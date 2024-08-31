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بدء صيانة الطريق الصحراوي من المريغة وحتى رأس النقب

8/31/2024 3:04:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، بدء أعمال مشروع صيانة وتحسين الطريق الصحراوي في الجزء الممتد من منطقة المريغة وحتى رأس النقب وبطول 14 كيلومترا.


وبحسب بيان صحفي، قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن المشروع الجديد امتدادا لمشاريع نفذتها الوزارة على الطريق الصحراوي، كان آخرها المشروع المنفذ من منطقة رأس النقب الى منطقة الحميمة الذي أنهت الوزارة العمل فيه أواخر العام الماضي، ومشروع القويرة - جسر الاتحاد بطول 20 كيلومترا المتوقع الانتهاء منه خلال أيام.


وأضاف أن هذا المشروع ينفذ على طريق دولي حيوي يعتبر أهم طريق في المملكة، ويخدم القطاعات الاقتصادية كافة وعلى رأسها القطاع التجاري والسياحي، من خلال ربط العاصمة والمحافظات بميناء العقبة.


ولفت أبو السمن إلى أن الوزارة وضعت أجزاء أخرى من هذا الطريق على سلم أولوياتها لتنفيذ أعمال صيانة لضمان ديمومته والحفاظ عليه، إذ من المنتظر الإعلان عن العمل على مقاطع أخرى من الطريق الصحراوي قريبا.


ويقع المشروع على امتداد الطريق الصحراوي للمسرب الأيمن المتجه من عمان نحو مدينة العقبة بطول 14 كيلومترا تقريبا، بتكلفة إجمالية تناهز 3.2 مليون دينار.


وتشمل الأعمال صيانة المسارب القائمة من خلال إزالة وكشط الطبقة الإسفلتية القائمة وعمل خلطة إسفلتية جديدة وتأثيث الطريق بعناصر السلامة المرورية.


ودعت وزارة الأشغال سالكي الطريق إلى الحذر في منطقة العمل والالتزام بالشواخص التحذيرية والتعليمات الصادرة عن كوادرها في الموقع وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

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