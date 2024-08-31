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تخفيض نسب بدل التعطل.. ما مدى تأثيرها على مشتركي الضمان؟

8/31/2024 3:04:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- رأى خبراء في العمل والحماية الاجتماعية، أن تعديل قانون الضمان المتعلق بتأمين بدل التعطل وتحويله من صندوق ادخاري لتأمين تكافلي غير واضح بالتفصيل وربما سيكون له بعض السلبيات.
وبينوا في حديث لـ"الغد"، أنه كان من الأجدى رفع نسب بدل التعطل عن العمل وليس تخفيضها، إلى جانب أن إشراك العمال الوافدين ومساواتهم بالعمال الأردنيين بالتعطل التكافلي ربما لن يكون عادلا.
يشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 خفض من نسب بدل التعطل عن العمل التي تُصرف لستة أشهر، وجاء التخفيض بنسبة 5 %، إذ تم تخفيض نسبة ما يُدفع للمؤمن عليه من بدل تعطل من 75 % إلى 70 % للشهر الأول، ومن 65 % إلى
60 % للشهر الثاني ومن 55 % إلى 50 % للشهر الثالث ومن 45 % إلى 40 % لكل من الشهر الرابع والخامس والسادس.
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة قال هناك قضيتين في تعديلات الضمان الاجتماعي بما يتعلق بتأمين التعطل، الأولى هي أن العمال الوافدين غير الأردنيين أصبحوا سواسية مع الأردنيين بالحصول على بدل تأمين التعطل.
وتطرق أبو نجمة إلى أن العمال الوافدين عادة لا يتقاضون بدل تعطل، ويبدو أن هذا التعديل يهدف لزيادة الإيرادات لا أكثر، بخاصة أن العمال الوافدين عادة إذا فقدوا وظيفتهم قد يغادرون البلد وهم غير مستقرين أو غير مقيمين في البلد ليس كالعمال الأردنيين.
أما القضية الثانية بحسب أبو نجمة فهي تخفيض قيمة البدل للتأمين بنسبة 5 % من كل شهر، يرافقه تعديل يتعلق بشرط عدد الاشتراكات بدلا من مدة ستة وثلاثين اشتراك بالضمان لتصبح 36 شهر بصندوق التعطل.
والسبب في ذلك برأي أبو نجمة أن تأمين التعطل سيصبح بدلا من تأمين ادخاري لصندوق خاص سيصبح تأمينا تكافليا والمقصود بذلك أن صندوق التعطل سيصبح لجميع العمال بما معناه أن الجميع يأخذ من نفس الوعاء.
وبين أبو نجمة أنه بدل التعطل أصبح شبيها بتأمين الأمومة بحيث سيصبح التأمين تكافليا.
وأوضح أبو نجمة "كان من المعروف أنه خلال فترة التعطل وأثناء تقاضي العامل بدل التعطل من المفترض أن يستمر بشموله بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لكن أصبح يحسب بالتعديل الجديد بدل التعطل الذي سيحصل عليه 70 % بدل من 75 % ثم 65 % إلى آخره.
وبين أبو نجمة، "الصياغة القانونية في التعديلات لا تفسر بوضوح انتقال صندوق تأمين التعطل من ادخاري إلى تكافلي بصياغة واضحة، وأن الصياغة غامضة قليلا".
وتابع: نحن بالمجمل مع انتقال تأمين التعطل من تأمين ادخاري لتأمين تكافلي وهذا ما نصت عليه المعايير الدولية ولكن القانون بحاجة لمراجعة في أكثر من فصل.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قال إنه كان يفترض أن يتجه التفكير لرفع نسبة بدل التعطل لا تخفيضها، مع اتفاقنا على الإبقاء على سقف البدل البالغ (500) دينار مربوطاً بالتضخم بشكل سنوي.
ورأى الصبيحي أن هذا التخفيض غير موفّق وغير مبرّر لسبب أن هناك حدّاً أعلى لبدل التعطل وهو (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً، وهو ما يحد من سحب مبالغ بدلات تعطل كبيرة قد يستفيد منها ذوو الأجور العالية.
وبرر أنه لا بد من إتاحة الفرصة لاستفادة ذوي الأجور الضعيفة، بصورة أكبر من غيرهم، لا سيما وأن حوالي (55 %) من المؤمّن عليهم إلزامياً العاملين في المنشآت مشتركون بالضمان حالياً على أجر (500) دينار فما دون، وبالتالي فإن تخفيض نسب بدل التعطل يضرّ بهؤلاء.
وبين الصبيحي أن التعديلات المقترحة اشترطت أن يكون للمؤمّن عليه (36) اشتراكاً بتأمين التعطل عن العمل من أجل أن يُصرف له بدل التعطل، فيما القانون النافذ حالياً يشترط (36) اشتراكاً بأحكام قانون الضمان بشكل عام مع اشتراك واحد على الأقل بتأمين التعطل عن العمل.

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