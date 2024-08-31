خطة مرورية خاصة مع عودة الدوام المدرسي

وستشتمل الخطة المرورية على متابعة بعض السلوكيات والمخالفات الخطيرة التي عادة ما نتعامل معها خلال العام الدراسي كاستخدام المركبات لغير الغايات المخصصة لها او الحمولة الزائدة عن المقرر القانوني لحمولتها او السرعة الزائدة لحافلات نقل الطلبة واختيار مكان مناسب وآمن لتحميلهم وتنزيلهم، وغيرها من المخالفات الخطرة التي تؤثر على أمن وسلامة ابنائنا الطلبة وتتسبب ايضاً بالازدحامات المرورية.



ونكرر الدعوة للاخوة السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة التعاون مع رقباء السير، والالتزام بارشاداتهم وتعليماتهم للحفاظ على سلامتهم، والخروج بوقت كافي قبل موعدهم المحدد تفادياً للسرعة الزائدة على الطرقات.