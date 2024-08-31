تخفيض نسب بدل التعطل.. ما مدى تأثيرها على مشتركي الضمان؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان- رأى خبراء في العمل والحماية الاجتماعية، أن تعديل قانون الضمان المتعلق بتأمين بدل التعطل وتحويله من صندوق ادخاري لتأمين تكافلي غير واضح بالتفصيل وربما سيكون له بعض السلبيات.
وبينوا في حديث لـ"الغد"، أنه كان من الأجدى رفع نسب بدل التعطل عن العمل وليس تخفيضها، إلى جانب أن إشراك العمال الوافدين ومساواتهم بالعمال الأردنيين بالتعطل التكافلي ربما لن يكون عادلا.
يشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 خفض من نسب بدل التعطل عن العمل التي تُصرف لستة أشهر، وجاء التخفيض بنسبة 5 %، إذ تم تخفيض نسبة ما يُدفع للمؤمن عليه من بدل تعطل من 75 % إلى 70 % للشهر الأول، ومن 65 % إلى
60 % للشهر الثاني ومن 55 % إلى 50 % للشهر الثالث ومن 45 % إلى 40 % لكل من الشهر الرابع والخامس والسادس.
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة قال هناك قضيتين في تعديلات الضمان الاجتماعي بما يتعلق بتأمين التعطل، الأولى هي أن العمال الوافدين غير الأردنيين أصبحوا سواسية مع الأردنيين بالحصول على بدل تأمين التعطل.
وتطرق أبو نجمة إلى أن العمال الوافدين عادة لا يتقاضون بدل تعطل، ويبدو أن هذا التعديل يهدف لزيادة الإيرادات لا أكثر، بخاصة أن العمال الوافدين عادة إذا فقدوا وظيفتهم قد يغادرون البلد وهم غير مستقرين أو غير مقيمين في البلد ليس كالعمال الأردنيين.
أما القضية الثانية بحسب أبو نجمة فهي تخفيض قيمة البدل للتأمين بنسبة 5 % من كل شهر، يرافقه تعديل يتعلق بشرط عدد الاشتراكات بدلا من مدة ستة وثلاثين اشتراك بالضمان لتصبح 36 شهر بصندوق التعطل.
والسبب في ذلك برأي أبو نجمة أن تأمين التعطل سيصبح بدلا من تأمين ادخاري لصندوق خاص سيصبح تأمينا تكافليا والمقصود بذلك أن صندوق التعطل سيصبح لجميع العمال بما معناه أن الجميع يأخذ من نفس الوعاء.
وبين أبو نجمة أنه بدل التعطل أصبح شبيها بتأمين الأمومة بحيث سيصبح التأمين تكافليا.
وأوضح أبو نجمة "كان من المعروف أنه خلال فترة التعطل وأثناء تقاضي العامل بدل التعطل من المفترض أن يستمر بشموله بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لكن أصبح يحسب بالتعديل الجديد بدل التعطل الذي سيحصل عليه 70 % بدل من 75 % ثم 65 % إلى آخره.
وبين أبو نجمة، "الصياغة القانونية في التعديلات لا تفسر بوضوح انتقال صندوق تأمين التعطل من ادخاري إلى تكافلي بصياغة واضحة، وأن الصياغة غامضة قليلا".
وتابع: نحن بالمجمل مع انتقال تأمين التعطل من تأمين ادخاري لتأمين تكافلي وهذا ما نصت عليه المعايير الدولية ولكن القانون بحاجة لمراجعة في أكثر من فصل.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قال إنه كان يفترض أن يتجه التفكير لرفع نسبة بدل التعطل لا تخفيضها، مع اتفاقنا على الإبقاء على سقف البدل البالغ (500) دينار مربوطاً بالتضخم بشكل سنوي.
ورأى الصبيحي أن هذا التخفيض غير موفّق وغير مبرّر لسبب أن هناك حدّاً أعلى لبدل التعطل وهو (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً، وهو ما يحد من سحب مبالغ بدلات تعطل كبيرة قد يستفيد منها ذوو الأجور العالية.
وبرر أنه لا بد من إتاحة الفرصة لاستفادة ذوي الأجور الضعيفة، بصورة أكبر من غيرهم، لا سيما وأن حوالي (55 %) من المؤمّن عليهم إلزامياً العاملين في المنشآت مشتركون بالضمان حالياً على أجر (500) دينار فما دون، وبالتالي فإن تخفيض نسب بدل التعطل يضرّ بهؤلاء.
وبين الصبيحي أن التعديلات المقترحة اشترطت أن يكون للمؤمّن عليه (36) اشتراكاً بتأمين التعطل عن العمل من أجل أن يُصرف له بدل التعطل، فيما القانون النافذ حالياً يشترط (36) اشتراكاً بأحكام قانون الضمان بشكل عام مع اشتراك واحد على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.
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