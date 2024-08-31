تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة من أبناء المخيمات

وثمن خرفان المكرمة الملكية السامية بتخصيص 350 مقعدا لأبناء المخيمات الذين تجاوزوا الثانوية العامة بنجاح، مؤكدا أهمية المكرمة في توفير تخصصات مناسبة لهم، حيث انطلق هذا التكريم من التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أن الشباب ثروة الوطن ولابد من تقديم الدعم لهم وتشجيعهم على بنائه.



وناقش خرفان بحضور رؤساء لجان خدمات المخيمات ومدير المخيمات أسامة علقم، عدة قضايا تخص المخيمات، وأبرز التحديات التي تواجهها.



وتحدث خرفان عن الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى الدور الهام للجان المخيمات في هذه العملية الديمقراطية، وضرورة تنظيم الأوضاع في المخيمات حتى يتمكن المواطنون من الاقتراع بيسر وسهولة، داعيا إياهم لممارسة حقهم الدستوري والتوجه لصناديق الاقتراع.