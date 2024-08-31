طلبة المدارس الخاصة يبدأون دوامهم اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان- يلتحق اليوم، طلبة المدارس الخاصة، والفروع المهنية في المدارس الحكومية "BTEC" بمقاعدهم الدراسية، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، وذلك بعد أن اعتمدت وزارة التربية
والتعليم تقويما للمدارس الخاصة مغايرا للمدارس الحكومية، التي بدأت دوامها الفعلي بعد منتصف الشهر الماضي.
وبحسب التقويم المدرسي المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني مؤخرا للمدارس الخاصة، فإن العام الدراسي سيبدأ اليوم وينتهي في 19 حزيران (يونيو)، مبينا أن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الأول ستبلغ 98 يوما، والثاني97، وبهذا يكون مجموع عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الجديد 195 يوما وفقا للمادة 40 من قانون الوزارة رقم 3 لسنة 1994.
وتنص المادة 40 على أنه "تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية بين 195 و200 يوم كحد أدنى للمدارس التي تعطل يومين في الأسبوع".
وحدد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة، موعد بدء الاختبارات التحصيلية النهائية المدرسية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوية للصفين الـ11 و12 في 21 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتستمر لغاية 7 كانون الثاني (يناير) المقبل، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني سينطلق في 2 شباط (فبراير) المقبل لطلبة المدارس الخاصة، في حين تبدأ العطلة الصيفية في 22 حزيران (يونيو) المقبل.
وبشأن طلبة الفروع المهنية (BTEC)، أوضحت الوزارة في تصريحات صحفية سابقة، ان عدد الطلبة الملتحقين بالبرنامج للعام الدراسي الجديد بلغ نحو 18.5 ألف طالب وطالبة.
وكانت الوزارة استحدثت هذا العام الدراسي 4 تخصصات جديدة لتضاف للتخصصات الـ6 السابقة.
ويذكر أن التخصصات العشرة المطروحة في هذا البرنامج، تشمل: الأعمال، الزراعة، الهندسة، الفن والتصميم، الشعر والتجميل، السياحة والسفر، البناء والإنشاءات، الفندقة والضيافة، الوسائط الإبداعية، وتكنولوجيا المعلومات.
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