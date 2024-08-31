Sunday, 01 September 2024 01:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرب على الضفة.. ومخططات الاحتلال

8/31/2024 3:04:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. إبراهيم بدران كان نتنياهو قد تفاخر في الأمم المتحدة قبل 3 سنوات بخريطة الشرق الأوسط الذي يريده. وفي تلك الخريطة ابتلع كامل فلسطين، ليأتي بعده وزير المالية سموتريتش ليعرض خريطته في باريس يظهر فيها إسرائيل تبتلع كامل فلسطين والأردن، ليأتي العنصري وزير الأمن بن غفير قبل أيام وبعد أن سلّح أكثر من 50 ألفا من المستوطنين والمرتزقة وأطلقهم في الضفة الغربية ليهاجموا الفلسطينيين، ليطالب بإقامة معبد يهودي في باحات الأقصى تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم، وقبل يومين يطالب كوهين كاتس وزير خارجية الاحتلال بإخلاء الضفة الغربية. اليوم وبعد أن امتدت الحرب الوحشية التدميرية الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 330 يوما، دون أي إجراء رادع عربي، أو تحرك دولي، كان من المتوقع أن ترفع هذه الحكومة المتطرفة من وتيرة هجومها على الضفة الغربية في محاولة لتنفيذ ما فعلته في غزة. إذ يعتقد اليمين الإسرائيلي الذي يسيطر على عقول جزء كبير من الاسرائيليين أنه قد حان الوقت لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع الصهيوني وهي خريطة نتنياهو أي استكمال استعمار فلسطين وتهويدها على أوسع نطاق وبأسرع ما يمكن.
وتتّبع إسرائيل في الضفة الغربية نفس الأسلوب الذي اتبعته في غزة وهو ((التدمير الكامل المتعمّد للبنية التحتية بما فيها الشوارع وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، بشكل لا يتمكن معه الناس من العودة إلى منازلهم أو أراضيهم أو أعمالهم، وتوجيه إنذارات الإخلاء في المراكز السكانية الفلسطينية. وبهذا تبدأ عملية التهجير لتشتد تدريجياً حتى يضطر الفلسطينيون إما إلى التكدس في مجموعات مبعثرة في أطراف المدن أو الاضطرار إلى البحث عن مأوى خارج الأراضي الفلسطينية. صحيح أن حكومة الاحتلال لا تعلن صراحة وبشكل رسمي عن عملية التهجير، ولكنها تقوم بالأفعال وتترك الباب مفتوحا لوزراء منها للتصريح بهذا الشأن هنا وهناك.
وحقيقة الأمر أن الكيان الصهيوني أطلق 4 جيوش لاستهداف الفلسطينيين في الضفة، الأول: القوات العسكرية بكل ما لديها من أسلحة فتاكة وقنابل تدمير زودتها بها أميركا وبريطانيا وما لديها من جرافات لتدمير كامل البنية التحتية. الثاني: فرق الاغتيال التي تلاحق الشخصيات القيادية والنشطة من الفلسطينيين أو المساندين لهم في داخل فلسطين المحتلة وخارجها مستعينة بالتكنولوجيا الأميركية والمرتزقة لتحديد مواقع من يراد اغتيالهم. الثالث: قطعان المستوطنين المسلحين والتي تم تزويدهم بأسلحة حديثة ودعم من الجيش والشرطة والعسكريين السابقين، ويقومون باعتداءات مسلحة يومية ومستمرة على الفلسطينيين وخاصة في القرى وأطراف المدن والمخيمات والمزارع. الرابع: السلطة الإدارية والقضائية حيث تعمد هذه السلطة الى التوسع في اعتقال الفلسطينيين واحتجازهم وتجاوز العدد 11 ألف أسير، وفرض القيود على حركة المواطنين ومنعهم من العمل والتنقل من خلال الحواجز التي تجاوز عددها 800 حاجز دائم، إضافة إلى مئات الحواجز المتحركة.
أما الأهداف غير المعلنة فهي إعادة احتلال قطاع غزة والضفة الغربية كاملتين، واستبعاد أي وجود للسلطة الفلسطينية، وتعيين حكام عسكريين تمهيداً للخطوة النهائية الحاسمة وهي التهجير القسري.
وفي ظل الغياب العربي المؤلم باستثناء التصريحات والاستنكارات، والقلق الأوروبي الأميركي فقط من اتساع الحرب وليس الضحايا الأبرياء، فإن حكومة الكيان سوف تستمر في تنفيذ برامجها الاستعمارية مستفيدة من المعطيات التالية، الأولى: أن فترة الانتخابات الأميركية ستجعل الإدارة الأميركية غير قادرة على الحركة إلا في تقديم مزيد من الأسلحة والمال والغطاء الدولي لإسرائيل. وخلاف ذلك ستكون عرضة للخسارة. الثانية: أن الدول العربية باستثناء الأردن أخذت تغض النظر تدريجياً عن الحروب الإسرائيلية وكأنها بعيدة عن أن تصل إليها النيران يوما ما. الثالثة: أن إسرائيل ترى في أراضي الجولان التي ضمتها رسمياً إليها واعترف بذلك الضم المقيت ترامب ولم يخالفه بايدن وفي أراضي شبعا وفي الأغوار، ترى فيها محطات متوسطة للتهجير القسري للفلسطينيين ريثما ترتب الأمر مع دول أخرى مثل أستراليا وكندا وغيرهما.
صحيح أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم ومتمسكون بحقوقهم حتى الموت، وأن الأردن يناصرهم ويعتبر التهجير بمثابة إعلان حرب، ولكن نتنياهو واليمين الصهيوني يراهنون على الوقت والقدرة على الاستمرار. لذلك يتلاعب نتنياهو بموافقة أميركية غير معلنة في مسألة المفاوضات التي يعتبرها مجرد ستار دبلوماسي ليس إلا، وهو فيها يتجنب بشكل قطعي أي موقف جاد.
فهل يستمر الوضع على ما هو عليه الآن لعشرة أشهر أخرى في وجه أسلحة التدمير والتعطيش والتجويع ونشر الأمراض والاعتقال والاغتيال؟ وهل سيتمكن نتنياهو وحكومته العنصرية من تدمير 85 % من الضفة الغربية دون سؤال أو حساب؟ ودون ردع كما يفعل في غزة؟ هل يعقل ألا تتحرك الأقطار العربية الرسمية والأهلية بكافة الأوراق الممكنة؛ أوراق قانونية واقتصادية ولوجستية ودبلوماسية ومدنية وشعبية؟
إن الصمود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية أقوى وأصلب بكثير مما يتوهم الاحتلال، وسيفشل نتنياهو وعصابته في مخططاتهم التوسعية. ولكن على كل عربي وخاصة في الدول المحيطة بفلسطين ونحن منها، أن يدرك بأن الخطر فيما يجري في الضفة والقطاع أكبر بكثير من أن يتم التهوين له أو التغاضي عنه، ولا بد من الاستعداد بتقوية الذات وحشد الامكانات ورصّ الصفوف، وعدم انتظار الذئب حتى يستكمل ابتلاع الفريسة. فالذئاب لا تشبع أبدا، والفعل المبكر أجدى ألف مرة من نظيره المتأخر.

MENAFN31082024000072011014ID1108622581

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث