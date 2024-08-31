وزير الصحة: الأردن تصدر دول المنطقة في زراعة الكلى لزمر الدم غير المتطابقة

وقال خلال افتتاحه المؤتمر الخامس لجمعية الجراحين الحاصلين على الزمالة الأميركية فرع الأردن الخميس الماضي، إن من أبرز إنجازات وزارة الصحة على صعيد الجراحة، افتتاح وتشغيل الجراحات التخصصية ضمن مستشفيات البشير، لمواكبة الأعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين الذين يحتاجون إلى تداخلات جراحية.

وأضاف أن مستشفى الجراحات التخصصية يستقبل المرضى من المستشفيات كافة، وأجرى آلاف من عمليات الجراحة اعتادت الوزارة تحويلها للمستشفيات غير الحكومية مثل القلب المفتوح، وجراحة الصدر، و الأوعية الدموية والشرايين، إضافة إلى عمليات جراحة القلب التي أصبح يجريها مستشفى الحسين السلط الجديد.

وأشار الهواري إلى برامج تدريبية جديدة للوزارة في تخصصات فرعية للجراحة اعتمدها المجلس الطبي الأردني، من أبرزها؛ جراحة الصدر، والأوعية الدموية، والأطفال، والحروق والتجميل.

وبين أن الأردن تصدر أخيرا دول المنطقة في إجراء عمليات زراعة الكلى لزمر الدم غير المتطابقة، والتي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة حصريا.

من جهته، قال رئيس المؤتمر الدكتور وائل النعسان، إن المؤتمر الذي استمر يومين تضمن عدة ورش جراحية أبرزها إصابات في الحروب والكوارث، وشارك متحدثون تجاربهم في علاج تلك الإصابات من الحرب على غزة ومن بعض الزلازل التي حصلت في دول عربية.

فيما أشار رئيس جمعية الجراحين الحاصلين على الزمالة الأميركية الدكتور خالد معايطة، إلى دور الجمعية في التعليم الطبي الجراحي المستمر والانسجام بين مختلف التخصصات الباطنية والجراحية، وإشراك جميع الجمعيات الجراحية الأردنية المنبثقة عن نقابة الأطباء بجلسات خاصة.

وحضر المؤتمر ما يزيد على 400 طبيب من الأردن ودول عربية وأجنبية من بينهم طلاب الطب والأطباء المقيمون بتخصص الجراحة.

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