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خطة مرورية خاصة مع عودة الدوام المدرسي

8/31/2024 3:04:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تباشر ادارة السير صباح الغد، الأحد باستكمال محاور العمل بالخطة المرورية الخاصة بعودة الدوام الرسمي لكافة مدارس المملكة، حيث من المتوقع ان تشهد الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية كثافة مرورية مع عودة أبنائنا الطلبة لمدارسهم سواء من خلال حافلات نقل الطلبة او حافلات النقل المشترك او مركبات ذويهم.

وستشتمل الخطة المرورية على متابعة بعض السلوكيات والمخالفات الخطيرة التي عادة ما نتعامل معها خلال العام الدراسي كاستخدام المركبات لغير الغايات المخصصة لها او الحمولة الزائدة عن المقرر القانوني لحمولتها او السرعة الزائدة لحافلات نقل الطلبة واختيار مكان مناسب وآمن لتحميلهم وتنزيلهم، وغيرها من المخالفات الخطرة التي تؤثر على أمن وسلامة ابنائنا الطلبة وتتسبب ايضاً بالازدحامات المرورية.


ونكرر الدعوة للاخوة السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة التعاون مع رقباء السير، والالتزام بارشاداتهم وتعليماتهم للحفاظ على سلامتهم، والخروج بوقت كافي قبل موعدهم المحدد تفادياً للسرعة الزائدة على الطرقات.

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