133.5 ألف جلسة محاكمات عن بعد في سنة.. هل تصبح نمطا للتقاضي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس
عمان - فيما رحب قانونيون بالتعديلات التي طرأت على قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2023، لا سيما ما يتعلق بالتوسّع في تطبيق جلسات المحاكم عن بعد، بعد أن بلغت في السنة المذكورة 133.581 جلسة، معتبرين أنها خطوة متقدمة، في ظل التقدم التكنولوجي، أكدوا ضرورة التأكد من توفير بنية تحتية لهذا النوع من المحاكم، وتدريب القضاة والمدعين العامين والمساعدين للتعامل مع التقنيات الخاصة بها، بحيث توثق الإجراءات بدقة وشفافية وبما يضمن سير المحاكم بشكل سليم.
كما طالبول بضرورة ضمان التواصل السوي وحرية وإرادة وسلامة المدعي والمدعى عليه والشاهد دون أي تأثيرات، معتبرين أن لهذا الشكل من المحاكم آثارا إيجابية تقلل من أمد التقاضي والجهد والتكاليف، وتخفض من احتمالية هروب السجناء.
بدوره، أثنى المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير على هذه التعديلات، وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023، وذلك لما لهذه التعديلات من دور في تقليص أمد التقاضي، من خلال تطوير المنظومة الإلكترونية وتوظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة.
كما ثمّن المركز الإجراءات التي قامت بها وزارة العدل من أجل تعزيز منظومة المحاكمة عن بعد في المحاكم فنيّاً، وتوسيع نطاقها.
وبلغ عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت لدى المحاكم 133.581 جلسة خلال العام 2023 مقارنة بـ(72.918) جلسة خلال العام 2022، فيما تم استحداث (15) قاعة في مراكز الإصلاح والتأهيل خلال العام 2023 لهذه الغاية، فضلا عن استحداث (20) قاعة نظيرة لدى المحاكم.
ووفقا لهذه التوسعة، أصبح العدد الإجمالي للقاعات المهيأة لإجراء المحاكمات عن بعد على النحو التالي: لدى مراكز الإصلاح والتأهيل (48) قاعة، ولدى المحاكم (54) قاعة بما فيها محاكم الأحداث، أما دور رعاية الأحداث فأصبحت تضم (3) قاعات، فضلا عن قاعة واحدة لدى إدارة حماية الأسرة.
وبحسب القاضي الأسبق مستشار ديوان الرأي والتشريع سابقاً د. محمود العبابنة، فإنّ إجراء المحاكمات عن بعد يعد خطوة متقدمة تتوازى مع التقدم التكنولوجي الإلكتروني، حيث يمكن للمدعي العام أو المحكمة الاستماع إلى المشتكى عليهم أو المتهمين دون الحاجة إلى حضورهم، بعد أن تم الربط بين أغلب المحاكم والسجون حيث يقيم المتهمون.
وأضاف العبابنة أنّ من شأن هذا الأمر أن يوفر الوقت والجهد والتكلفة على جهاز الأمن العام الذي كان يتولى إحضار السجناء من السجون إلى المحاكم وإعادتهم تحت الحراسة المشددة.
ودعا إلى ضرورة أن تمتد التجربة إلى خارج البلاد، عبر سماع الشهود المقيمين هناك، وأن تشمل هذه التجربة جميع المحاكم في المملكة.
وأكد دور وزارة العدل الإيجابي المتعلق بإصدار نظام ينظم هذه الإجراءات باستخدام وسائل التقنية الحديثة المسموعة والمرئية، بناء على نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، والذي أعطى الصلاحية للمدعي العام لاستخدام هذه الوسائل متى كان ذلك لمصلحة البت في القضايا الجزائية بسهولة وسرعة.
وشدد على ضرورة أن يكون استخدام هذه الوسائل مترافقاً مع الحفاظ على السرية والخصوصية عند التحقيق أو سماع الشهود في كثير من القضايا، وبالذات في القضايا التي تخص الأطفال.
وقال العبابنة: "نأمل أن تعمل هذه الأجهزة بكفاءة واستمرار، وألا تدخل تحت عنوان (السيستم معطل) المعمول به في كتير من الدوائر الحكومية".
أما أستاذ القانون العام المشارك عميد كلية الحقوق في جامعة البتراء، د.علي الدباس، فاعتبر التوسع في تطبيق المحكمات عن بعد أمراً إيجابياً يتماشى مع التقدّم التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم، موضحاً أن العالم حاليا يسير نحو التعامل الإلكتروني في مختلف مناحي الحياة، وبات ضروريا مجاراة التقدم.
وذكر الدباس، بأن لهذا الشكل من المحاكمات جوانب إيجابيّة، تتمثّل بالتسهيل على أطراف التقاضي في الوقت والجهد وتقليل التكاليف وأمد التقاضي، بخاصة في حال صعوبة تجميع الشهود.
وأكد ضرورة ضمان التطبيق والتواصل السليمين لهذه المحاكمات، وحرية وإرادة وسلامة المدعي والمدعى عليه والشاهد دون أي تأثيرات، مشيرا إلى أن المشرع الأردني "راعى ذلك"، بما يحقق الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
وشدد على ضرورة التأهيل والتطوير التقني للمحاكم من حيث البنية التحتية وتدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين والمساعدين والكتبة، للتعامل مع هذه التقنيات، بحيث توثق الإجراءات بدقة وشفافية، وكذلك التأكد من سير المحاكمات بشكل سليم، لافتاً إلى أنّ التجربة في الأردن حتى الآن ناجحة، خصوصا وأنه لم تسجل أي اعتراضات على كيفية تنفيذ هذه المحاكمات.
وتضمّن القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2023 رقم (14) لسنة 2023 تعديل العديد من المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، إذ شمل القانون المعدل ثماني عشرة مادة، ومن أبرز هذه التعديلات ما يتعلق بالحق في المحاكمات عن بعد، وفي الوقت ذاته الحق في ضمانات المحاكمة العادلة.
كما تم تعديل المادة (6) من القانون المتعلقة بطرق التبليغ، إذ أجاز الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو استخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى إجازة تبليغ اللوائح ومرفقاتها والمذكرات والمرافعات إلكترونيا.
كما تم تعديل المادة (11) من القانون، حيث أصبح تبليغ الخبراء أو الشهود بموجب رسالة نصية أو على عنوان البريد الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام، وفي حالة تعذر ذلك يجري التبليغ وفق الإجراءات المحددة في هذا القانون.
وعدلت المادة (12) من القانون المتعلقة بالتبليغ بالنشر، حيث أجاز التعديل التبليغ على المواقع الإلكترونية للصحف المحلية الأوسع انتشارا في المملكة، فيما عدلت المادة (13) حول تبليغ من يقيم خارج البلاد، إذ أضيفت إمكانية تبليغه باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية على العنوان المصرح به من قبله في الدعوى.
وعدلت المادة (15) المتعلقة بآثار التبليغ، حيث اعتبر التبليغ الإلكتروني منتجا لآثاره القانونية من تاريخ الاستلام.
وتم تعديل المواد المتعلقة بلائحة الدعوى وإجراءات تقديم الدعوى واللوائح الجوابية، والنص على إمكانية تقديمها بالوسائل الإلكترونية، كما نصت التعديلات على إلزام المدعي والمدعى عليه بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما كلما طرأ عليها تغيير في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقا هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ.
وذكر التقرير أنه تم تعديل كل من المادة (71) والمادة (182)، حيث أجازت للمحكمة في غير الجلسة الأولى للمحاكمة، عقد جلسات في غياب الخصوم لتوريد المذكرات المرسلة أو المودعة ورقيا أو إلكترونيا لدى قلم المحكمة أو لتبادل اللوائح أو لتقديم المذكرات والمرافعات أو لإصدار قرارات إعدادية على أن يتم تبليغها فور صدورها وفق أصول التبليغ المنصوص عليها في القانون.
كما تم تعديل المادة (81) المتعلقة بإجراءات أداء الشهادة، حيث أجيز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم وبموافقة خصمه الآخر، سماع أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمة، سواء كان الشاهد داخل المملكة أو خارجها ووفقا للنظام.
وأجازت المادة (11) بصيغتها المستحدثة بموجب التعديلات لكل من المحكمة والنيابة الشرعية ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في إجراءاتها، على أن تحدد أحكام وشروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكان المركز في تقاريره السابقة أوصى بضرورة تعزيز منظومة المحاكمة عن بعد في المحاكم فنيا، وتوسيع نطاقها، ومعالجة التحديات الفنية واللوجستية مع مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة أثناء تطبيق هذه المحاكمات.
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