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إعلام عبري: مقتل جندي إسرائيلي في جنين (فيديو)

8/31/2024 3:04:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك بحي الجابريات بمدينة جنين.
من جهته، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعثور على عدد كبير من العبوات المتفجرة خلال عملياته العسكرية في شمال الضفة الغربية.

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