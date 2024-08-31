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البرامج الحزبية.. واقعية أم محكومة بالخيال؟

8/31/2024 3:04:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- على بعد أسبوع من الصمت الانتخابي، الذي يسبق الذهاب إلى صناديق الاقتراع في العاشر من أيلول (سبتمبر) الحالي بـ12 ساعة، يمكن تلمس مدى التباين في البرامج الانتخابية بين السواد الأكبر من الأحزاب السياسية التي أعلنت نيتها خوض الانتخابات من خلال قوائم على مستوى الوطن، وعددها 36 من أصل 38 حزبا.
ومن البديهي أن سائر القوائم الحزبية توافقت على كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني كما هي العادة في كل الانتخابات السابقة.
أما القضايا الأخرى فحضرت في بعض البرامج بشكل تفصيلي، فيما غابت قضايا عن برامج نظيرة، ولعل أبرزها قضية التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وتوجيه الجهود نحو اقتصاد وطني منتج.
والأمر ذاته ينطبق على الحديث عن استثمار الثروات الطبيعية الكبيرة، وتعديل التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية، وعلى رأسها قانونا ضريبة الدخل والمبيعات، وتطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين، وإيجاد بيئة تشريعية وقوانين تحول دون وقوع الفساد بكل أشكاله، ومحاسبة كل من يعتدي على المال العام، وتطبيق القانون بالتساوي بين المواطنين، ورفع مخصصات وزارتي التعليم والصحة في الموازنة العامة.
كما حضرت قضية التأمين الصحي المجاني كحق دستوري، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع المشاريع الإنتاجية لمواجهة البطالة بين صفوف الشباب، وتعديل قانون العمل لحماية العمال من الفصل التعسفي، وسنّ قانون خاص للنقابات العمالية يطلق حرية التنظيم النقابي ويصون حقوق العمال، وتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين رجالاً ونساء حسبما نص عليه الدستور، بحيث تشمل الحقوق الأساسية وعلى رأسها: التعليم والرعاية الصحية والعمل، وتوفير كل الشروط اللازمة لانخراط الشباب في الحياة السياسية والعامة بما في ذلك الانتساب للأحزاب السياسية.
أيضا، كانت ثمة مطالبات بتوجيه الاهتمام نحو الثقافة الوطنية والإنسانية للأجيال الصاعدة، ونشر المؤسسات الثقافية والرياضية والتدريب المهني، ومؤسسات البحث العلمي في جميع محافظات المملكة، فضلا عن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى أساس المساواة في الحقوق دون تمييز، خصوصا حق تلقي الرعاية الصحية والعمل في منشآت القطاع العام، ودعم القطاع الزراعي، وإعفاء المزارعين من عبء الديون وفوائدها، وتقديم قروض ميسرة لهم.
ويعتقد مراقبون أن البرامج الحزبية التي تم الإعلان عن بعضها كان مدروسا، وقدم حلولا واقعية لقضايا البلاد الضاغطة، فيما اكتفت برامج ثانية بالتأشير على المشكلة دون الخوض في تفاصيلها.
ويرى فريق آخر أن الأحزاب لا تزال عاجزة أو عن إيصال الرسائل للناخبين، داعين إياها للتواصل مع الجماهير عبر جميع أدوات التواصل السياسي، لتشكيل ثقافة البرنامج الحزبي لديهم، خاصة أن الناخبين لا يزالون غير جاهزين للتعاطي مع البرامج الحزبية والانتخابية، ويعتقدون أن على الأحزاب التخفيف من وعودها في برامجها الانتخابية، ذلك أن المشروع السياسي ما زال حديثا، ولا يمكن تنفيذ كل ما تعد به، وفق المحلل السياسي هايل الدعجة.
ويتابع الدعجة بالقول إن البرامج الانتخابية "مطولة وكثيرة، ولا يمكن معرفة إن كان جمهور الناخبين تمكنوا من الاطلاع عليها أم لا، إذ ستحكم تلك البرامج العلاقة بين الناخبين والمترشحين (النواب اللاحقين).
ويرى أن على الأحزاب أن تكون "واقعية، وأن لا تصل مع الناخبين إلى لحظة اغتراب عن الواقع، وطرح حلول منطقية يمكن التعامل معها وليس حلولا مرّيخية، وأن معالجة قضايا ضاغطة تتطلب رؤية واضحة حتى لا يقع الحزب في المحظور لاحقا، وينظر اليه باعتباره يصرف كلاما دون تطبيق".
ويقول الدعجة إن الاحزاب بدأت تعرف يقينا أن الرؤية المستقبلية للإصلاح في الأردن ستصبح جزءا من الحياة السياسية في البلاد، وأن المؤشرات تفيد بأن التمثيل الحزبي سيغلب على شكل مجلس النواب، ويرتفع تدريجيا في مجالس مقبلة، ومن هنا فإن على الأحزاب أن تحرص على تقديم معالجات منطقية واقعية حتى لا تخسر مصداقيتها أمام جمهور الناخبين.
بدوره، يرى الدكتور أمجد آل خطاب أن بعض الأحزاب تستسهل تقديم الوعود السياسية في برامجها لسهولة ترجمتها على شكل مواقف سياسية تحت القبة، فيما تغيب الوعود بحلول اقتصادية، وخدمية وإنمائية.
كما يرى آل خطاب أن بعض الأحزاب نجحت في التصالح مع المواطنين، وكسر عقدة الخوف من الانتماء الحزبي، الذي أثر بشكل كبير على الناس قبيل تأليف الأحزاب، داعيا للاستثمار في ذلك، وعدم خلق فجوة بين الوعود والتطبيق.
أما التباين البرامجي بين الأحزاب التي أعلنت نيتها خوض الانتخابات فيظهر أيضا في يافطات وشعارات مرشحيها، ففي الوقت الذي تبرز فقرات على يافطات وإعلانات لقوائم حزبية تتحدث عن قضايا عميقة، نرى شعارات أخرى تكتفي بإطلاق الوعود، ويمكن تلمس ذلك من خلال رصد إعلانات القوائم على الإذاعات او مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا تزال نصف القوائم تقريبا تتأنى في إعلان تفاصيل برامجها الانتخابية للمستقبل، بيد أنه يمكن رصد أن أحزابا أخرى حرصت على وضع خطة شاملة، وبرامج تتضمن حلولا، في حين تكتفي أحزاب بتشخيص الواقع دون حلول، ومنها ما يتحدث عن المشكلة والحل وفق وجهة نظره، مثل قضايا المديونية والفقر والبطالة والتعليم والصحة والجامعات، والقطاع العام والخاص والزراعة، والأطراف، والتنمية المستدامة وغيرها.
وفي هذا الصدد، يرى مدير مركز راصد عامر بني عامر أن هناك تباينا بين مجموعة البرامج الحزبية المطروحة على الرأي العام، مشيرا إلى أن بعضها مدروس وينطوي على بعض المؤشرات الواقعية والدراسات المقبولة، فيما تبتعد أحزاب أخرى في برامجها عن الواقع وتقدم صورة إنشائية إلى حد ما، في حين لم تقدم بعض الأحزاب حتى الحد الأدنى من فكرة البرامج.

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