إحباط محاولات تهريب مخدرات والقبض على 6 مهربين و10 تجار (صور)

MENAFN - Alghad Newspaper)وكانت أولى تلك القضايا متابعة معلومات وردت حول قيام شخصين بتحضير كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى دول الجوار، حيث تمكّن فريق تحقيقي تولى متابعة تلك المعلومات من تحديد هوية الشخصين والطريقة التي ينويان تهريب المخدرات بواسطتها داخل شحنة من أحجار البناء وجرت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما وضبط كميات الحجارة وبتفتيشها عثر داخلها على 147 ألف حبة مخدرة .وفي القضية الثانية فقد تابع فريق تحقيقي معلومات حول قيام أحد الأشخاص داخل المملكة بالترتيب مع مهربين وتجار للمخدرات بدولة مجاورة من أجل تهريب كميات من الحبوب المخدرة له بواسطة مركبة شحن وأنه سيقوم باستلامها فور وصولها، حيث تم تحديد موعد وصول الشاحنة وضبطها وبعد تفتيشها عثر داخل مخابئ سرية فيها على 200 ألف حبة مخدرة وأُلقي القبض على المتورط في القضية .أما القضية الثالثة فقد ضبط العاملون بأحد المعابر الحدودية كميات من المواد الغذائية ( الزيتون والأجبان ) بعد الاشتباه بها وعثر بداخلها عند تفتيشها على 40 الف حبة مخدرة أُخفيت داخل عبواتها وأُلقي القبض على شخصين أحدهم من جنسية عربية تورطا بالقضية .



وفي قضية التهريب الأخيرة فقد وردت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بإخفاء كمية من الحبوب المخدرة بمخبأ سري بجسم مركبة شحن تعود له وأُلقي القبض عليه وعثر على 35 ألف حبة مخدرة .



وفي سياق متصل نفّذ العاملون في إدارة مكافحة المخدرات عدداً من الحملات الأمنيّة على تجار ومروجين للمخدرات ضمن مناطق جنوب العاصمة، حيث أفضت تلك الحملات إلى إلقاء القبض على 10 أشخاص منهم وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.



وفي البادية الوسطى دوهم تاجر ومطلوب مصنف بالخطر جدا والمسلح بعد تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه بعد مقاومته للقوة.



وفي البادية الشمالية جرى التعامل مع ثلاث قضايا أُلقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات وبحوزته 8 كفوف حشيش وثلاثة أسلحة نارية فيما أُلقي القبض في القضية الثانية على شخصين مروجين بعد مقاومة للقوة وضبط بحوزتهما على 5 كفوف حشيش وفي القضية الثالثة أُلقي القبض على مروج وبحوزته 7 كفوف حشيش.



فيما أُلقي القبض على شخصين من مروجي المخدرات في البادية الجنوبية وضبط بحوزتهما على 3000 حبة مخدرة ، وفي لواء الرمثا أُلقي القبض على مروج وبحوزته 7 كفوف حشيش .



وفي جنوب العاصمة تم التعامل مع قضيتين الأولى في المقابلين دوهم أحد المروجين وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 3000 آلاف حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في منطقة الجويدة على مروج للمخدرات وبحوزته 7 كفوف حشيش.



وجرى توديع القضايا كافة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.



















