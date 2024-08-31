تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية يبدأ غدا الأحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025، ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى الساعة 12 ليلا من يوم الخميس الموافق 5-9-2024.
وبينت الوزارة أنه يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورتين التكميلية الماضية 2023-2024، والصيفية (العامة) 2024، في الفرع العلمي والفرع العلمي/الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو خارجها للعام الدراسي 2024 فقط بمعدل لا يقل عن 90%، بالتقدم للاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط:
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