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قاضي القضاة يعلن أرقاماً قياسية في تسوية النزاعات الأسرية

8/31/2024 3:04:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حققت دائرة قاضي القضاة إنجازات ملحوظة خلال عام 2023، كما جاء في التقرير السنوي الذي أطلقه سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم السبت.
وأشار سماحته إلى أن التقرير يتضمن بيانات هامة عن أعمال المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية وإنجازاتها، بالإضافة إلى جهود المحاكم الشرعية في القدس الشريف، التي تمثل أحد محاور الوصاية الهاشمية على المقدسات، وتوليها الدائرة عناية واهتماماً خاصاً.

وأوضح سماحته أن دائرة قاضي القضاة تقدم 158 خدمة من خلال الوحدات التنظيمية التابعة لها والمحاكم الشرعية على مختلف درجاتها واختصاصاتها، والبالغ عددها 78 محكمة شرعية منتشرة في جميع مناطق المملكة والقدس الشريف.

وشهد العام الماضي زيادة ملحوظة في عدد القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية، مع الحفاظ على نسبة إنجاز عالية، حيث سجلت المحاكم الشرعية نحو 129,013 قضية، بزيادة قدرها 10,339 قضية مقارنة بالعام 2022، وبلغت نسبة الإنجاز في القضايا المفصولة 98.7 %

وفيما يخص التوثيقات الشرعية، قال سماحته إنها جزء مهم من أعمال المحاكم الشرعية، حيث وثقت المحاكم 326,000 حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره، وتم تسجيل معظمها في يوم تقديم الطلب.

كما سجلت مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية ارتفاعاً في عدد الحالات التي تم تسويتها، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لحل النزاعات الأسرية بالطرق السلمية. وكشف قاضي القضاة أن عدد الحالات التي تم التعامل معها ارتفع إلى 81,862 حالة في عام 2023، بزيادة نسبتها 11% عن العام 2022. وتم تسجيل 40,513 اتفاقية في مكاتب الإصلاح الأسري، بينما جرت تسوية 9,102 حالة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو إجراءات قضائية.

ويُشار إلى أن هذه الاتفاقيات لها قوة السند التنفيذي بموجب قانون التنفيذ الشرعي، ويمثل تسجيلها رغبة الأطراف في حل النزاعات الأسرية عن طريق التراضي، باعتبار ذلك أحد الحلول البديلة للتقاضي.

وأكد الشيخ الربطة أهمية التحول الرقمي في تقديم الخدمات، مشيراً إلى زيادة ملحوظة في استخدام الدفع الإلكتروني وبطاقات الأسرة الإلكترونية. حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة إلكترونياً خلال عام 2023 حوالي 48 مليون دينار، بارتفاع قدره 10.4% مقارنة بالعام 2022. كما ارتفع عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية إلى 28,471 بطاقة، مع تحويل 106 مليون دينار لهذه البطاقات.

وأشار سماحته أيضاً إلى انخفاض ملحوظ في حالات الزواج للفئة بين سن 16 و18 عاماً، مما يعكس جهود الدائرة في تعزيز الاستقرار الأسري. حيث انخفضت عقود زواج هذه الفئة من 5,824 حالة في عام 2022 إلى 5,072 حالة في عام 2023، بنسبة انخفاض بلغت 8.5%.

كما بين التقرير انخفاض في حالات الطلاق التراكمي، حيث شهدت المحاكم الشرعية انخفاضاً بنسبة 4.8% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بواقع 1,292 حالة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في 2022 حوالي 26,756 حالة، بينما سجل في 2023 حوالي 25,464 حالة. وبلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته 5.9%، وهي نسبة ثابتة تقريباً في السنوات السابقة. ولفت التقرير إلى أن الطلاق الرضائي بالاتفاق يشكل نحو 73% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة.

ولفت سماحته إلى الدور الكبير الذي يقوم به معهد القضاء الشرعي في تأهيل الكوادر القضائية وأعوان القضاء الشرعي وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة. حيث قدم المعهد خلال عام 2023، 45 برنامجاً تدريبياً شارك فيها 1,030 متدرباً من قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاء الشرعي والمحامين الشرعيين. وسيواصل المعهد تنفيذ دورات دورات المقبلين على الزواج وفقاً للتعليمات الناظمة، مع التركيز على تطوير محاور التدريب وموضوعاته.

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