إعلام عبري: مقتل جندي إسرائيلي في جنين (فيديو)

إعلام عبري: مقتل جندي إسرائيلي في جنين (فيديو)
التاريخ
8/31/2024 3:04:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت مصادر
إعلامية إسرائيلية مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك بحي الجابريات
بمدينة جنين.
من جهته، أفاد جيش
الاحتلال الإسرائيلي بالعثور على عدد كبير من العبوات المتفجرة خلال عملياته
العسكرية في شمال الضفة الغربية.
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