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133.5 ألف جلسة محاكمات عن بعد في سنة.. هل تصبح نمطا للتقاضي؟

8/31/2024 3:04:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان - فيما رحب قانونيون بالتعديلات التي طرأت على قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2023، لا سيما ما يتعلق بالتوسّع في تطبيق جلسات المحاكم عن بعد، بعد أن بلغت في السنة المذكورة 133.581 جلسة، معتبرين أنها خطوة متقدمة، في ظل التقدم التكنولوجي، أكدوا ضرورة التأكد من توفير بنية تحتية لهذا النوع من المحاكم، وتدريب القضاة والمدعين العامين والمساعدين للتعامل مع التقنيات الخاصة بها، بحيث توثق الإجراءات بدقة وشفافية وبما يضمن سير المحاكم بشكل سليم.
كما طالبول بضرورة ضمان التواصل السوي وحرية وإرادة وسلامة المدعي والمدعى عليه والشاهد دون أي تأثيرات، معتبرين أن لهذا الشكل من المحاكم آثارا إيجابية تقلل من أمد التقاضي والجهد والتكاليف، وتخفض من احتمالية هروب السجناء.
بدوره، أثنى المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير على هذه التعديلات، وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023، وذلك لما لهذه التعديلات من دور في تقليص أمد التقاضي، من خلال تطوير المنظومة الإلكترونية وتوظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة.
كما ثمّن المركز الإجراءات التي قامت بها وزارة العدل من أجل تعزيز منظومة المحاكمة عن بعد في المحاكم فنيّاً، وتوسيع نطاقها.
وبلغ عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت لدى المحاكم 133.581 جلسة خلال العام 2023 مقارنة بـ(72.918) جلسة خلال العام 2022، فيما تم استحداث (15) قاعة في مراكز الإصلاح والتأهيل خلال العام 2023 لهذه الغاية، فضلا عن استحداث (20) قاعة نظيرة لدى المحاكم.
ووفقا لهذه التوسعة، أصبح العدد الإجمالي للقاعات المهيأة لإجراء المحاكمات عن بعد على النحو التالي: لدى مراكز الإصلاح والتأهيل (48) قاعة، ولدى المحاكم (54) قاعة بما فيها محاكم الأحداث، أما دور رعاية الأحداث فأصبحت تضم (3) قاعات، فضلا عن قاعة واحدة لدى إدارة حماية الأسرة.
وبحسب القاضي الأسبق مستشار ديوان الرأي والتشريع سابقاً د. محمود العبابنة، فإنّ إجراء المحاكمات عن بعد يعد خطوة متقدمة تتوازى مع التقدم التكنولوجي الإلكتروني، حيث يمكن للمدعي العام أو المحكمة الاستماع إلى المشتكى عليهم أو المتهمين دون الحاجة إلى حضورهم، بعد أن تم الربط بين أغلب المحاكم والسجون حيث يقيم المتهمون.
وأضاف العبابنة أنّ من شأن هذا الأمر أن يوفر الوقت والجهد والتكلفة على جهاز الأمن العام الذي كان يتولى إحضار السجناء من السجون إلى المحاكم وإعادتهم تحت الحراسة المشددة.
ودعا إلى ضرورة أن تمتد التجربة إلى خارج البلاد، عبر سماع الشهود المقيمين هناك، وأن تشمل هذه التجربة جميع المحاكم في المملكة.
وأكد دور وزارة العدل الإيجابي المتعلق بإصدار نظام ينظم هذه الإجراءات باستخدام وسائل التقنية الحديثة المسموعة والمرئية، بناء على نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، والذي أعطى الصلاحية للمدعي العام لاستخدام هذه الوسائل متى كان ذلك لمصلحة البت في القضايا الجزائية بسهولة وسرعة.
وشدد على ضرورة أن يكون استخدام هذه الوسائل مترافقاً مع الحفاظ على السرية والخصوصية عند التحقيق أو سماع الشهود في كثير من القضايا، وبالذات في القضايا التي تخص الأطفال.
وقال العبابنة: "نأمل أن تعمل هذه الأجهزة بكفاءة واستمرار، وألا تدخل تحت عنوان (السيستم معطل) المعمول به في كتير من الدوائر الحكومية".
أما أستاذ القانون العام المشارك عميد كلية الحقوق في جامعة البتراء، د.علي الدباس، فاعتبر التوسع في تطبيق المحكمات عن بعد أمراً إيجابياً يتماشى مع التقدّم التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم، موضحاً أن العالم حاليا يسير نحو التعامل الإلكتروني في مختلف مناحي الحياة، وبات ضروريا مجاراة التقدم.
وذكر الدباس، بأن لهذا الشكل من المحاكمات جوانب إيجابيّة، تتمثّل بالتسهيل على أطراف التقاضي في الوقت والجهد وتقليل التكاليف وأمد التقاضي، بخاصة في حال صعوبة تجميع الشهود.
وأكد ضرورة ضمان التطبيق والتواصل السليمين لهذه المحاكمات، وحرية وإرادة وسلامة المدعي والمدعى عليه والشاهد دون أي تأثيرات، مشيرا إلى أن المشرع الأردني "راعى ذلك"، بما يحقق الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
وشدد على ضرورة التأهيل والتطوير التقني للمحاكم من حيث البنية التحتية وتدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين والمساعدين والكتبة، للتعامل مع هذه التقنيات، بحيث توثق الإجراءات بدقة وشفافية، وكذلك التأكد من سير المحاكمات بشكل سليم، لافتاً إلى أنّ التجربة في الأردن حتى الآن ناجحة، خصوصا وأنه لم تسجل أي اعتراضات على كيفية تنفيذ هذه المحاكمات.
وتضمّن القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2023 رقم (14) لسنة 2023 تعديل العديد من المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، إذ شمل القانون المعدل ثماني عشرة مادة، ومن أبرز هذه التعديلات ما يتعلق بالحق في المحاكمات عن بعد، وفي الوقت ذاته الحق في ضمانات المحاكمة العادلة.
كما تم تعديل المادة (6) من القانون المتعلقة بطرق التبليغ، إذ أجاز الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو استخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى إجازة تبليغ اللوائح ومرفقاتها والمذكرات والمرافعات إلكترونيا.
كما تم تعديل المادة (11) من القانون، حيث أصبح تبليغ الخبراء أو الشهود بموجب رسالة نصية أو على عنوان البريد الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام، وفي حالة تعذر ذلك يجري التبليغ وفق الإجراءات المحددة في هذا القانون.
وعدلت المادة (12) من القانون المتعلقة بالتبليغ بالنشر، حيث أجاز التعديل التبليغ على المواقع الإلكترونية للصحف المحلية الأوسع انتشارا في المملكة، فيما عدلت المادة (13) حول تبليغ من يقيم خارج البلاد، إذ أضيفت إمكانية تبليغه باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية على العنوان المصرح به من قبله في الدعوى.
وعدلت المادة (15) المتعلقة بآثار التبليغ، حيث اعتبر التبليغ الإلكتروني منتجا لآثاره القانونية من تاريخ الاستلام.
وتم تعديل المواد المتعلقة بلائحة الدعوى وإجراءات تقديم الدعوى واللوائح الجوابية، والنص على إمكانية تقديمها بالوسائل الإلكترونية، كما نصت التعديلات على إلزام المدعي والمدعى عليه بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما كلما طرأ عليها تغيير في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقا هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ.
وذكر التقرير أنه تم تعديل كل من المادة (71) والمادة (182)، حيث أجازت للمحكمة في غير الجلسة الأولى للمحاكمة، عقد جلسات في غياب الخصوم لتوريد المذكرات المرسلة أو المودعة ورقيا أو إلكترونيا لدى قلم المحكمة أو لتبادل اللوائح أو لتقديم المذكرات والمرافعات أو لإصدار قرارات إعدادية على أن يتم تبليغها فور صدورها وفق أصول التبليغ المنصوص عليها في القانون.
كما تم تعديل المادة (81) المتعلقة بإجراءات أداء الشهادة، حيث أجيز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم وبموافقة خصمه الآخر، سماع أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمة، سواء كان الشاهد داخل المملكة أو خارجها ووفقا للنظام.
وأجازت المادة (11) بصيغتها المستحدثة بموجب التعديلات لكل من المحكمة والنيابة الشرعية ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في إجراءاتها، على أن تحدد أحكام وشروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكان المركز في تقاريره السابقة أوصى بضرورة تعزيز منظومة المحاكمة عن بعد في المحاكم فنيا، وتوسيع نطاقها، ومعالجة التحديات الفنية واللوجستية مع مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة أثناء تطبيق هذه المحاكمات.

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