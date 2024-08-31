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تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية يبدأ غدا الأحد

8/31/2024 3:04:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025، ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى الساعة 12 ليلا من يوم الخميس الموافق 5-9-2024.


وبينت الوزارة أنه يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورتين التكميلية الماضية 2023-2024، والصيفية (العامة) 2024، في الفرع العلمي والفرع العلمي/الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو خارجها للعام الدراسي 2024 فقط بمعدل لا يقل عن 90%، بالتقدم للاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط:

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