الاحتلال يواصل عدوانه على جنين

MENAFN - Alghad Newspaper) واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي.وأفاد مراسل وكالة وفا الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال ما زالت تفرض حصارا مشددا على المدينة والمخيم، كما دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية، وداهمت عددا من المنازل في شارع مهيوب بالمخيم وفرضت حظرا للتجول فيه، ونكلت بالمواطنين.وأضافت أن قوات الاحتلال هدمت جدار وبوابة المقبرة في الحي الشرقي من مدينة جنين، وأبقت على حظر التجول الذي فرضته على الحي والبلدة القديمة، وداهمت عدة منازل في الحي وأجبرت المواطنين على مغادرتها بواسطة مركبات إسعاف، واحتجزت عددا من الشبان والأطفال، فيما أجبر الجنود عائلات على مغادرة منازلها وحولوها لثكنات عسكرية.وشهد الحي الشرقي في مدينة جنين تدميرا كبيرا أدى لتغيير معالمه، بعد تجريف الاحتلال الشوارع والبنية التحتية وأجزاء من المنازل.



وقال أحد السكان، من الذين أجبروا على مغادرة منازلهم في الحي الشرقي، إن الطعام والماء وكافة المستلزمات اليومية بدأت تنفد بسبب الحصار المستمر، وأن جنود الاحتلال يداهمون المنازل ويحتجزون سكانها في غرفة واحدة ويحولون باقي المنزل إلى ثكنة عسكرية، ولا يسمحون لهم للخروج حتى لقضاء حاجتهم.



من جانبه، قال محافظ جنين كمال أبو الرب إن الاحتلال يحاول أن يقسم مدينة جنين والمخيم بحيث يصعب التنقل بينها، حيث يفرض على أجزاء منها حظر التجول، ويحاصر أجزاء أخرى، ويحول أخرى إلى مناطق عسكرية وثكنات يتمركز فيها الجنود.



وأكد أبو الرب، لـ"وفا"، أن معاناة المواطنين جراء نقص المياه تزداد في جنين بشكل عام وفي المستشفى الحكومي بشكل خاص، حيث يجري نقل قرابة 100 كوب يوميا من صهاريج الدفاع المدني إلى المستشفى لتشغيل قسم الكلى وبقية الأقسام.



وأضاف أن العدوان يتوسع في يومه الرابع ويزداد خطورة، حيث لم يبق مكان في جنين إلا وتتواجد فيه قوات الاحتلال وقناصتها.



وفي المنطقة المحيطة بمستشفى الرازي، أطلق أحد قناصة الاحتلال النار تجاه أحد المسعفين خلال محاولته نقل الطاقم الطبي من مستشفى الرازي إلى مستشفى الأمل.



وبحسب مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، فإن احتياطي الوقود الخاص بمولدات الكهرباء في المستشفى يشارف على النفاد، مشيرا إلى أن الكهرباء قطعت عن المستشفى منذ اليوم الأول للعدوان بسبب تدمير المحولات الرئيسة في شارع المستشفى ومناطق في مخيم جنين، ما اضطرهم إلى تشغيل المولدات الاحتياطية العاملة بالوقود.



وأضاف "أن الاحتلال يعرقل دخول وخروج طواقم الإسعاف الى المستشفى، كما يعرقل وصول المواطنين والمرضى".

كما تستمر قوات الاحتلال بفرض حصار على مستشفى ابن سينا، ومنع مركبات الإسعاف من وصول المرضى إليه.

وشهد مخيم جنين اقتحاما واسعا يوم أمس، فيما واصلت جرافات الاحتلال تدمير حارتي الدمج والحواشين وتجريف الشوارع في حي الجابريات، في الوقت الذي انتشر فيه قناصة الاحتلال على أسطح المنازل، كما استمر انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المخيم.

وفي حارة الفلوجة، داهم جنود الاحتلال منازل المواطنين، وتنقلوا من منزل لمنزل بعد إحداث فتحات في جدرانها.

واستشهد ليلة أمس المسن توفيق أحمد قنديل (82 عاما) بعد إطلاق قناص إسرائيلي 9 رصاصات صوبه، فيما أصيب مواطنان في المنطقة الشرقية، بالإضافة لإصابة شاب بعد دعسه من جيب عسكري اسرائيلي ووصفت اصابته بالمستقرة، كما فجر الاحتلال منزلا في منطقة خروبة في المدينة.

