تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية يبدأ غدا الأحد



وبينت الوزارة أنه يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورتين التكميلية الماضية 2023-2024، والصيفية (العامة) 2024، في الفرع العلمي والفرع العلمي/الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو خارجها للعام الدراسي 2024 فقط بمعدل لا يقل عن 90%، بالتقدم للاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط:

MENAFN31082024000072011014ID1108622585