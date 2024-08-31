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طلبة المدارس الخاصة يبدأون دوامهم اليوم

8/31/2024 3:04:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان- يلتحق اليوم، طلبة المدارس الخاصة، والفروع المهنية في المدارس الحكومية "BTEC" بمقاعدهم الدراسية، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، وذلك بعد أن اعتمدت وزارة التربية والتعليم تقويما للمدارس الخاصة مغايرا للمدارس الحكومية، التي بدأت دوامها الفعلي بعد منتصف الشهر الماضي.
وبحسب التقويم المدرسي المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني مؤخرا للمدارس الخاصة، فإن العام الدراسي سيبدأ اليوم وينتهي في 19 حزيران (يونيو)، مبينا أن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الأول ستبلغ 98 يوما، والثاني97، وبهذا يكون مجموع عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الجديد 195 يوما وفقا للمادة 40 من قانون الوزارة رقم 3 لسنة 1994.
وتنص المادة 40 على أنه "تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية بين 195 و200 يوم كحد أدنى للمدارس التي تعطل يومين في الأسبوع".
وحدد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة، موعد بدء الاختبارات التحصيلية النهائية المدرسية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوية للصفين الـ11 و12 في 21 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتستمر لغاية 7 كانون الثاني (يناير) المقبل، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني سينطلق في 2 شباط (فبراير) المقبل لطلبة المدارس الخاصة، في حين تبدأ العطلة الصيفية في 22 حزيران (يونيو) المقبل.
وبشأن طلبة الفروع المهنية (BTEC)، أوضحت الوزارة في تصريحات صحفية سابقة، ان عدد الطلبة الملتحقين بالبرنامج للعام الدراسي الجديد بلغ نحو 18.5 ألف طالب وطالبة.
وكانت الوزارة استحدثت هذا العام الدراسي 4 تخصصات جديدة لتضاف للتخصصات الـ6 السابقة.
ويذكر أن التخصصات العشرة المطروحة في هذا البرنامج، تشمل: الأعمال، الزراعة، الهندسة، الفن والتصميم، الشعر والتجميل، السياحة والسفر، البناء والإنشاءات، ‏الفندقة والضيافة، الوسائط الإبداعية، وتكنولوجيا المعلومات.

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