقوانين المحلية والدولية وتنفذ المشروع في الأردن، خاصة وأن المشاريع الخضراء من ضمن الأولويات الوطنية الأردنية.

وبين أن آخر موعد للتقدم بمشروع للمسابقة هو 15 تشرين الأول المقبل، من خلال الرابط التالي: ( class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="forms/d/e/1FAIpQLSe8A7wNGeeBNE5P3vpYdH5Vy2I6L4yprBBarMQknpgcwBgv1g/viewform?usp=pp_url" href=""> )

وتم على هامش حفل الإطلاق عقد حلقة نقاشية متخصصة عن أهمية الاقتصاد الأخضر وتأثيره على الأردن بمشاركة مجموعة من أصحاب الاختصاص.

يشار إلى أن الهيئة الاستشارية للمسابقة في الأردن، تضم وزير الزراعة الأسبق الدكتور محمود الدويري، والباحث الدكتور سميح أبو بكر، والدكتور خالد خريسات، ومدير الجمعية نبيل مسمار.

MENAFN31082024000072011014ID1108622592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث