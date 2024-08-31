Sunday, 01 September 2024 01:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء توزيع وجبات مدرسية الشهر الحالي

8/31/2024 3:04:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – بينما تسعى وزارة التربية والتعليم في نطاق خطتها الإستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية (2021- 2025) إلى التوسع في التغذية المدرسية، دعا خبراء تربويون إلى تعميم البرنامج على مدارس في مناطق متعددة، ليطال فئات عمرية وأعدادا كبيرة في مراحل دراسية متنوعة، بخاصة بعد تحقيقه نجاحا كبيرا.
وفيما يهدف البرنامج لتحسين الوضع التغذوي والصحي لطلبة المدارس الحكومية، أظهرت نتائج أولية لدراسة تقييمية لأثر الوجبات الصحية ضمنه، أن نموذج الوجبة الصحية يسهم بخفض متوسط عدد أيام الغياب عن المدرسة، ويزيد من التنوع الغذائي ومستويات الطاقة لدى الطلبة.
كما بينت الدراسة التي نفذت بالتشارك بين الوزارة ووحدة تقييم الأثر الإنمائي في البنك الدولي، ومكتبي التقييم والبرامج المدرسية في برنامج الأغذية، وأعلنت نتائجها أخيرا، "أن النساء العاملات في المطابخ الإنتاجية للبرنامج، تحسن دخلهن وارتفعت مشاركتهن في سوق العمل، وارتفعت نسبة تقبل أزواجهن ما يتعلق بنسبة أُجور النساء.
مدير إدارة التعليم بالوزارة أحمد المساعفة، بين أن الوزارة تسعى في خطتها إلى التوسع في البرنامج، مبينا أن الوزارة وضمن مشروع موازنتها للعام المقبل، رفعت المبلغ المالي المرصود لمشروع التغذية المدرسية، بهدف التوسع فيه ليشمل شريحة أوسع من الطلبة ومناطق أكثر.
ويهدف البرنامج، وفق المساعفة لتحسين الوضع التغذوي والصحي للطلبة، بتقديم وجبة غذائية يومية متوازنة لهم، وضمان جودة عملية التعليم والتعلم وإذكاء تفاعلاتها، وتنمية وتثبيت اتجاهات وعادات غذائية سليمة عند الطلبة، تستمر طويلا.
وأضاف المساعفة، أن أبرز تحد يواجه المشروع، يتمثل بقلة الموارد المالية، لافتا إلى أن الإستراتيجية، تتضمن بدائل لتوفير التمويل اللازم للبرنامج، مبينا أن عدد الطلبة المشمولين بالمشروع يصل لـ520 ألفا في 2500 مدرسة، موزعة على 34 مديرية تربية و3 مخيمات، ومدارس وكالة غوث.
وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ بتوزيع الوجبة المدرسية ضمن مشروع المطابخ الإنتاجية في الـ12 من الشهر الحالي، بالإضافة للبسكويت "السادة" المحشو بالتمر في الـ16 من الشهر الحالي، لافتا إلى أن المشروع يتكون من 3 مشاريع فرعية، هي المطابخ الإنتاجية، والبسكويت المحشو بالتمر، والبسكويت "السادة".
وأوضح أن مشروع التغذية يستهدف طلبة المدارس الحكومية من مرحلة رياض الأطفال حتى الـ6 الأساسي، موضحا أن عدد من يستفيدون من وجبة المطابخ الإنتاجية في هذا الفصل الدراسي، يبلغ 100 ألف، ويستمر لـ60 يوما، مبينا أن الوجبة تتكون من: حبة معجنات، وحبة خضار (خيار)، وحبة فاكهة (تفاح أو موز)، إذ إن المعجنات تعد في المخابز ثم تنقل إلى مطابخ إنتاجية لتغليفها وغسل حبات الخضراوات والفواكه ليصار إلى تغليفها ومن ثم توزيعها على الطلبة.
وبين المساعفة، أن عدد المطابخ الإنتاجية الريادية وصل إلى 11، موزعة على 8 مديريات تربية وتعليم، لافتا إلى أن فكرتها تقوم على تمكين السيدات في مطابخ إنتاجية تابعة لمؤسسات مجتمع محلي، لإنتاج وجبات غذائية مدرسية صحية، إذ يدعم المشروع المجتمعات المحلية بتوفير أكثر من 400 فرصة عمل لسيدات من المنطقة.
وأشار إلى أن المناطق المشمولة بالمشروع هي: مادبا، الشونة الجنوبية، الطفيلة، بصيرا، الأغوار الجنوبية، المفرق، الرمثا، والبادية الشمالية الشرقية، موضحا أن مدارس مديريات الأغوار الجنوبية والشونة الجنوبية ومادبا كافة، سيحصلون على الوجبة الغذائية الصحية من المطابخ الإنتاجية، في حين سيحصل طلبة المديريات الخمس المتبقية على 70 % من الوجبة التي تعدها هذه المطابخ، و30 % يحصلون على البسكويت المدعم بالفيتامينات والمعادن.
ولفت إلى أنه سيوزع على باقي مديريات التربية المشمولة بمشروع التغذية، البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن لـ25 يوما، وهذا المشروع مدعوم من برنامج الأغذية العالمي، كما سيقدم البسكويت عالي البروتين المدعم بالفيتامينات والمعادن من إنتاج القوات المسلحة الأردنية، لـ25 يوما، بحيث يصبح مجموع أيام الإطعام 50 يوما في الفصل الدراسي الواحد.
وفي هذا الصدد، قال الخبير التربوي
د. محمود المساد إن الوزارة ومنظمة الأغذية العالمية، أصبحتا ذات خبرة واسعة في مجال برنامج التغذية بالمناطق الفقيرة، مبينا أن هذه الخبرة كشفت الكثير من فوائد البرنامج غير تحسن تغذية الأطفال، وانتظامهم في الدوام المدرسي، وارتفاع دافعية المعلمين للتدريس بوجود طلبتهم، وتحسن درجة تفاعلهم، إذ أصبحت جدواه تصل إلى أولياء الأمور، وزاد سرورهم نتيجة تحسن تعلم أطفالهم، وإعادة برمجة أوقات مساعدتهم لهم في العمل لما بعد الدوام المدرسي، فضلا عن ميلهم أكثر للاستقرار في بيوتهم وأعمالهم.
ولفت المساد، إلى أن قلق الوزارة المستمر، ينصب على صحة الأطفال، واختيار مواد غذائية ذات قيمة غذائية عالية لهم، والحفاظ عليها طازجة في الوقت نفسه، بخاصة وأن شروط تخزينها ونقلها إلى مدارس الفئات المستهدفة، صعبة ومستحيلة أحياناً، ما اضطر الوزارة وإدارة البرنامج لاختيار مواد جافة لا تتأثر بالنقل ودرجة الحرارة المرتفعة، مثل: البسكوت وحبة فاكهة وخضراوات ومعجنات.
واشار إلى أن نتيجة تطور الخبرة لدى القائمين على البرنامج، والرغبة في توسيع دائرة الفائدة منه باتجاه المجتمع المحلي، وتظافر ذلك مع سياسات الدولة في دعم المشاريع الصغيرة، وبالذات المطابخ الإنتاجية، فقد وجدت الوزارة أن هذا الاتجاه في توسيع دائرة الاستهداف، يخفف من المشكلات التي كانت تواجه البرنامج من جانب، وترفع من عوائده على الطلبة والمجتمع المحلي من جانب آخر. لهذا فإن تشبيك البرنامج مع مطابخ إنتاجيه يوفر مواد غذائية طازجة وصحية مثل: المعجنات من المخابز، والخضراوات والفواكه من المزارع والحدائق المنزلية والمطابخ الإنتاجية.
وبحسب المساد، فإن هذا التوجه للبرنامج يعتبر في غاية الأهمية لصحة الأطفال وتعلمهم، ودعم عمل النساء بالذات، وتحسين وضع عوائلهن الاقتصادية، وتخفيض نسب البطالة في هذه المناطق الفقيرة، كما ينعكس ذلك على التوسع في المشاريع الصغيرة والمطابخ الإنتاجية التي أصبحت تتوسع على نحو لافت للنظر بدعم واسع من جهات كثيرة حكومية وأهلية.
بدوره، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي بالوزارة سابقا د. محمد أبو غزلة، إن التغذية المدرسية دعامة مهمة في تحسين صحة الطلبة وانتظامهم بالتعليم والتعلم، وتجويد حياتهم، ولعل ما ركزت عليه خطة التنمية المستدامة 2030 في الأهداف الخمسة الأولى، يؤكد هذه الحقوق وأهميتها من حيث القضاء على ظاهرة الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي، وحصول الأطفال على الأغذية الكافية والمفيدة على مدار السنة.
وبين أبو غزلة، أن الوزارة أعدت إستراتيجية لبرنامج التغذية، امتدادا للبرنامج ذاته الذي بدأ في العام 1999، ليكون من روافع شبكات الأمان الاجتماعي والتعليمي، نظرا لدورها الكبير بتحسين صحة الطلبة وجودة حياتهم، وبما ينعكس على أدائهم الأكاديمي والاجتماعي والصحي، بما يضمن استمرارهم في الانتظام المدرسي، وبالتعليم بدلا من التسرب منه أو الرسوب أو الإعادة، وزيادة الدافعية للتعلم.
واشار أبو غزلة إلى دور الإستراتيجية في التوعية والتثقيف بأهمية التغذية الصحية والتخفيف من الأمراض، وأعباء الأسر نتيجة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بخاصة وأن البرنامج "مشروع المطبخ الإنتاجي"، يستهدف نسبة كبيرة من الطلبة في مختلف المناطق الجغرافية، وبالذات جيوب الفقر، وتفعيل مشاركة سيدات وشباب وأهال للانخراط والعمل فيه، والمساهمة بتخفيف نسب البطالة في هذه المناطق، وزيادة الدخل والإنتاج.
وأكد أن النجاح الذي حققه البرنامج، يستدعي وضع تشريعات وسياسات ومعايير وطنية، وشروط ناظمة له، وتطوير أدوات رصد ومتابعة وتقييم للتوسع فيه وتعميمه على مختلف المناطق، بدلا من اقتصاره على مناطق جيوب الفقر، وأن يطال مختلف الفئات العمرية من طلبة المرحل الدراسية وبأعداد كبيرة.
ودعا أبو غزلة لتشكيل مظلة وطنية، تضم أعضاء من جهات وطنية فاعلة في التغذية المدرسية، وجهات صحية رقابية ومجتمع مدني، تناط بها هذه المهمة، لتبني سياسات وطنية في نطاق تنظيمي واضح للتوسع في المشروع، وتحديد الشركاء في التنفيذ، ووضع آليات تنفيذ ورقابة لمتابعة الإشراف على تنفيذها السليم.
ولضمان التوسع أيضا في المشروع، بين أبو غزلة أن القائمين على إستراتيجية البرنامج في الوزارة، وفي ضوء توافر جهات خارجية وداخلية لدعمه، وضمان الحصول على الدعم للتوسع فيه، لا بد وأن تبادر الوزارة بإجراء دراسة علمية مسحية شاملة لعناصر البرنامج، وليس نوع الوجبات فقط، لقياس أثر المشروع على صحة وأداء الطلبة الأكاديمي والصحي والاجتماعي، وتقديم بيانات متكاملة للداعمين وصناع القرار لتطوير سياسات المشروع وتنفيذها، ما سيساعد هذه الجهات على اتخاذ قرارات تشجع على الاستثمار فيها، نظرا لأثره الكبير على النظامين الصحي والتعليمي للطلبة.
وبحسب أبو غزلة، من المهم إبراز التحديات والمشكلات التي يواجهها المشروع، بالإضافة لمصادر تمويله وسبل استدامته، وتقديم مقترحات للتقليل من أثر ارتفاع كلفته، لتوسيع قاعدة المزودين والمستفيدين منه، إلى جانب تقديم توصيات للتطوير والتوسع فيه، لإفادة طلبة مدارس المملكة، لما له من فوائد تسهم بتحسين نتائج التعلم والتعليم والصحة للطلبة، وتجويد أداء النظام التعليمي، ودراسة أثر ذلك على تشغيل القوى العاملة في المجتمعات المحلية، بخاصة النساء اللواتي يعملن في المطبخ الإنتاجي، وقدرتهن على المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الفقر والبطالة وانتشار الأمراض في المجتمع.
وشاطرهم الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، إذ بين أن الوزارة تتطلع لتحسين عمليات تعلم وتعليم الطلبة، ولما للجسم السليم من أهمية، رفعت درجة الوعي الغذائي والصحي للطلبة وذويهم ومسؤولي الصحة والتغذية المدرسية والهيئات التدريسية، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية وتعديل غير الصحيحة، وتتعاون الوزارة في هذا المجال مع جميع المنظمات الدولية المعنية بالتغذية المدرسية.
وبين النوايسة، أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع برنامج الأغذية الإستراتيجية الوطنية، كخريطة طريق لتحسين الوضع الصحي والتغذوي للطلبة، إذ تضمنت رؤية للعمل المشترك لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وتعزيز ثقافة الغذاء الصحي لبناء جيل قادر على اتخاذ خيارات غذائية صحية، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بأكمله.
وأكد النوايسة، أهمية التوسع في المشروع ليشمل عددا أكبر من الطلبة، داعيا لتطوير المطابخ الإنتاجية التي توفر فرص عمل ووجبات غذائية، لافتا إلى أن هذه المطابخ تنسجم مع التحولات في الوزارة نحو التعليم المهني، بخاصة ما يرتبط بالتعليم الفندقي وإنتاج الغذاء، ما سينعكس على مهارات وكفايات الطلبة، وبالتالي إشراك المجتمع المحلي ليكون أكثر إنتاجية.
وبين النوايسة، أن الوزارة وفرت منذ فترة زمنية طويلة عناصر تغذوية، تحسن من بنية الطلبة الجسمية والذهنية، لافتا إلى أن الوزارة تبنت مؤخرا، وضمن نهجها، إستراتيجية تغذوية، لتحسين الوضع التغذوي والصحي لأطفال المدارس الحكومية في المناطق الأقل حظا، عبر تقديم عناصر غذائية متكاملة.
واشار إلى أن غاية الوزارة القصوى من وراء التغذية المدرسية، بناء الشخصية المتوازنة للطلبة في جوانبها الصحية والنفسية والاجتماعية والمعرفية والتربوية، بما يسهم في نموهم ودعم هم ورعايتهم، بناء على مؤشرات صحية تؤدي إلى بناء تربوي وتعليمي سليم.

MENAFN31082024000072011014ID1108622579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث