ولي العهد للملكة: كل عام وأنتِ نوارة البيت

ولي العهد للملكة: كل عام وأنتِ نوارة البيت
التاريخ
8/31/2024 3:04:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، الملكة رانيا بمناسبة عيد ميلادها، الذي يصادف اليوم السبت.
وكتب ولي العهد عبر إنستغرام: غرستي فينا كل ما هو جميل.. كل عام وأنتِ نوارة البيت.
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