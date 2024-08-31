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رصد الأخبار والمعلومات وتحليلها أدوات فعالة

8/31/2024 3:04:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ممدوح سليمان العامري تهدف عملية رصد الأخبار وتحليل المشاعر إلى استيعاب وفهم توجهات الناس وآرائهم حول موضوعات معينة من خلال تتبع ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من صحف واذاعة وتلفزيون ووسائل تواصل اجتماعي، وهي أيضا عملية حيوية لفهم الرأي العام وتقييم تأثير الحملات الإعلامية وتوجيه الإستراتيجيات التسويقية أو الاتصالية من جوانب متعددة:
أولًا رصد الأخبار والتعليقات:
تتطلب هذه المرحلة استخدام أدوات متخصصة في تتبع الأخبار والتعليقات عبر مختلف المنصات مثل تويتر، فيسبوك، إنستغرام، وغيرها. الأدوات مثل Brandwatch، Hootsuite، وGoogle Alerts تمكن هذه الأدوات المؤسسات من متابعة الكلمات الرئيسية والمواضيع ذات الصلة بشكل آني.
يشمل رصد الأخبار متابعة الوسائط الإعلامية التقليدية والجديدة، بينما تغطي التعليقات ردود أفعال المستخدمين التي تقدم رؤى عامة حول آرائهم وتجاربهم، وتتضمن هذه المرحلة أيضا عملية فلترة للبيانات غير المهمة أو المكررة لضمان جودة وموثوقية المعلومات.
ثانيا تحليل المشاعر:
وهو محاولة لفهم النغمة العاطفية وراء النصوص، سواء كانت إيجابية، سلبية، أو محايدة، هذا التحليل يتم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP).
ويساعد تحليل المشاعر في تحديد الاتجاهات العامة للرأي العام حول موضوع معين، سواء كانت تدعم أم تنتقد قضية معينة، الأمر الذي يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ومحاولة تحليل المشاعر لا تعتبر دقيقة دائما بسبب تعقيدات اللغة، حيث يمكن أن تحتوي التعليقات على السخرية، التهكم، أو تلميحات يصعب على الخوارزميات فهمها، لذا، غالبا ما يحتاج التحليل الآلي إلى دعم العنصر البشري من الخبراء لتحليل النتائج.
ثالثًا الاستخدامات العملية:
يمكن أن يُستخدم تحليل المشاعر لتقييم فعالية الحملات التسويقية أو الإعلامية من خلال فهم كيف يتفاعل الجمهور معها، ويساعد هذا في التنبؤ بالأزمات أو التعامل معها من خلال مراقبة التعليقات السلبية وتقييم مدى انتشارها وتأثيرها.
ومن خلال متابعة التعليقات والمشاعر، يمكن للمؤسسات والشركات تحسين منتجاتها أو خدماتها بناء على ردود أفعال العملاء.
رابعا الاعتبارات الأخلاقية:
على المؤسسات أن تكون حذرة في كيفية استخدام بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، مع مراعاة الخصوصية واحترام حقوق المستخدمين، ويجب أن تكون الأدوات المستخدمة محايدة بقدر الإمكان لتجنب التحيز في تحليل المشاعر، مما قد يؤدي إلى نتائج مضللة.
خامسا الاستنتاجات:
مرحلة رصد الأخبار والتعليقات وتحليل المشاعر تعد أداة قوية لفهم الرأي العام وإدارة الاتصالات، ويمكن استخدامها بفعالية لتحسين الإستراتيجيات وتوجيه القرارات بناء على تفاعلات الجمهور الحقيقية، ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بحذر وباستخدام أدوات تحليل متقدمة لتجنب الأخطاء المحتملة.

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