بدء صيانة الطريق الصحراوي من المريغة وحتى رأس النقب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، بدء أعمال مشروع صيانة وتحسين الطريق الصحراوي في الجزء الممتد من منطقة المريغة وحتى رأس النقب وبطول 14 كيلومترا.
وبحسب بيان صحفي، قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن المشروع الجديد امتدادا لمشاريع نفذتها الوزارة على الطريق الصحراوي، كان آخرها المشروع المنفذ من منطقة رأس النقب الى منطقة الحميمة الذي أنهت الوزارة العمل فيه أواخر العام الماضي، ومشروع القويرة - جسر الاتحاد بطول 20 كيلومترا المتوقع الانتهاء منه خلال أيام.
وأضاف أن هذا المشروع ينفذ على طريق دولي حيوي يعتبر أهم طريق في المملكة، ويخدم القطاعات الاقتصادية كافة وعلى رأسها القطاع التجاري والسياحي، من خلال ربط العاصمة والمحافظات بميناء العقبة.
ولفت أبو السمن إلى أن الوزارة وضعت أجزاء أخرى من هذا الطريق على سلم أولوياتها لتنفيذ أعمال صيانة لضمان ديمومته والحفاظ عليه، إذ من المنتظر الإعلان عن العمل على مقاطع أخرى من الطريق الصحراوي قريبا.
ويقع المشروع على امتداد الطريق الصحراوي للمسرب الأيمن المتجه من عمان نحو مدينة العقبة بطول 14 كيلومترا تقريبا، بتكلفة إجمالية تناهز 3.2 مليون دينار.
وتشمل الأعمال صيانة المسارب القائمة من خلال إزالة وكشط الطبقة الإسفلتية القائمة وعمل خلطة إسفلتية جديدة وتأثيث الطريق بعناصر السلامة المرورية.
ودعت وزارة الأشغال سالكي الطريق إلى الحذر في منطقة العمل والالتزام بالشواخص التحذيرية والتعليمات الصادرة عن كوادرها في الموقع وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.
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