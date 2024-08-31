تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة من أبناء المخيمات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كرم مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، عددا من أوائل طلبة الثانوية العامة من أبناء المخيمات بحضور أولياء أمورهم.
وثمن خرفان المكرمة الملكية السامية بتخصيص 350 مقعدا لأبناء المخيمات الذين تجاوزوا الثانوية العامة بنجاح، مؤكدا أهمية المكرمة في توفير تخصصات مناسبة لهم، حيث انطلق هذا التكريم من التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أن الشباب ثروة الوطن ولابد من تقديم الدعم لهم وتشجيعهم على بنائه.
وناقش خرفان بحضور رؤساء لجان خدمات المخيمات ومدير المخيمات أسامة علقم، عدة قضايا تخص المخيمات، وأبرز التحديات التي تواجهها.
وتحدث خرفان عن الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى الدور الهام للجان المخيمات في هذه العملية الديمقراطية، وضرورة تنظيم الأوضاع في المخيمات حتى يتمكن المواطنون من الاقتراع بيسر وسهولة، داعيا إياهم لممارسة حقهم الدستوري والتوجه لصناديق الاقتراع.
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