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رئيس الديوان الملكي يطمئن على صحة طفلة أجليت من غزة إلى المدينة الطبية

8/31/2024 3:04:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، على الوضع الصحي للطفلة لميس العطار، التي تم إجلاؤها برا، أمس الأول، بتوجيهات ملكية، من منطقة دير البلح في قطاع غزة للعلاج في مدينة الحسين الطبية.


ونقل العيسوي لوالدة الطفلة، التي ترافقها في رحلة علاجها، تمنيات جلالة الملك بالشفاء العاجل، وتوجيهات جلالته بتوفير كل ما يلزم لها من رعاية صحية.


واستمع العيسوي إلى شرح من مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، عن الوضع الصحي للطفلة، التي ترقد على سرير الشفاء، وباتت تتماثل للشفاء بعد خضوعها أمس لعملية جراحية ناجحة.


من جهتها، عبرت والدة الطفلة عن شكرها وامتنانها لجلالة الملك على توجيهاته بنقل طفلتها لتلقي العلاج في الأردن، إذ أن الوضع الصحي للطفلة، كان يتطلب تدخلا طبيا سريعا، مثمنة مواقف الأردن وجهود جلالة الملك على دعمه المتواصل والمستمر لأهل قطاع غزة، سياسيا وإغاثيا وطبيا.


وأعربت عن ارتياحها للإجراءات الطبية والخدمات التي يقدمها الكادر الطبي والتمريضي القائم على الوضع الصحي لأبنتها. (بترا)

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